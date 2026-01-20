【Gramicci for JOURNAL STANDARD relume】サステナブル素材とワイドシルエットでアップデートした最新Gramicciが２月中旬リリース。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が展開する JOURNAL STANDARD relume（以下、relume）より、Gramicciに別注を施したエクスクルーシブモデルが登場します。

前シーズンに即完売した人気のGarment Dyeシリーズをベースに、素材とシルエットをアップデート。環境配慮素材と旬なワイドシルエットを掛け合わせ、今の気分にフィットする一本に仕上げました。生地には、環境負荷の低減に配慮した「ECO COTTON TWILL（エココットンツイル）」を採用。

製品染めとバイオウォッシュを施すことで、ヴィンテージライクな風合いと奥行きのある表情を表現しています。シルエットは裾幅を大きく調整し、リラックス感のあるワイドフィットにアップデート。ラフさがありながらも、都会的なムードを纏うバランスに仕上げています。Gramicciのアイコンであるガゼットクロッチやウェービングベルトといった機能的ディテールはそのままに、relumeらしい洗練されたデザインアプローチを融合。バックポケットの刺繍やベルトロゴはボディと同色でまとめ、さりげないアクセントとして効かせました。また、気の利いたベルトループを追加することで、キーホルダーやウォレットチェーンを装着でき、自分らしいアレンジで個性を演出しながらファッションを楽しめる仕様に。裾にはドローコードを配置し、シルエットの変化も楽しめます。機能性とファッション性、そしてサステナブルな素材選定。今の時代に、ファッションを再燃させる一本です。

Gramicci for JOURNAL STANDARD relume

バックポケットの刺繍やベルトロゴはボディと同色に追加したベルトループにキーホルダーやウォレットチェーンを装着でき自分らしいアレンジを楽しめる。

発売日：2026年２月中旬 ※先行予約受付中(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/pants/26030465000510?q_sclrcd=020)

Size：M,L/Collar:Black,Gray,Natural,Brown/Price：\16,500 in tax

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume全店/ベイクルーズオンラインストア(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/pants/26030465000510?q_sclrcd=020)

商品お問い合わせ先： JOURNAL STANDARD relume自由が丘 /03-5731-0504 メンズ(https://baycrews.jp/store/detail/4620)

Brand info

Styling accent

※別注でベルトループを追加したスペシャルなGramicciに合わせ、relimeではキーチェーンやスカーフも同時期にリリース。限定モデルならではのディテールに、自分らしいアレンジを加え、春のスタイリングをより自由に楽しめるラインナップです。

・Button Works×JOURNAL STANDARD relume

Carabiner/\7000＋tax

Key Chain/\9000＋tax

・JOURNAL STANDARD relume

Silk scarf/\8000＋tax

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/