株式会社晴れる屋は、ポケカ専門店「晴れる屋2 秋葉原タワー店」(ハレツータワー)のグランドオープンに向けて、JR秋葉原駅構内に大型広告を掲載いたしました。

(掲出期間：2026年1月19日～2026年1月25日)





JR秋葉原駅 改札内中2階コンコース





※本件に関して、駅および駅員並びに周辺ビルや店舗、媒体元へのお問い合わせはご遠慮ください。









■晴れる屋2 秋葉原タワー店について

JR秋葉原駅電気街口から徒歩3分とアクセスに優れ、店舗面積は合計1058 m2(従業員スペース含む)と、同社がこれまで展開してきたカードショップのなかでも最大の店舗となります。

販売エリア・買取エリアは、ともに現在の秋葉原店舗の2倍以上のスペース、スタッフを用意し、より快適な体験をお届けします。

また、プレイスペースも150席以上を設けており、ポケカを楽しむ場所としてもご利用いただけます。





オープン日は2月1日の予定です。今後の情報については、ぜひ下記のXアカウントをフォローしてご確認ください。





＜晴れる屋2秋葉原タワー店 公式X＞

@hareruya2tower ( https://x.com/hareruya2tower )





皆様のご来店を心よりお待ちしております。









■晴れる屋2 秋葉原タワー店 概要

名称 ： 晴れる屋2 秋葉原タワー店

所在地： 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目2-13

石丸ビル3号館

URL ： https://www.hareruya2.com/pages/lp_hareruya2_tower









■株式会社晴れる屋について

株式会社晴れる屋は、「誰もがカードゲームを楽しむ世界に」を理念に掲げ、皆様がカードゲームを楽しめる環境づくりや文化の醸成に日々尽力しています。

2009年に東京・高田馬場にマジック：ザ・ギャザリング専門店「晴れる屋」をオープンし、その後2021年7月にポケカ専門店「晴れる屋2」、2024年にはデュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3」をオープンしました。

いずれの事業もひとつのタイトルに特化した専門店形式で、豊富な品揃えと充実したサービスを提供しています。

現在はマジック：ザ・ギャザリング専門店29店舗、ポケカ専門店5店舗、デュエル・マスターズ専門店1店舗の計35店舗を展開しています。

(※2026年1月時点)









■ポケモンカードゲームとは

今なお続く人気コンテンツである「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにした、日本で最初に発売されたトレーディングカードゲームです。公式発表によると2025年3月時点で16言語、90以上の国と地域で販売されており、累計製造枚数は750億枚を超えています。

参照： https://corporate.pokemon.co.jp/aboutus/figures/