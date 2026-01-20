アイルランドの新星ロックバンド、カーディナルズ（Cardinals）が２月にリリースのデビューアルバム『Masquerade』からニューシングル「I Like You」をリリース
“次なる偉大なアイルランドのバンドがここにいる” by The Observer
“カーディナルズを称えよう。フォークの陰謀からアイルランドのルーツを奪回するパンクのロマンティストを” by Mojo
“インディー界の次なる偉大なストーリーテラー” by NME
“圧倒的自信に満ちた、威風堂々たるインディーロック” by Stereogum
“アイルランドから新たな音楽の巨人が出現する” by DIY
“『Fables Of The Reconstruction』時代のR.E.M.を彷彿とさせる部分もあり、スウィングするリズムやアコーディオンの音色などのフォーク的要素を融合。開放的でオーガニックなカーディナルズは、自らの音楽を体現するだけの自信に満ちている。それは彼らのライブの早熟性、あるいは若さゆえの純真さの表れかもしれない” by CLASH
“コーク出身のジャンルを捻じ曲げるカーディナルズは、故郷の特性を目がくらむほどの芸術革命へと昇華させる” by DORK
アイルランドはコーク出身のインディーロックバンドCardinals（カーディナルズ）が、2月13日にリリースするデビューアルバム『Masquerade』から、ニューシングル「I Like You」を発表。2026年初となるこの新曲は、デビューアルバムの最後のシングルでもあり、アコーディオンが主体のロマンティックなナンバー。既に彼らの最近のライブで人気を博している。
フロントマンのユアン・マニングは、この新曲「I Like You」についてこう語る。
「これはアルバムを想定して初めて書いた曲。長期間制作をしなかった時期を経て、昨年２月のある晴れた朝、練習スタジオでこの曲を書き上げ、完成させました。数ヶ月間、少し途方に暮れていたあとで、カタルシスを感じ、しっかり地に足が着いた瞬間でした。
冒頭の歌詞は“My Funny Valentine”のメロディから引用、言い換えたものです。チェット・ベイカーによって書かれた曲ではないと思うのですが、我々が知っていたのは彼のバージョンでした」
Cardinals - I Like You (Live from The Everyman, Cork)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cVVmd-NCVak ]
バラエティ豊かなアルバム『Masquerade』には、暴力、冷笑、憤りなどの感情が渦巻く楽曲（「Anhedonia」、「The Burning Of Cork」、「Barbed Wire」）もあれば、無邪気で無防備な曲もある。強烈な前半と、ダークな後半のコントラストが、レコードのA面とB面のように明確に区分。これはメンバー全員のレコードへの愛着が反映されたもの。素朴で真摯なフォークから劇的でメロドラマチックなゴシックロックまで、予想だにしない展開を含め多様に変化する。
メンバーは、Euan（ユアン）とFinn（フィン）のマニング兄弟と、従兄弟のDarragh（ダラー）、元同級生のOskar Gudinovic（オスカー・グディノヴィック）、Aaron Hurley（アーロン・ハーレー）の５人から成り、家族愛と友情によって結束。このデビューアルバム『Masquerade』で彼らはあらゆる束縛を振り解き、独自の手法で作品を創造。既にアイルランドではインディーロックシーンの最前線に名を連ねる。
■リリース情報
Cardinals（カーディナルズ）
シングル「I Like You」配信中
配信リンク：https://cardinals.lnk.to/ILikeYou
レーベル：So Young Records
Cardinals（カーディナルズ）
アルバム『Masquerade』2026年2月13日リリース
配信リンク：https://cardinals.lnk.to/Masquerade
レーベル：So Young Records
Tracklisting
1. She Makes Me Real
2. St. Agnes
3. Masquerade
4. I Like You
5. Over At Last
6. Anhedonia
7. Barbed Wire
8. Big Empty Heart
9. The Burning Of Cork
10. As I Breathe
■Music Videos:
「I Like You (Live from The Everyman, Cork)」https://www.youtube.com/watch?v=cVVmd-NCVak
「Barbed Wire」https://www.youtube.com/watch?v=KN2CptBpVME
「The Burning Of Cork」https://www.youtube.com/watch?v=SpNX7DKplik
「Masquerade」https://www.youtube.com/watch?v=4dIWVkmaiuY
「Big Empty Heart」https://www.youtube.com/watch?v=xxQeqWacS6I
■Cardinals are:
Euan Manning（ユアン・マニング） - guitar and vocals
Oskar Gudinovic（オスカー・グディノヴィック ）- guitar
Aaron Hurley（アーロン・ハーレー） - bass
Finn Manning（フィン・マニング） - accordion
Darragh Manning（ダラー・マニング） - drums
