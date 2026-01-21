Ottocast株式会社(所在地：中国、代表者：チョウ・セツキン)は、新しい年のスタートに合わせ、対象製品に使用できる期間限定のキャンペーンを、Amazon・楽天市場で2026年1月31日まで実施します。









■新年を機に加速する「環境のリセット」と車内空間の重要性

新しい年を迎え、多くの人が目標を掲げたり、身の回りの環境を整えたりと、生活をリセットする意識が高まる1月。自宅やワークスペースの整理整頓だけでなく、今、注目を集めているのが「車内環境」の見直しです。

仕事、買い物、家族の送迎など、現代人にとって車内で過ごす時間は積み重なると膨大なものになります。この「移動時間」を単なる移動で終わらせるか、それとも快適でクリエイティブな時間に変えられるか。その差が、日常のストレス軽減や生活の満足度に大きな影響を与えています。









■現代のドライバーが求める「理想のデジタル環境」とは

近年、車内での過ごし方は劇的な変化を遂げています。ナビゲーションアプリの活用はもちろん、音楽や動画配信サービス、スマートフォンのシームレスな操作など、車内のデジタル化はもはや一般的となりました。

しかし、その一方で多くのドライバーが以下のような課題を抱えています。

・操作の煩雑さ：運転中にスマートフォンを操作する手間や危険性。

・配線のストレス：車内を散らかす多くのケーブル類。

・機能の格差：車種や年式によって最新のデジタル機能が使えないもどかしさ。





こうした背景から、「よりシンプルに、よりスマートに」というニーズに応える車載デバイスへの関心が急速に高まっています。









■Ottocast(オットキャスト)が提案する、パーソナライズされた移動体験

車内環境の整え方は、一人ひとりのライフスタイルによって異なります。Ottocast(オットキャスト)では、USBポートに接続するだけで純正ナビをスマート化する革新的なソリューションを通じて、あらゆるニーズに応じた最適な車内環境を提案しています。

・エンタメと実用性の両立：ナビと動画視聴を同時に行いたい。

・直感的な操作感：スマートフォンを操作するように、車載ディスプレイを使いこなしたい。

・高い汎用性：車種や年式を問わず、常に最新のデジタル環境を導入したい。





これらを解決することで、煩わしい配線から解放され、操作はよりシンプルに。あなたの愛車は、目的地へ向かうだけの手段から、自分らしく過ごせる「もう一つのプライベート空間」へと進化します。









■2026年、新しい自分とともに「移動時間」のアップデートを

新しい年のスタートは、日々の習慣をアップデートする絶好の機会です。

Ottocastは、先進のテクノロジーを通じて、あなたの移動時間をより安全で、より快適なものへと変えていきます。この冬、車内のデジタル環境を整え、ストレスフリーなドライブライフを始めてみませんか。









■キャンペーン情報

安心のサポート体制：

30日間無理由返品・返金対応

1年間の品質保証(不具合時の無償交換対応)





※期間限定＆数量限定のためお早めに！





【キャンペーン期間】

2026年1月31日まで





＜割引コード使用方法＞

(1)商品をカートに入れる

(2)注文確認画面で割引コードを入力

(3)入力後、割引が適用されていることを確認し、注文確定。





AI音声操作とHDMI出力機能に対応した純正CarPlay対応車向けデバイス





1. 【最新フラッグシップAI Box】Ottocast P3 Pro

最新の「OttoDrive 3.0 UI」を搭載し、操作性が飛躍的に向上。外部ディスプレイと連携し、前席と後席で別コンテンツの表示が可能。ナビと動画など用途に応じた使い分けに対応します。デュアルスクリーン表示やAI音声コントロールに対応し、お好みのアプリを自由に追加して楽しめます。





★Amazon

商品URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G41R5QH8

通常価格 ： 54,799円

クーポン価格： 48,799円

本リリースをご覧の方限定価格：41,480円

割引コード：「AIBOXP3P」





★楽天市場

キャンペーン限定クーポン獲得URL：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SUlRRi03TjlCLVlMRUMtVUxNQg--&rt=





車載ディスプレイ非搭載車向けのスタンドアロン型ディスプレイ





2. 【ディスプレイ非搭載車にも対応】Ottocast ScreenAI

車載モニターがない車種でも、これ一台でスマートなナビとエンタメを実現。即座に使える「プラグアンドプレイ」仕様で、地図ナビと動画視聴を同時に行える画面分割表示にも対応しています。





