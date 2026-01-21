Seed Sparkle Labが開発する中国風田園癒やし系シミュレーションゲーム『スターサンド・アイランド』が、台北ゲームショウ2026(Taipei Game Show 2026)に出展することが決定いたしました。本イベントでは、Nintendo Switch(TM)2版として初となる一般公開試遊を実施いたします。

台北ゲームショウ2026は、2026年1月29日(木)から2月1日(日)まで台北南港展示センター ホール1で開催されます。

『スターサンド・アイランド』は、任天堂公式ブースおよびGSE(Game Source Entertainment)ブースの両方にNintendo Switch(TM)2専用試遊台を設置し、プレイヤーの皆様を桃源郷のようなスローライフの世界へと一足早くご招待いたします。





画像01





『スターサンド・アイランド』とは?

『スターサンド・アイランド』は、現代の桃源郷を創り出すことに注力した農場シミュレーションゲームです。本作では、リラックスできる農作業や爽快な釣りを体験し、穏やかな雰囲気の中で田園生活を楽しみながら、スピーディーな戦闘・採掘システムや、実用性の高い製造ラインの構築など、アクション性と戦略的な深みも兼ね備えています。

また、自由度の高いDIY建築システムや、個性豊かなNPCたちとの心の交流により、島での毎日は温かさに満ちています。開発チームは、豊富なコンテンツを提供するだけでなく、各プレイスタイルの繋がりを重視。クエストサイクルを通じてプレイヤーと島の「絆」を深め、プレイヤーにとっての「心安らぐ中国風スローライフ舞台」となることを目指しています。





画像02





画像03





Nintendo Switch(TM)2を含む全プラットフォーム展開 近日早期アクセス開始

『スターサンド・アイランド』は、近日中にPC(Steam)およびXboxプラットフォームにて早期アクセス(EA)を開始予定です。また、多くのファンが待ち望む正式版では、PlayStation(R)5やMacに加え、次世代コンソールとして注目を集めるNintendo Switch(TM)2でのリリースも決定しております。台北ゲームショウでは、パフォーマンスが圧倒的な次世代機で、本作の繊細なビジュアルと癒やしの世界観をいち早くご体験いただけます。





画像04





画像05





ウィッシュリスト50万突破、Steamで94％の高評価を得た注目のダークホース

『スターサンド・アイランド』は開発初期から世界中のプレイヤーから高い関心を集めてきました。2026年初頭には、Steamのウィッシュリスト登録数が50万件を突破し、「Steam Nextフェス」では人気ランキング1位を獲得しました。また、これまでに2,000件以上のレビューで94％の「非常に好評」という圧倒的な高評価を得ています。確かな品質と口コミにより、今年最も期待されるシミュレーションゲームになっています。

《スターサンド・アイランド》とは、Seed Sparkle Labが自主開発・運営する癒やし系の田園生活シミュレーションゲームであり、Game Source Entertainment (GSE)がPlayStation(R)5とNintendo Switch(TM)2でパッケージ版を発行します。









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









■Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報は、こちら

GSE公式 HP ： https://gamesource-ent.jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/gamesource_ent

YouTube GSE チャンネル ： https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA

GSE JP公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg

GSE ユーザーサポート ： support@gamesource-ent.jp









■製品情報

タイトル ： Starsand Island スターサンド・アイランド

対応機種 ： PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM)2

発売日 ： 2026年夏

価格 ： 未定

ジャンル ： 人生シミュレーションRPG

プレイ人数(オフライン)： 1人

プレイ人数(オンライン)： 1-4人

表示対応言語： 日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)

開発元 ： Seed Sparkle Lab

発売元 ： Seed Sparkle Lab

パッケージ版発売元 ： Game Source Entertainment

CERO ： A

権利表記 ：(C) 2026 Seed Sparkle Lab. All rights reserved. Published by Seed Sparkle Lab. Physical retail version licensed to and published by Game Source Entertainment.