machine主催、摩天楼オペラ、Gargoyle、CASCADE、有村竜太朗等出演「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」イベントが、1/23・24の2日間に渡りニコ生で配信決定！

株式会社ドワンゴmachine主催イベント 1/23(金)・1/24(土)両日配信決定！

1月23日(金)、24日(土)2日間にわたりニコ生で配信決定！

machineが主催のイベント「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」が

ニコニコ生放送にて配信チケット発売中です。

「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」配信情報

machine主催「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」

開催日：2026年1月23日(金)・24日(土)

会場：神奈川・川崎 CLUB CITTA'

【DAY1】

＜放送日時＞

2026年1月23日(金) 17時30分～放送START

＜出演＞

machine / Psycho le Cemu / JILUKA / 摩天楼オペラ / Luv PARADE

※「JILUKA」の配信はございません。予めご了承ください。

▼ご視聴はこちら

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349599376

【DAY1】machine主催「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」

【DAY2】

＜放送日時＞

2026年1月24日(土) 17時00分～放送START

＜出演＞

machine / 有村竜太朗 / LM.C / CASCADE / Gargoyle

※「LM.C」の配信はございません。予めご了承ください。

▼ご視聴はこちら

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349599376

【DAY2】machine主催「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」

視聴チケット情報

■チケット価格

【DAY１】4,000円（税込）+サービス手数料 400円

【DAY２】4,000円（税込）+サービス手数料 400円

※チケット購入時に「お目当てのアーティスト」のアンケート回答が必要になりますので、1組選択して頂くようお願いします。



■チケット販売期間

2026年1月20日(火)19時00分 ～ 2026年2月21日(土)20時00分



■タイムシフト視聴期間

2026年2月21日(土)23時59分まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

視聴チケットはこちら :https://dwango-ticket.jp/project/9THU5nEiqL

■視聴チケットはこちら（ドワチケサイト）

≫https://dwango-ticket.jp/project/9THU5nEiqL