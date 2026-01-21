開催中！「ふくおか6温泉地めぐり(デジタルスタンプラリー)」アプリ不要。スマホ登録→二次元コードでポイント、豪華賞品に応募
ふくおか6温泉地めぐり推進委員会(福岡県観光温泉地協会等)は、福岡県内6温泉地を巡ってポイントを集め、豪華賞品に応募できる「ふくおか6温泉地めぐり(デジタルスタンプラリー)」を、2025年12月10日(水)から2026年3月31日(火)まで開催中です。参加はアプリ不要。スマホでユーザー登録後、対象施設で二次元コードを読み取るだけでポイントを獲得できます。週末の温泉旅や日帰り入浴の“きっかけ”として、気軽にご参加ください。
ふくおか6温泉地めぐり
■いまから参加でもOK。福岡の6温泉地を“スマホで”めぐる
福岡県内には、都市近郊の温泉から自然豊かな温泉郷まで、個性豊かな温泉地が点在しています。本企画では、福岡市・北九州市からもアクセスしやすい6温泉地を舞台に、周遊しながらポイントを集め、抽選で賞品に応募できる仕組みです。
■対象温泉地(6温泉地)／参加施設数
・脇田温泉／博多温泉／二日市温泉／原鶴温泉／筑後川温泉／船小屋温泉
・参加温泉施設数：25施設
■参加方法(アプリ不要)
・スマホでユーザー登録(アプリ不要)
・各温泉施設に掲出されている二次元コードを読み取り、ポイントを獲得
・獲得ポイントに応じて賞品へ応募可能
・登録は無料／所要1分程度(目安)
■賞品ラインナップ(抽選)
・A賞(10名様)：温泉宿泊助成券2万円分(5千円×4枚)
・B賞(20名様)：うきはフルーツ詰め合わせ(5千円相当)
・特別賞 ：“ふくおか温泉マイスター”認定証＋記念品(6温泉地の全制覇で自動エントリー)
※賞品は選択不可
※抽選は2026年4月に実施し、当選者へ順次発送予定
■“ふくおか温泉マイスター”とは
6温泉地をすべて巡り、それぞれの魅力を深く理解し、広く発信していただく方を、達成度に応じて認定する制度です。
・極(きわみ)マイスター：6温泉地すべてに宿泊
・湯宿マイスター ：6温泉地すべてで宿泊または立ち寄り
・湯めぐりマイスター ：6温泉地の立ち寄り湯すべてを制覇
【注釈】
※ブラウザ(Safari/Chrome)推奨
※履歴削除でポイントが消えるため注意
【関連URL】
・チラシURL(ユーザー登録二次元コード付き)：
https://www.crossroadfukuoka.jp/downloads/media/47101.pdf
・関連ホームページURL：
https://www.crossroadfukuoka.jp/feature/onsen-digital-stamprally
【主催・共催】
主催：ふくおか6温泉地めぐり推進委員会(福岡県観光温泉地協会等)
共催：福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合