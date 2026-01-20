株式会社ヒマラヤ「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「最優秀賞（ファッション部門）」を受賞

株式会社ヒマラヤ

株式会社ヒマラヤ（所在地：岐阜県岐阜市江添１-１-１）は2026年1月15日 (木) 、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「最優秀賞（ファッション部門）」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」について

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。

当社が受賞した「最優秀賞」は、家電＆オフィス用品、ライフ＆レジャー、消費財、ファッションの4ジャンルにおいて、最も成功した販売事業者に贈られる賞です。

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26)

マーケティングＥＣ統括本部本部長 兼 マーケティング本部本部長 小田 竜介のコメント

この度は、ヒマラヤの創業50周年という節目の年に栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。 当社は「スポーツと健康を通じて世界中の人々の豊かなライフスタイルに貢献する」というビジョン実現を目指して、EC事業においては専売品やオリジナル商品の拡充、リコマース事業の運営等に取り組んでおります。これからも全てのお客様の日常がより充実したものとなるよう、商品・サービスの向上に邁進してまいります。