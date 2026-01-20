ミツモア、日本経済新聞社「NEXTユニコーン調査」にランクイン

株式会社ミツモア

株式会社ミツモア（本社：東京都中央区、代表取締役：石川彩子）は、日本経済新聞社が実施する「2025年度 NEXTユニコーン調査」において、未上場スタートアップの一社としてランクインしました。

「NEXTユニコーン調査」

「NEXTユニコーン調査」は、未上場企業を対象に、事業内容や成長性などをもとに企業価値を推計し、将来有望なスタートアップを選出する調査です。AI、ヘルスケア、不動産、エネルギーなど幅広い分野の企業が対象となっています。本調査においてミツモアは、企業価値推計197億円、37位としてランクインしました。



今後もミツモアは、生活インフラ産業の生産性向上を通じ、ミッションである「日本のGDPを増やし 明日がもっといい日になる と思える社会」の実現に向けて、取り組みを進めてまいります。

株式会社ミツモアについて

生活インフラ産業の生産性向上を通じて、ミッションである「日本のGDPを増やし 明日がもっといい日になる と思える社会に」の達成を目指すスタートアップ企業。全国10万超の事業者ネットワークを基盤に、生活インフラ産業を支え事業者エコシステムの構造的な変革と持続的な発展を実現します。2017年2月創業以来、オンラインで見積もり比較から受発注までワンストップで完結するサービス「ミツモア」や、現場業界特化のオールインワンSaasサービス「プロワン」、法人の調達・発注業務を支援する「ハッチュー」の開発・提供をしています。2023年には、経済産業省主催の「日本スタートアップ大賞2023」にて経済産業大臣賞（ダイバーシティ賞）を受賞。週刊東洋経済が主催する「すごいベンチャー100」2023年版に選出。さらに、代表の石川彩子は、Forbes JAPAN主催「日本の起業家ランキング」Top20に2024年度・2026年度と複数回にわたり選出されました。

オンライン見積比較サービス「ミツモア」について

最短1分で、最大5社のプロからオンラインで見積もりが届き、比較して依頼、決済までが完結する日本最大級のオンライン見積もり比較＆発注サービスです。ハウスクリーニングや引っ越し、水道工事から写真撮影、動画制作まで、約600種類の多岐にわたるサービスが登録され、依頼者は、複数の質問に回答するだけで複数の見積もりを比較・検討することができます。また、依頼者と事業者がチャットを通じてサービス上でやりとりをすることも可能です。見積もり比較から依頼、決済まで、日常生活による頼み事をオールインワンで解決するサービスです。

現場業界特化の業務改善ソフトウェア「プロワン」について

生産性向上・売上アップ・顧客満足度向上を実現する、短期工事やリフォーム・設備工事など現場事業者向けの業務支援ソフトウェアです。見積もり作成はもちろん顧客管理、営業支援、日報・工事書類の作成や分析レポートの作成、収支管理まで、現場に向き合う事業者の業務をオールインワンでサポートします。