アイルランドの新星ロックバンド、カーディナルズ（Cardinals）が２月にリリースのデビューアルバム『Masquerade』からニューシングル「I Like You」をリリース

“次なる偉大なアイルランドのバンドがここにいる” by The Observer

“カーディナルズを称えよう。フォークの陰謀からアイルランドのルーツを奪回するパンクのロマンティストを” by Mojo

“インディー界の次なる偉大なストーリーテラー” by NME

“圧倒的自信に満ちた、威風堂々たるインディーロック” by Stereogum

“アイルランドから新たな音楽の巨人が出現する” by DIY

“『Fables Of The Reconstruction』時代のR.E.M.を彷彿とさせる部分もあり、スウィングするリズムやアコーディオンの音色などのフォーク的要素を融合。開放的でオーガニックなカーディナルズは、自らの音楽を体現するだけの自信に満ちている。それは彼らのライブの早熟性、あるいは若さゆえの純真さの表れかもしれない” by CLASH

“コーク出身のジャンルを捻じ曲げるカーディナルズは、故郷の特性を目がくらむほどの芸術革命へと昇華させる” by DORK

アイルランドはコーク出身のインディーロックバンドCardinals（カーディナルズ）が、2月13日にリリースするデビューアルバム『Masquerade』から、ニューシングル「I Like You」を発表。2026年初となるこの新曲は、デビューアルバムの最後のシングルでもあり、アコーディオンが主体のロマンティックなナンバー。既に彼らの最近のライブで人気を博している。

フロントマンのユアン・マニングは、この新曲「I Like You」についてこう語る。

「これはアルバムを想定して初めて書いた曲。長期間制作をしなかった時期を経て、昨年２月のある晴れた朝、練習スタジオでこの曲を書き上げ、完成させました。数ヶ月間、少し途方に暮れていたあとで、カタルシスを感じ、しっかり地に足が着いた瞬間でした。

冒頭の歌詞は“My Funny Valentine”のメロディから引用、言い換えたものです。チェット・ベイカーによって書かれた曲ではないと思うのですが、我々が知っていたのは彼のバージョンでした」

Cardinals - I Like You (Live from The Everyman, Cork)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cVVmd-NCVak ]

バラエティ豊かなアルバム『Masquerade』には、暴力、冷笑、憤りなどの感情が渦巻く楽曲（「Anhedonia」、「The Burning Of Cork」、「Barbed Wire」）もあれば、無邪気で無防備な曲もある。強烈な前半と、ダークな後半のコントラストが、レコードのA面とB面のように明確に区分。これはメンバー全員のレコードへの愛着が反映されたもの。素朴で真摯なフォークから劇的でメロドラマチックなゴシックロックまで、予想だにしない展開を含め多様に変化する。

メンバーは、Euan（ユアン）とFinn（フィン）のマニング兄弟と、従兄弟のDarragh（ダラー）、元同級生のOskar Gudinovic（オスカー・グディノヴィック）、Aaron Hurley（アーロン・ハーレー）の５人から成り、家族愛と友情によって結束。このデビューアルバム『Masquerade』で彼らはあらゆる束縛を振り解き、独自の手法で作品を創造。既にアイルランドではインディーロックシーンの最前線に名を連ねる。

■リリース情報

Cardinals（カーディナルズ）

シングル「I Like You」配信中

配信リンク：https://cardinals.lnk.to/ILikeYou

レーベル：So Young Records

Cardinals（カーディナルズ）

アルバム『Masquerade』2026年2月13日リリース

配信リンク：https://cardinals.lnk.to/Masquerade

レーベル：So Young Records

Tracklisting

1. She Makes Me Real

2. St. Agnes

3. Masquerade

4. I Like You

5. Over At Last

6. Anhedonia

7. Barbed Wire

8. Big Empty Heart

9. The Burning Of Cork

10. As I Breathe

■Music Videos:

「I Like You (Live from The Everyman, Cork)」https://www.youtube.com/watch?v=cVVmd-NCVak

「Barbed Wire」https://www.youtube.com/watch?v=KN2CptBpVME

「The Burning Of Cork」https://www.youtube.com/watch?v=SpNX7DKplik

「Masquerade」https://www.youtube.com/watch?v=4dIWVkmaiuY

「Big Empty Heart」https://www.youtube.com/watch?v=xxQeqWacS6I

■Cardinals are:

Euan Manning（ユアン・マニング） - guitar and vocals

Oskar Gudinovic（オスカー・グディノヴィック ）- guitar

Aaron Hurley（アーロン・ハーレー） - bass

Finn Manning（フィン・マニング） - accordion

Darragh Manning（ダラー・マニング） - drums

■Follow Cardinals:

Website: https://www.cardinals.band/

YouTube: https://www.youtube.com/@cardinalsmusic

Instagram: https://www.instagram.com/cardinalsband_/

Facebook: https://www.facebook.com/bandcardinals/

TikTok: https://www.tiktok.com/@cardinalsband



