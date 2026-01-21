チョコレート専門店・ドレンティチョコレート バレンタインシーズンに看板商品の新フレーバー登場！『カカオベイクサンド ソルトキャラメル』
チョコレート専門店「D'RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)」は、2026年1月21日(水)より順次開催されるバレンタインシーズンに向けて、看板商品「カカオベイクサンド」の新フレーバー『カカオベイクサンド ソルトキャラメル』を発売します。
本商品は、阪急うめだ本店および博多阪急の期間限定ショップ限定で販売されます。
新商品 カカオベイクサンド ソルトキャラメル
■カカオベイクサンドの新フレーバーは『ソルトキャラメル』
D'RENTY CHOCOLATEのシグネチャーアイコンである厚さ10mmのチョコレートを、特製のソルトキャラメルラングドシャでサンドしました。
フレーバーのアクセントは、北海道のめぐみを凝縮した生キャラメルソースと、冬、流氷接岸する氷の海から汲み上げる海水を数日じっくり煮詰めて採り出したオホーツクの塩によるものです。キャラメルの風味とすっきりクリアな塩味(えんみ)は、チョコレートとの相性も絶妙です。この軽やかな食べ心地をぜひご体感ください。
■阪急百貨店 限定商品
『カカオベイクサンド ソルトキャラメル』は、D'RENTY CHOCOLATEがバレンタインシーズンに期間限定出店する大阪・阪急うめだ本店および福岡・博多阪急でのみ販売する店舗限定商品です。
また、大阪・阪急うめだ本店では、D'RENTY CHOCOLATEの『カカオベイクサンド』の全フレーバー(ミルク、アッサムティー、フロマージュシトロン、薫風抹茶、いちごティラミス、ソルトキャラメル)を詰め合わせた『カラフルレンガセット』8個入りも販売いたします。
この機会にぜひD'RENTY CHOCOLATEの様々な味をお楽しみください。
■商品概要
商品名 ：カカオベイクサンド ソルトキャラメル
販売価格 ：1個 540円(税込)
賞味期限 ：40日以上
販売開始日：阪急うめだ本店 2026年1月30日(金)より
博多阪急 2026年1月21日(水)より
D'RENTY CHOCOLATE期間限定ショップにてお取り扱い
■期間限定・店舗情報
ショップ名：D'RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)
［大阪・うめだ］
場所 ： 阪急うめだ本店 9階催場／バレンタインチョコレート博覧会(後半)
期間 ： 2026年1月30日(金)～2月14日(土) 10:00～20:00
公式サイト： https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine
［福岡・博多］
場所 ： 博多阪急 地階ステージ0／バレンタインフェスタ
期間 ： 2026年1月21日(水)～2月16日(月) 10:00～20:00
公式サイト： https://website.hankyu-dept.co.jp/hakata/h/2025/1225valentine/
※休館日、営業時間は各百貨店、商業施設に準じます。詳しくは出店先のホームページをご覧ください。
※上記他、D'RENTY CHOCOLATEのバレンタインシーズン催事情報は、公式Instagramをご覧ください。
D'RENTY CHOCOLATE
■会社概要
社名 ： 株式会社ドレンティ
本社所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号
Win Aoyamaビル UCF6階
運営ブランド： D'RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)
URL ： https://drenty.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/drentychocolate/