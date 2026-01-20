シンガーソングライターNakamuraEmi、AIクリエイター「aicreataro」がディレクターを担当した全編AI技術を使った新曲「UBU」のミュージックビデオを公開
シンガーソングライターのNakamuraEmiがメジャーデビュー満10周年となった1月20日（火）にリリースした「UBU」のミュージックビデオを公開した。
このミュージックビデオはAIクリエイター「aicreataro」がディレクターを務め、全編AI技術を使って制作した作品となっている。
AIならではの質感と、人の感情がにじむ映像表現を是非チェックしてほしい。
2016年1月20日のメジャーデビューから10年間の間にリリースしてきた楽曲であなたが好きな楽曲を募集しているので是非参加してほしい。
合わせて各SNS（X / Instagram / Facebook / TikTokなど）で好きな楽曲と10周年のお祝いコメントをハッシュタグ #NakamuraEmi_10周年 をつけて投稿しよう。
1月31日（土）にはUVERworldとの2マンライブ『NakamuraEmi 10th Anniversary 「 背負い投げ 4本目 」』がKT Zepp Yokohamaで開催される。
「UBU」ミュージックビデオ
YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=melE2vRU6KU
Director：aicreataro
https://x.com/aicreataro
https://www.instagram.com/aicreataro/
＜「aicreataro」コメント＞
今回のMV制作では、AIの生成力をどう扱うかではなく、この楽曲とどう向き合うかを何より大切にしました。「UBU」を初めて聴いたとき、その歌詞や感情の揺れが、まるで自分自身のことのように重なって感じられ、この世界観を壊さず丁寧に映像へ置き換えたいと思ったのが出発点です。
AIの表現力をそのまま解放するのではなく、楽曲が持つ感情の輪郭や温度に合わせて、細かく方向を定め、何度も調整を重ねています。 時にはAI表現の振れ幅を広く取り、AIらしさを活かしながら、時には一線を引くように制御する。
そのバランスを取り続けることで、AIならではの質感と、人の感情がにじむ映像表現を両立させることを目指しました。
【NakamuraEmi メジャーデビュー10周年企画】
The Best of NakamuraEmi ～あなたが選ぶ10年の軌跡～
2016年1月20日のメジャーデビューから10年間の間にリリースしてきた楽曲であなたが好きな楽曲を募集します。
応募できる楽曲は3曲までとさせていただきます。
応募いただいた楽曲を集計してランキングを発表して各配信サイトでプレイリストとして公開します。
特設サイトから応募していただきます。
各SNS（X / Instagram / Facebook / TikTokなど）で好きな楽曲と10周年のお祝いコメントをハッシュタグ #NakamuraEmi_10周年 をつけて是非投稿もしてください。
【実施期間】 2026. 01.20（火）正午～ 2026. 02.15（日）23:59
【ランキング＆プレイリスト公開】 2026. 02.20（金）正午予定
URL：https://columbia.jp/nakamuraemi/10th/
■リリース情報
2026.01.20（tue）Release
Digital Single「UBU」
＜セルフライナーノーツ＞
2025年はデビュー10年目となり、感謝と祝福に包まれたありがたい１年でした。そして実際の10周年が2026年。いざ、この10年よりも面白く生きるってどーすんのと考える時期でもありました。
きっとその根本は、言葉に敏感で真面目で何かとネガティブという自分の弱点を、もういっそ面白がっていくことなのかなと。卵からだけではなく「弱さ」からも新しい自分が生まれること、そこから干物みたいに濃くなっていく人生は、旨みのあるオリジナルな人生だなと。
新しい何かが産声をあげる瞬間、初々しい衝動、そういう奇跡が ” UBU ”という言葉を作ってくれました。あなたが忘れた頃に、ポッとまた私の曲を聴いてくれて 「こいつまだ歌ってたんだ～いい味でてきたね～」そんな周年をこれから迎えられるよう、10周年もUBUと挑戦を大事にながら新しい自分に出会っていきます。
＜ライブ情報＞
【神奈川】
2026.1.31(土)
『NakamuraEmi 10th Anniversary 「 背負い投げ 4本目 」』
[出演] NakamuraEmi×UVERworld
[編成] Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ / Pf.伊澤一葉 / Ba.まきやまはる菜 / Dr.柏倉隆史
[会場] KT Zepp Yokohama （ https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/#access ）
[時間] OPEN 17:00 START 18:00
[金額] 1Fスタンディング \7,700（税込）、2F指定席\8,800(税込)
レギュラーラジオ情報
『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』（毎週水曜日 22:00-23:30）
番組宛のメッセージも以下から受け付けている。
https://www.fmyokohama.co.jp/program/yra_furatto_michikusa
受付メールアドレス：emi@fmyokohama.jp
＜以下、旧譜リリース情報＞
■2025.09.07（日）ReleaseDigital Single「デイジー」
https://nakamuraemi.lnk.to/daisy
「デイジー」ミュージックビデオ：https://youtu.be/TsHUYlq8LzE
■2025.09.06(sat) Release
厚木市シティプロモーションオフィシャルソング
7inchアナログ「MICHIKUSA」【ライブ会場＆Columbia Music Shop（通販）限定発売】
＜収録曲＞
A面：MICHIKUSA
B面：MICHIKUSA (Instrumental)
品番：CEG-107
価格：税込\2,000（税抜\1,818）
■2025.01.20(mon) Release
厚木市シティプロモーションオフィシャルソング
Digital Single「MICHIKUSA」
https://lnk.to/MICHIKUSA
＜「MICHIKUSA」ミュージックビデオ＞
https://youtu.be/a9uUEP8kxD4
<■厚木市PR動画「厚木で暮らそう」>
https://youtu.be/tCByTtZrpdQ
■Major 7th Album 「KICKS」
CD：2024年5月29日（水）Release COCP-42258 \3,500（税込）
【CDジャケット】
〈収録楽曲〉
1. 火をつけろ
2. 梅田の夜
3. 祭（feat. Mummy-D）
4. 晴るく
5. 白昼夢
6. 雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）
7. 一目惚れ
8. Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY
9. 究極の休日
10. 一円なり
【「KICKS】アルバム配信リンク】
https://nakamuraemi.lnk.to/KICKS
LP：2024年7月3日（水）Release COJA-9509/10 \6,600（税込）
【LPジャケット】
SIDE A
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat. Mummy-D）
SIDE B
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）
SIDE C
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY
SIDE D
9.究極の休日
10.一円なり
【「火をつけろ」ミュージックビデオ】
https://www.youtube.com/watch?v=mkndngtFArI
【「祭（feat. Mummy-D）」ミュージックビデオ】
https://www.youtube.com/watch?v=gh4Pa60sR20
【Information】
Official HP：http://www.office-augusta.com/nakamuraemi/
日本コロムビア特設HP：http://columbia.jp/nakamuraemi/
X：https://twitter.com/nakamura_emi
YouTube：https://www.youtube.com/@NakamuraEmi-official
Instagram：https://www.instagram.com/nou.emi/?hl=ja
Facebook：https://www.facebook.com/NakamuraEmi.1982
TikTok： https://www.tiktok.com/@nakamuraemi_official