株式会社ラット（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：秀島広文、以下 当社）は、ネズミ・イタチなどの害獣駆除に関する見積内容の妥当性を利用者保護の観点から第三者の立場で確認する「無料セカンドオピニオン」サービスを開始いたしました。近年、害獣駆除サービスにおいて見積金額や作業内容の妥当性が分からず、不安を感じる利用者が増えています。当社はこうした課題に対し、利用者保護の観点から第三者の立場で見積内容を確認する仕組みを提供します。【サービスの特徴】・他社の見積書や提案内容を無料で診断・不要な作業や過剰な請求の有無を専門家がチェック・ネズミ、イタチ、アライグマなどの害獣に対応・駆除業者が提出した見積書をもとに、金額および作業内容の妥当性を確認・本サービスは診断のみを行い、必ずしも当社での施工を前提としません【サービス開始の背景】ネズミやイタチなどの害獣駆除は専門性が高く、一般の方が見積内容の適否を判断することが難しい分野です。当社にはこれまで、「他社の見積内容に不安がある」「どこまで作業が必要なのかわからない」といった相談が多く寄せられてきました。こうした声を受け、利用者が冷静に判断できる環境を提供することを目的に、今回の無料セカンドオピニオンサービスを開始しました。【代表コメント】「害獣駆除は、人生で何度も経験するものではありません。専門知識がないまま契約してしまい、後から不安を感じるケースを私たちは数多く見てきました。当社は業界の透明性を高め、利用者が納得したうえで判断できる環境を提供したいと考えています。」【利用方法】当社ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みいただきます。お申し込み後、当社よりご連絡し、見積書・提案書・現場写真をお送りいただくことで診断が可能です。対面や訪問は不要ですが、状況によっては現場確認が必要となるため、正確な住所をご共有いただきます。なお、本サービスは当社サービスエリア内の関西圏限定となります。対応エリア：大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・三重県【会社概要】会社名：株式会社ラット所在地：兵庫県西宮市甲子園浜田町4-22代表取締役：秀島広文事業内容：害虫・害獣駆除、衛生管理コンサルティング公式サイト：https://rat-kujo.co.jp【本件に関するお問い合わせ】株式会社ラットTEL：0120-77-2717メール：rat@rat-kujo.co.jp