相続に特化したコンサルティングを全国展開している株式会社シナジープラスグループ(亀島 淳一 代表取締役／本社・沖縄県中城村)が提唱する「相続サイクル」が2025年12月18日、商標登録されました。





商標登録された「相続サイクル」





相続を単なる手続きとして終わらせるのではなく、相続発生から次の相続までの流れを一連のサイクルとして設定。資産形成→資産運用→資産保持→資産承継の四つの分野を循環的にとらえるという、「相続サイクル」という独自の考え方です。

一般的に、相続業界では前述の四つの分野で、それぞれの対策が行われていますが、「相続サイクル」では全分野を網羅する形の全体最適を考えた上での提案を行います。

相続を一度きりの出来事で終わらせず、ご家族の想いと大切な財産を、次の世代、その先の世代へ、子や孫の世代へとつないでいく。そんな相続を、これからも形にしていきます。









シナジープラスグループでは、「相続で家族をもめさせない」「相続で優良財産を減らさない」「子や孫を将来お金で困らせない」という三つの目的実現のため、独自に考案した「幸せ相続計画(R)」を提唱。その中で、「相続サイクル」に沿った提案を行っています。

このような考えに賛同した全国の士業(税理士、司法書士、弁護士、行政書士)や金融・不動産の相続の専門家が結集した一般社団法人全国幸せ相続計画ネットワークが結成され、シナジープラスグループのシナジープラスが事務局を務め、全国各地でセミナーや相談会を開催しています。





「幸せ相続計画(R)」と三つの目的





全国の相続の専門家が集う全国幸せ相続計画ネットワーク

【一般社団法人全国幸せ相続計画ネットワーク】

問い合わせ：050-1809-0106(平日9:30～17:00)





【株式会社シナジープラス】

親子三代幸せサポート(R)企業として、相続コンサルティング、同支援システムの開発提供を行う。システムを活用する士業・法人による「一般社団法人全国幸せ相続計画ネットワーク」を立ち上げ、亀島が代表理事を務める。

設立： 2010年

本社： 沖縄県中頭郡中城村

HP ： https://synergy-plus.group/