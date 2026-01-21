小誌「月刊ホテレス」は鬼怒川温泉ホテルにて2026年2月27日に日光・鬼怒川エリアを対象としてデスティネーションセミナーを初開催いたします。今回のセミナーでは、「IT」・「人材」をTOPICとしたプログラム構成です。「IT」編は、宿泊施設の直予約向上、顧客管理とリピーター施策、DXを活用した清掃業務効率化のソリューション。近年人手不足が顕著な宿泊業界の人材不足ソリューションとして、和食調理人の育成紹介事業、外国人人材を活用した組織活性化について講演していただきます。是非ご参加下さい。





金谷ホテル観光グループは、創業90周年を迎えました





日時 ：2026年2月27日(金)

■バックヤード見学 11：00～12：00

■セミナー 13：00～17：30

■懇親会 18：00～20：00(予定)

会場 ：鬼怒川温泉ホテル

所在地 ：栃木県日光市鬼怒川温泉滝545

セミナー定員：50名

対象 ：全業種参加可

申し込み ：下記二次元コードから





お申込み二次元コード

※バックヤード見学について：金谷ホテル観光グループが運営する5施設の予約機能をすべてセミナー会場の鬼怒川温泉ホテルに集約しております。バックヤードツアーでは主に予約機能業務を見学します(希望者のみ)









【予定プログラム】

●11：00～12：00 バックヤード見学 ※統合予約機能を見学

●13：00～13：05 開会のあいさつ

●13：10～13：50 基調講演-1 金谷ホテル観光グループ 代表取締役社長 金谷 譲児氏

●13：55～14：35 基調講演-2 金融機関の取り組み 株式会社 足利銀行

●14：40～15：00 【売上：直予約向上】宿泊予約を増やす。デジタルマーケティング4STEP

株式会社コレリーアンドアトラクト 代表取締役 松本 慶大氏

●15：05～15：25 【清掃業務効率化】

ホテル業界新基幹システム『HOS』による

客室清掃イノベーション

～省力化された組織体制でCSスコアを最大化するための

ハウスキーピングDXとは～

株式会社EDEYANS 執行役員 兼 Jtas事業本部 本部長 大月 北斗氏

●15：30～15：50 【顧客のファン化】リピーターを超える"ファン"が、宿泊施設の未来を変える』

株式会社イー・エージェンシー 坂口 絵里氏

●15：55～16：05 【ブース：出展企業紹介】

●16：10～16：30 【調理人材紹介】シェフ特化型人材紹介サービス

株式会社八芳園ヒューマンリソースマネジメント 取締役 松永 藤吾氏

●16：30～16：50 【高度外国人材 育成・受け入れ】

パッションジャパン株式会社 COO 三枝 理枝子氏

●16：50～17：30 名刺交換会

●18：00～20：00 懇親会(予定)

※タイトル、内容、登壇者は変更になる場合がございます。ご了承ください。









【ブース出展】

●エムスリーキャリア株式会社(外国人宿泊客向けオンライン診療サービス)

●Koala Sleep Japan株式会社(寝具関連商材)









【開催要綱】

