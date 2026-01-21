バイク関連製品を取り扱うアウトドアブランド『PowerArQ』を運営する株式会社G.Oホールディングス（本社：大阪府、代表取締役：川下竜彦）は、バイクユーザーを対象に冬の寒さ対策に関するアンケート調査を実施いたしました。本調査は、バイクユーザーの寒さ対策の現状や電熱製品への意識を把握し、今後の製品開発やサービス向上に役立てることを目的としております。

調査概要

調査対象：バイクユーザー68名調査方法：Webアンケート調査調査期間：2025年12月

調査結果・考察

「高速道路を走っていると、指の感覚がなくなって信号待ちでグリップが握れなくなる」--冬季のバイク走行は、風を直接受けることで体感温度が大幅に低下し、多くのライダーにとって厳しい環境となります。アメリカ国立気象局とカナダ環境省が定める風冷え指数の計算式によれば、気温5度の日に時速60kmで走行すると、体感温度は約マイナス4度まで下がるとされています。本調査では、バイクユーザーの寒さ対策の実態と電熱製品に対する意識を明らかにし、より快適で安全な冬のバイクライフを実現するための課題と解決策を探ります。

アンケート回答者情報

性別：男性73.5%、女性25.0%、その他1.5%年代：30代35.3%、40代27.9%、20代17.6%（30代・40代が全体の63.2%を占める）バイク歴：10年以上42.6%、1～5年26.5%、5～10年23.5%

寒さ対策の実態

バイクに乗る頻度は「週に数回」39.7%、「月に数回」36.8%、「ほぼ毎日」17.6%となり、約57%が週に数回以上利用しています。利用目的は「ツーリング」44.1%、「近距離移動・買い物」29.4%、「通勤・通学」20.6%という結果でした。

寒さ対策への不満について聞いたところ、「よくある」45.6%、「たまにある」47.1%で、合計92.7%が不満を感じていることが判明しました。「厚手のグローブを着けても、30分も走れば指先が痛くなる」「冬用ジャケットを着ても背中から冷気が入ってきて体が冷える」といった声が多く寄せられました。

電熱製品の使用状況

電熱製品の使用経験では、「知っているが使ったことはない」47.1%、「現在使っている」23.5%、「過去に使ったことがある」17.6%という結果に。認知度と実際の使用率の間に大きなギャップがあることが明らかになりました。

寒さでつらい部位では、電熱未使用者は「手・指先」44.1%、「足先」16.2%、「顔・首まわり」14.7%という結果に。一方、電熱使用者でも「手・指先」32.4%、「顔・首まわり」16.2%、「足先」13.2%と上位は同様でしたが、未使用者と比べて手・指先の回答率が11.7ポイント低くなっています。また、電熱使用者では「背中・腰まわり」が2.9%と、未使用者の10.3%と比べて7.4ポイント低く、電熱製品による寒さ対策の効果が数値にも表れています。「ブレーキレバーを握る指先が特に冷たい。感覚がなくなると危険」「信号待ちで止まると、手袋の中の指が凍りそうになる」といった切実な声が寄せられた一方で、電熱製品使用者からは「電熱グローブを使い始めてから、冬のツーリングが苦痛じゃなくなった」「グリップヒーターだけでも全然違う」といった肯定的な意見も多く見られました。

電熱製品への不安と期待

電熱製品への不安では、電熱未使用者は「価格が高そう」36.8%、「バッテリー・配線が面倒そう」33.8%、「安全性が心配」14.7%、「効果があるか不安」13.2%という結果に。一方、電熱使用者でも「価格が高そう」23.5%、「バッテリー・配線が面倒そう」23.5%と同じ項目が上位に挙がり、実際に使用している人でも価格と配線の煩雑さが課題として残っていることが分かりました。「電熱ベストが欲しいけど、2万円以上するのはちょっと...」「バイクのバッテリーに配線するのが難しそうで手を出せない」「発火とか聞いたことがあって不安」「本当に暖かくなるのか半信半疑」といった声が多く聞かれました。

現在使用中の寒さ対策グッズは、「厚手の防寒グローブ」48.5%、「厚手の防寒ウェア」38.2%、「厚手のインナーウェア」38.2%、「カイロ」20.6%でした。「カイロを背中に貼っても1時間も持たない」「何枚も重ね着すると動きにくくて運転しづらい」といった不満の声も多く寄せられました。

使ってみたい電熱製品では、「電熱ベスト・ジャケット」35.3%がトップ、次いで「電熱グローブ」26.5%、「グリップヒーター」16.2%、「電熱ネックウォーマー」16.2%、「電熱靴下・ブーツ」14.7%という結果になりました。体幹部を温める製品と、最も寒さを感じる手・指先への対策製品への需要が特に高いことが分かります。

まとめ

本調査により、バイクユーザーの約93%が冬季の寒さ対策に不満を抱えており、特に手・指先の寒さが深刻な課題となっていることが明らかになりました。電熱製品は認知されているものの、価格の高さや配線の複雑さが導入の障壁となっています。こうしたバイクライダーの悩みを解消するため、アウトドアブランド『PowerArQ』では、電熱ベスト、電熱グローブ、電熱インナージャケット、電熱インナーパンツ（タイツ型）など、バイクユーザーに最適な電熱製品を幅広く取り扱っています。簡単な操作で使えるモバイルバッテリー式から、バイク直結タイプまで、ライダーのニーズに合わせた製品ラインナップを展開しています。 ※本記事は調査データに基づいて作成されたものです。

