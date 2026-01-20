TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」放送開始記念！「ABEMA」で1月24日（土）に第3期の初無料一挙放送が決定！第1期＆第2期の全話無料一挙放送も

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の放送開始を記念し、初となる第3期の無料一挙放送をはじめ、TVアニメ『呪術廻戦』全話の無料一挙放送を、2026年1月22日（木）、24日（土）に実施いたします。

『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、本作では特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が、呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれます。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博しシリーズ累計発行部数は1.5億部を突破。2020年10月、2023年7月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年1月からは第3期「死滅回游 前編」の放送がスタートし、さらなる盛り上がりを見せています。

このたび「ABEMA」にて決定したTVアニメ『呪術廻戦』の全話無料一挙放送では、2026年1月24日（土）朝5時30分からと夜7時より、第3期を最新・第3話まで初めて無料一挙放送。また1月22日（木）、24日（土）に第1期、第2期の全話無料一挙放送も実施いたします。

なおTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最新話は、毎週木曜日夜25時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。第3期の放送期間中はずっと、第1期から第3期最新話まで全話を無料でお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に「ABEMA」で最新シリーズと併せて、虎杖たち呪術師の熾烈な戦いの数々をたっぷりとお楽しみください。

■「ABEMA」TVアニメ『呪術廻戦』全話無料一挙放送

▼第3期「死滅回游 前編」(#48～51)初無料一挙放送

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月24日（土）朝5時30分～、夜7時～

番組URL：https://abema.go.link/cQoo1

▼第1期（#1～24）無料一挙放送

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月22日（木）朝6時30分～

番組URL：https://abema.go.link/lgLQm

▼第2期「懐玉・玉折」（#25～29）無料一挙放送

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月22日（木）夜6時30分～

番組URL：https://abema.go.link/jpesj

▼第2期「渋谷事変」（#30～47）無料一挙放送

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月24日（土）午前10時30分～

番組URL：https://abema.go.link/6QlJm

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

■TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月8日（木）夜25時30分～（以降、毎週木曜日夜25時より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.go.link/1cVn6

・第3期放送期間中は第1期から第3期最新話までいつでも無料で見放題！

番組URL：https://abema.go.link/3X9se

【作品概要】

＜INTRODUCTION＞

渋谷事変を経て、加茂憲倫が仕組んだ呪術を与えられた者達の殺し合い

「死滅回游」が、全国 10 の結界（コロニー）で突如開始される。

虎杖は渋谷での大量殺人を引き起こしてしまった自責の念と、伏黒を狙う

宿儺への警戒心から、高専には戻らず脹相と２人で、加茂憲倫が放った

大量の呪霊の討伐に専念していた。

そんな大混乱の最中、呪術総監部は虎杖悠仁の死刑執行猶予を取り消し、

死刑執行役に特級術師・乙骨憂太を任命。乙骨は任務遂行のため、

虎杖の前に立ちはだかる。

「死滅回游」の泳者（プレイヤー）として新たに覚醒した現代の術師、

受肉して復活した過去の術師。

様々な思惑が交錯し、再び呪術全盛の世へ突き進む--。

＜CAST＞

虎杖悠仁：榎木淳弥

伏黒 恵：内田雄馬

禪院真希：小松未可子

パンダ：関 智一

乙骨憂太：緒方恵美

脹相：浪川大輔

九十九由基：日高のり子

天元：榊󠄀原良子

秤 金次：中井和哉

星 綺羅羅：榊原優希

禪院直哉：遊佐浩二

日車寛見：杉田智和

高羽史彦：鶴岡 聡

レジィ・スター：青山 穣

コガネ：ニーコ

夏油 傑(加茂憲倫)：櫻井孝宏

＜STAFF＞

原作 ：「呪術廻戦」芥見下々（集英社ジャンプコミックス刊）

監督 ：御所園翔太

シリーズ構成・脚本 ：瀬古浩司

キャラクターデザイン ：矢島陽介・丹羽弘美

副監督 ：高田陽介・佐藤 威

美術監督 ：東 潤一

色彩設計 ：松島英子

CGI プロデューサー ：淡輪雄介

3DCG ディレクター ：志賀健太郎（モンスターズエッグ）

撮影監督 ：伊藤哲平

編集 ：柳 圭介,ACE

音楽 ：照井順政

音楽プロデューサー ：小林健樹

音響監督 ：えびなやすのり

音響制作 ：dugout

アニメーションプロデューサー ：瀬下恵介・二本柳 陸

オープニングテーマ：King Gnu「AIZO」（Sony Music Labels）

制作 ：MAPPA

TVアニメHP：https://jujutsukaisen.jp/

