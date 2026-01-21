ふくおか6温泉地めぐり推進委員会(福岡県観光温泉地協会等)は、福岡県内6温泉地を巡ってポイントを集め、豪華賞品に応募できる「ふくおか6温泉地めぐり(デジタルスタンプラリー)」を、2025年12月10日(水)から2026年3月31日(火)まで開催中です。参加はアプリ不要。スマホでユーザー登録後、対象施設で二次元コードを読み取るだけでポイントを獲得できます。週末の温泉旅や日帰り入浴の“きっかけ”として、気軽にご参加ください。





ふくおか6温泉地めぐり









■いまから参加でもOK。福岡の6温泉地を“スマホで”めぐる

福岡県内には、都市近郊の温泉から自然豊かな温泉郷まで、個性豊かな温泉地が点在しています。本企画では、福岡市・北九州市からもアクセスしやすい6温泉地を舞台に、周遊しながらポイントを集め、抽選で賞品に応募できる仕組みです。









■対象温泉地(6温泉地)／参加施設数

・脇田温泉／博多温泉／二日市温泉／原鶴温泉／筑後川温泉／船小屋温泉

・参加温泉施設数：25施設









■参加方法(アプリ不要)

・スマホでユーザー登録(アプリ不要)

・各温泉施設に掲出されている二次元コードを読み取り、ポイントを獲得

・獲得ポイントに応じて賞品へ応募可能

・登録は無料／所要1分程度(目安)









■賞品ラインナップ(抽選)

・A賞(10名様)：温泉宿泊助成券2万円分(5千円×4枚)

・B賞(20名様)：うきはフルーツ詰め合わせ(5千円相当)

・特別賞 ：“ふくおか温泉マイスター”認定証＋記念品(6温泉地の全制覇で自動エントリー)

※賞品は選択不可

※抽選は2026年4月に実施し、当選者へ順次発送予定









■“ふくおか温泉マイスター”とは

6温泉地をすべて巡り、それぞれの魅力を深く理解し、広く発信していただく方を、達成度に応じて認定する制度です。

・極(きわみ)マイスター：6温泉地すべてに宿泊

・湯宿マイスター ：6温泉地すべてで宿泊または立ち寄り

・湯めぐりマイスター ：6温泉地の立ち寄り湯すべてを制覇









【注釈】

※ブラウザ(Safari/Chrome)推奨

※履歴削除でポイントが消えるため注意









【関連URL】

・チラシURL(ユーザー登録二次元コード付き)：

https://www.crossroadfukuoka.jp/downloads/media/47101.pdf

・関連ホームページURL：

https://www.crossroadfukuoka.jp/feature/onsen-digital-stamprally









【主催・共催】

主催：ふくおか6温泉地めぐり推進委員会(福岡県観光温泉地協会等)

共催：福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合