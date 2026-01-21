※本リリースは、主催：久柳-kuryu-、Office COMA、三浦祥敬、会場協力：長慶院、特別協力：株式会社和える による共同発表です





久柳-kuryu-(代表:昌子 久晃)、Office COMA、三浦 祥敬(アーティスト)は、2026年2月14日、京都の寺院「長慶院」にて、衣食住の“衣”に宿る恵みを再発見する1DAYイベント『kotohogi fabric』を開催します。対話・展示・ファッションショー・ワークショップを通して、布が生まれ、衣になるまでに関わる人と時間の価値に触れ直す場をひらきます。





メインビジュアル





本企画は、株式会社和えるが実施する「社長、貸します。」(“0円キャンペーン”)に採択され、代表・矢島 里佳氏がトークイベント登壇者として参画します。あわせて、イベント運営資金はクラウドファンディング(CAMPFIRE)でプロジェクト公開中です。





フライヤー表紙





フライヤー概要









■主催者・特別協力について

・久柳-kuryu-(代表：昌子 久晃)：京都を拠点に、法衣・袈裟の仕立てや直し、悉皆を背景に、寺院文化に根ざした衣と素材の価値を現代にひらく活動を行う。

・Office COMA ： 京都で受け継がれてきた法衣縫製の技術を担いながら、アパレル製造販売にも挑戦するものづくり企業。

・三浦 祥敬 ： 宗教的贈与(布施)をテーマに、布や「めぐり」を軸にした作品制作・プロジェクトを展開するアーティスト。

・株式会社和える(aeru) ： 日本の伝統を次世代につなぐことを掲げ、職人とともにものづくり・ブランド展開、企業や地域の伴走型支援等を行う。本企画では「社長、貸します。」キャンペーンにて代表・矢島 里佳氏が登壇。





主催者/久柳-kuryu- 昌子久晃









1.開催の背景

法衣・袈裟は、祈りの時間を支える衣であり、布づくりや縫製を担う職人の技と時間の積み重ねの上に成り立っています。一方で、その営みは寺院の外では見えにくく、担い手不足や高齢化といった課題も深まっています。

『kotohogi fabric』は、法衣に関わる視点から“布と祈りの関係性”をひらき、日々身にまとう衣服にも通じる「一枚の衣の背景」に、あらためて敬意と感謝が立ち上がる機会をつくります。





イベントイメージ画像(1)









2.イベントの内容(見どころ)

※内容は予告なく変更となる場合があります。

【マルシェ＆ワークショップ(10:00～)】

軽食、花、ジュエリー、漆など、布に限らない多様な出店と体験企画(参加費：有料)

出店：株式会社和える／佐藤喜代松商店(漆)／プルナリ(パールアクセサリー)／Atelier CREA(プリザーブドフラワー)／西川自由珈琲店(フリーコーヒー)／三浦 祥敬(アート作品)ほか





【布文化の祈祷(10:30～)】

長慶院住職・小坂様による法要。大切な布を清め、その恵みが巡ることを祈ります。





会場協力・法要・出演/長慶院住職 小坂興道





【トークセッション(午前／午後)】

小坂住職×三浦 祥敬 ／ 矢島 里佳(株式会社和える)×北林 功(COS KYOTO)ほか、“めぐり”“価値”“循環”を手がかりに、布が人の手をわたる意味を言葉にします。





主催者/三浦祥敬





登壇者/矢島里佳氏





登壇者/北林功氏





【ファッションショー(15:00～)】

Office COMAによる、袈裟・法衣・作務衣・ブランド「hitoori ageless～人織」の解説付きショー。

実際に着用された姿を通して、祈りと暮らしのそばにある布を感じます。





主催者/hitoori 林見津枝





主催者/hitoori 窪舞耶









3.「社長、貸します。」キャンペーン採択について

株式会社和える(aeru)が実施する「社長、貸します。」は、代表・矢島 里佳氏を“0円”で貸し出し、実施後に「役に立ったと感じた場合のみ」、対価の形にとらわれない自由な“お礼”を受け取る取り組みです。

本イベントは、その採択企画として、“経済合理性だけで測れない価値”を、衣(布)の側から問い直す場を目指します。









4.開催概要

イベント名 ： kotohogi fabric(ことほぎ・ファブリック)

日時 ： 2026年2月14日(土)10:00～18:45(入退室自由)

会場 ： 長慶院(臨済宗妙心寺塔頭)

所在地 ： 〒616-8036 京都府京都市右京区花園寺ノ中町8-1

参加費 ： 無料

主催 ： 久柳-kuryu-／Office COMA／三浦 祥敬

特別協力 ： 株式会社和える(aeru)

イベント概要ページ(Peatix)： https://kotohogi-fabric-260214.peatix.com/









5.クラウドファンディング(CAMPFIRE)について(参考)

イベントの運営資金の一部を募るためクラウドファンディング実施しています。(募集期間1月31日まで)

https://camp-fire.jp/projects/894548/view









6.取材のご案内

取材可能日時：事前取材可／当日取材可(要調整)

撮影可否 ：可(※一般参加者の顔の写り込みに配慮をお願いします)

取材申込 ：下記窓口までご連絡ください。









7.お問い合わせ先(取材・お問合せ窓口)

久柳-kuryu-

代表： 昌子 久晃(しょうじ ひさてる)

TEL ： 090-5967-2794

MAIL： h.shoji@ku-ryu.jp ／ hisateru.shoji@gmail.com