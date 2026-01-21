1月30日のHCLSoftware主催「だから、いま Domino」にアクセルのグループスケジュール管理ソフトウェア「OnTime Group Calendar」を出展
有限会社アクセル(本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡本 敏弘)は、HCL Notes、HCL Domino、HCL VerseとMicrosoft 365(Outlook及びTeams)と連携して動作する高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar」(以下 OnTimeと呼ぶ)製品群を、2026年1月30日にザ・リッツ・カールトン東京グランドボールルームで開催予定のHCLSoftware主催イベント「だから、いま Domino - 日本の強みを競争力に変える」(以下「だから、いま Domino」と呼ぶ)に出展いたします。なお、今回の出展は有限会社アクセルが日本総代理店、株式会社OnTime(本社：東京都渋谷区)がオフィシャル認定パートナーとしての共同出展となります。
ブースイメージ
■「だから、いま Domino」について
イベント名：『だから、いま Domino - 日本の強みを競争力に変える』
開催日 ：2026年1月30日(金)
会場 ：ザ・リッツ・カールトン東京 2F グランドボールルーム
所在地 ：〒107-6245 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン
参加料 ：無料
主催 ：HCLSoftware
特別協賛 ：株式会社ネットワールド
＜「だから、いま Domino」の紹介ページ＞
https://hcl.info-support.jp/
イベントタイトル
■出展内容について
HCLのライセンスが有効であれば追加費用なしで利用できるOnTimeフリーミアム版を中心に各種オプションをご紹介します。
当日は「フリーミアム版の無料インストール作業をShopがお手伝い(仮)」を限定50社予定で予約を申し込める二次元コード付きチケットを配布します。
＜「OnTime フリーミアム版」の紹介ページ＞
https://ontimesuite.jp/fordomino/domino-freemium/
■「OnTime Group Calendar」について
「OnTime Group Calendar」は、日本企業において高く評価されているグループスケジュール管理ソフトウェアです。複数メンバーの予定表示、会議招集、施設予約などをグラフィカルな画面で高速に操作できる機能を提供します。対応製品として、HCL Notes、DominoおよびVerseに対応する「OnTime for Domino」と、Microsoft ExchangeおよびMicrosoft 365に対応する「OnTime for Microsoft」の2つのラインアップがあります。
今回はHCL Notes、HCL Domino、HCL VerseとMicrosoft Exchange、Microsoft 365にシームレスに接続し、2つのカレンダー基盤を統合したハイブリッド環境でも利用可能な「OnTime for Domino」を中心にご紹介します。
さらに、モバイルオプション、日程調整オプション、来訪者管理オプション、会議室前デジタルサイネージ「OnTime Rooms」など、各種オプション製品も紹介いたします。開発は北欧デザインで有名なデンマークに本社を置くIntraVision社が担当しており、10カ国語に対応しています。日本国内では32万ライセンス以上、世界ではヨーロッパを中心に80万ライセンス以上を販売しています。
＜「OnTime for Domino」の紹介ページ＞
https://ontimesuite.jp/fordomino/
＜「だから、いま Domino」出展のニュースページ＞
https://ontimesuite.jp/news-20260121/
OnTime for Domino
OnTime Rooms
■画像について
画像は開発中及び準備中も含みます。実際のデザインとは異なる場合があります。
■各製品および会社名・ブランド名について
会社名・ブランド名・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
記載した会社名・製品名などには、必ずしも商標表示(R)をつけておりません。
■OnTime直販サイトについて
販売窓口： 「OnTime Group Calendar Direct Shop」
運営会社： 有限会社アクセル(日本総代理店)
代表者 ： 代表取締役 岡本 敏弘(おかもと としひろ)
所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART 代々木
設立 ： 1998年3月9日
URL ： https://ontimesuite.jp
■株式会社OnTimeについて
会社名 ： 株式会社OnTime
英語社名： OnTime, Inc.
主な事業： OnTime Group Calendar オフィシャル認定パートナー
代表者 ： 代表取締役 岡本 敏弘(おかもと としひろ)
所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART 代々木
設立 ： 2024年10月17日
URL ： https://ontime.jp