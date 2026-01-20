「コーヒー×チョコレート」のマリアージュを一杯に。TERRA COFFEE ROASTERS、阪急バレンタインチョコレート博覧会2026に出展（1/21～1/29）

株式会社ハーモニー

TERRA COFFEE ROASTERS（テラ コーヒー ロースターズ）は、阪急うめだ本店で開催される「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」９階祝祭広場＜前半＞「チョコ菓子喫茶店」に、2026年1月21日（水）～1月29日（木）の期間で出展いたします。会場では、チョコレートに寄り添うために設計した期間限定「VALENTINE BLEND」のコーヒー豆とギフト商品に加え、限定ドリンク「マロッキーノ」をはじめ、ハンドドリップやラテ、アメリカーノなど“飲むマリアージュ”をご用意します。

会場で味わう、イタリア定番「マロッキーノ」

チョコ×エスプレッソ×ミルクが重なるイタリア定番「マロッキーノ」

ドリンクの主役のひとつが、会場で提供するマロッキーノ。

VALENTINE BLENDのエスプレッソに、チョコとミルクのコクが重なるイタリア定番の一杯です。チョコレートの甘さに寄り添いながら、エスプレッソの香りが立ち上がり、後味はすっと心地よく。バレンタインの会場で楽しむ“デザートのような一杯”を、ぜひお試しください。

チョコレートを引き立てる、期間限定「VALENTINE BLEND」

バレンタイン限定オリジナルブレンド「VALENTINE BLEND」

今年のTERRAがバレンタインに提案するのは、チョコレートの甘さや香ばしさを受け止めつつ、後味を美しくまとめるブレンド 「VALENTINE BLEND」。ブレンドには、以下の2種類のコーヒー豆を使用しています。

- Brazil Alcides De Oliveira Arara Natural NW #1- El Salvador Fito Montiel Pacamara Natural

ブラジルのやわらかな甘みを土台に、エルサルバドル由来の華やかな果実味を重ねました。レーズンやラズベリーを思わせる香味から、ダークチェリー、そしてチョコレートのような余韻へ。チョコレートの時間を、より豊かな味わいの体験へと引き上げます。

販売アイテム

阪急バレンタインチョコレート博覧会2026 販売予定アイテム

コーヒー豆

・VALENTINE Blend 100g

・Ethiopia 100g

ギフト／物販

・コーヒーバッグ単品

・コーヒーバッグ 6個入りBOX

・コーヒー豆（blend）＋コーヒーバッグセット

ドリンクメニュー

・マロッキーノ

・ハンドドリップ（VALENTINE BLEND）中浅煎り

・ハンドドリップ（Ethiopia）浅煎り／HOT

・HOTラテ（VALENTINE BLEND）

・ICEラテ（VALENTINE BLEND）

・HOTアメリカーノ（VALENTINE BLEND）

・ICEアメリカーノ（VALENTINE BLEND）

出展概要

- イベント名：阪急バレンタインチョコレート博覧会2026- 期間：2026年1月21日（水）～1月29日（木）（9階 前半）※催し最終日（1/29）は午後3時終了- 会場：阪急うめだ本店 9階祝祭広場「チョコ菓子喫茶店」

TERRA COFFEE ROASTERSについて

TERRA COFFEE ROASTERS 江坂公園ROASTERY

TERRA COFFEE ROASTERSは、「一杯のコーヒーで世界を旅する体験を。」をコンセプトに、生産背景（テロワール）を大切にしながら、豆本来の魅力を最大限に引き出す焙煎品質を追求するスペシャルティコーヒーロースターです。今年のバレンタインは、チョコレートの魅力を引き立てる名脇役としてのコーヒーを、是非、会場でご体験ください。

go on a journey.

一杯のコーヒーで世界を旅する体験を。

【会社概要】

社名：株式会社ハーモニー

住所：〒565-0875 大阪府吹田市青山台3丁目34番12号

代表取締役：西村 紀彦

設立年月日：2018年09月07日

HP：https://tcr.works/

EC：https://terracoffeeroasters.jp/