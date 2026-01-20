machine主催、摩天楼オペラ、Gargoyle、CASCADE、有村竜太朗等出演「ULTRA BEAST HAMMER BATTLE」イベントが、1/23・24の2日間に渡りニコ生で配信決定！
開催日：2026年1月23日(金)・24日(土)
会場：神奈川・川崎 CLUB CITTA'
【DAY1】
＜放送日時＞
2026年1月23日(金) 17時30分～放送START
＜出演＞
machine / Psycho le Cemu / JILUKA / 摩天楼オペラ / Luv PARADE
※「JILUKA」の配信はございません。予めご了承ください。
▼ご視聴はこちら
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349599376
【DAY2】
＜放送日時＞
2026年1月24日(土) 17時00分～放送START
＜出演＞
machine / 有村竜太朗 / LM.C / CASCADE / Gargoyle
※「LM.C」の配信はございません。予めご了承ください。
▼ご視聴はこちら
視聴チケット情報
■チケット価格
【DAY１】4,000円（税込）+サービス手数料 400円
【DAY２】4,000円（税込）+サービス手数料 400円
※チケット購入時に「お目当てのアーティスト」のアンケート回答が必要になりますので、1組選択して頂くようお願いします。
■チケット販売期間
2026年1月20日(火)19時00分 ～ 2026年2月21日(土)20時00分
■タイムシフト視聴期間
2026年2月21日(土)23時59分まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
視聴チケットはこちら :
https://dwango-ticket.jp/project/9THU5nEiqL
≫https://dwango-ticket.jp/project/9THU5nEiqL