★Amazon

商品URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPF9M8M1

通常価格 ： 43,888円

クーポン価格： 35,080円

本リリースをご覧の方限定価格：29,818円

割引コード：「OTTON95C」





★楽天市場

キャンペーン限定クーポン獲得URL：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UkpYTi1RVU5FLVBNRVItQ1FLRw--&rt=





スマートフォン画面を車載ディスプレイに表示できるデバイス





3. 【双方向タッチ操作対応】Ottocast Mirror Touch

スマートフォン画面を車載モニターに表示、反転操作もスムーズに

Mirror Touchは、スマートフォンの画面をそのまま車載ディスプレイに表示できるミラーリング対応モデル。さらに、車載画面からの反転操作「リモートコントロール」にも対応し、遅延の少ない快適な操作性を実現しています。地図アプリや動画、各種アプリを大画面で操作でき、車内での使い勝手を重視する方への贈り物に適しています。





★Amazon

商品URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWQPFCMP

通常価格 ： 22,999円

クーポン価格： 17,899円

本リリースをご覧の方限定価格：15,215円

割引コード：「OTTOCAST450」





★楽天市場

キャンペーン限定クーポン獲得URL：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=T0ZIMS1NVzJGLTRIRFctQlhBWA--&rt=





有線CarPlayをワイヤレスで利用できるコンパクトアダプター





4. 【超コンパクト設計】MINI Pico

小さくて、スマート。有線CarPlayをワイヤレス化

MINI Picoは、超コンパクト設計が特長のワイヤレスアダプター。有線接続が必要だったCarPlay／Android Autoを、ワイヤレスで快適に使用できるようにします。





★Amazon

商品URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6CBP4LW

通常価格 ： 9,999円

クーポン価格： 6,999円

本リリースをご覧の方限定価格：5,950円

割引コード：「MINIPICO」





★楽天市場

キャンペーン限定クーポン獲得URL：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WkVOTi1BUFZRLTZTTlgtRE00Tg--&rt=





シンプルな操作性を重視した車載向けモデル。日常の移動やドライブ時のナビ・音楽利用に適しています





5. 【高コスパAI Boxの決定版】OttoAibox E2

操作性と機能のバランスを重視したモデル。

日常使いを中心に、シンプルな車内環境を求めるユーザーに適しています。





★Amazon

商品URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP9693TP

通常価格 ： 36,398円

クーポン価格： 27,899円

本リリースをご覧の方限定価格：23,715円

割引コード：「AIBOXS55」





★楽天市場

キャンペーン限定クーポン獲得URL：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Q0tJUy1SWFcwLUlOVlYtNThNMQ--&rt=









■Amazon割引コード使用の手順

ステップ(1)

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。

ステップ(2)

注文を確認するのページ上「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力してください。

オットキャストとともに、毎日のドライブを。





■2026年、目的地へ着くのが待ち遠しい毎日へ

これまで「ただの移動手段」だった愛車は、Ottocast(オットキャスト)を通じて、家族の笑顔が弾むシアターになり、時には自分だけの書斎になり、そして次の目的地への期待を高める最高のパートナーへと進化します。

日常のストレスを軽減し、移動時間を「至福のひととき」へ。新しい年、新しい目標とともに、あなたのカーライフに新しいスタンダードを取り入れてみませんか。Ottocastは、先進のテクノロジーを通じて、あなたの「移動の質」を向上させるための挑戦をこれからも続けてまいります。









■オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います。





◎日本で多くのCarPlay製品の実績を持つOttocast社によって製造された製品であり、技適を取得しています。

◎無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。

◎日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！

◎使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。





車載技術のパイオニア





Ottocastは「快適で安全なカーライフ」を目指し、製品とサービスの品質向上に取り組んでいます。





Ottocast(オットキャスト)は、10年以上のマルチスクリーン相互接続技術の開発経験を有し、先端技術を採用して信頼性の高い車載用電子パーツを研究開発・生産しております。

OttocastはAmazonトップグローバルセラーであり、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、スペインなどを中心に70カ国以上で販売しております。お客様にご満足いただけるよう、商品づくりを目指し、1年間安心保証付き、日々サービス向上に努めています。