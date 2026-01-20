machine主催、摩天楼オペラ、Gargoyle、CASCADE、有村竜太朗等出演「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」イベントが、1/23・24の2日間に渡りニコ生で配信決定！

machine主催イベント　1/23(金)・1/24(土)両日配信決定！

1月23日(金)、24日(土)2日間にわたりニコ生で配信決定！


machineが主催のイベント「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」が


ニコニコ生放送にて配信チケット発売中です。


「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」配信情報



machine主催「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」
開催日：2026年1月23日(金)・24日(土)
会場：神奈川・川崎 CLUB CITTA'



【DAY1】


＜放送日時＞


2026年1月23日(金) 17時30分～放送START


＜出演＞


machine / Psycho le Cemu / JILUKA / 摩天楼オペラ / Luv PARADE


※「JILUKA」の配信はございません。予めご了承ください。
【DAY1】machine主催「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」

【DAY2】


＜放送日時＞


2026年1月24日(土) 17時00分～放送START


＜出演＞


machine / 有村竜太朗 / LM.C / CASCADE / Gargoyle


※「LM.C」の配信はございません。予めご了承ください。
【DAY2】machine主催「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」


視聴チケット情報



■チケット価格
【DAY１】4,000円（税込）+サービス手数料 400円
【DAY２】4,000円（税込）+サービス手数料 400円
※チケット購入時に「お目当てのアーティスト」のアンケート回答が必要になりますので、1組選択して頂くようお願いします。

■チケット販売期間


2026年1月20日(火)19時00分 ～ 2026年2月21日(土)20時00分

■タイムシフト視聴期間
2026年2月21日(土)23時59分まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。


