【2026年度版｜中小企業向け】広告費月3万円で成果を出すオーガニック×広告勝ち筋セミナー

株式会社BOTANICO

広告費をかければ成果が出る時代は、すでに終わっています。

特に中小企業にとって、月数十万円から数百万単位の広告投下は現実的ではありません。

本セミナーでは、広告費月3万円からでも「集客が回り出す」ための考え方と設計方法や、オーガニック（SNS・コンテンツ）と広告を組み合わせた実践モデルとして解説します。

重要なのは、「広告をたくさん出すこと」ではなく、広告を“最後の一押し”として機能させる土台を、オーガニックでどう作るか。

2026年のアルゴリズム・広告環境を前提に、

・なぜ広告単体では成果が出にくくなっているのか

・なぜオーガニックが広告効果を左右するのか

・どの順番・どの役割で組み合わせると無駄が出ないのか

を、中小企業でも再現できる形で体系化します。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO4doGkbX8Nlc9m6xSlPTczBnUX3DlBYPApRlG78ZnYdmllw/viewform)

このセミナーで学べること

・広告費月3万円から成立する集客設計の全体像

・オーガニックを「育てる施策」ではなく「広告の下地」として使う考え方

・広告に使うべき投稿／使ってはいけない投稿の見極め方

・フォロワー数やバズに依存しない、売上につながる導線設計

・広告を出す“前”に最低限やるべき準備と判断基準

・低予算でも失敗しにくい広告投入タイミング

こんな中小企業さまにおすすめです

・広告費を大きくかけられない

・広告を出しても思うような成果が出ていない

・SNSを運用しているが売上につながっていない

・オーガニックと広告をどう組み合わせればいいかわからない

・マーケティング施策が場当たり的になっている

本セミナーの特徴

・月3万円から試せる現実的な広告モデル

・バズ・フォロワー増加を目的にしない設計

・中小企業の意思決定・リソース前提で解説

・ノウハウではなく「考え方と設計図」を重視

・明日から社内で判断に使える内容

講師プロフィール

・辻倉 空（株式会社 Ad Bloom・CEO／有限会社辻倉・役員）

京都府出身。同志社大学卒業。

新卒でサイバーエージェントに入社。

その後、Ad Bloom創立。

・ゴジキ（株式会社BOTANICO・CMO・アシナミSNS監修／野球著作家）

著書8冊を出版、昨年7月発売の『データで読む甲子園の怪物たち』は予約即重版。今年の3月に『マネジメント術で読むプロ野球監督論』を刊行予定。

SNSを起点とした出版・メディア支援を多数手がけ、「データ×熱量」を軸に“仕組みで売上をつくる”伴走支援を展開。

BOTANICOにて、集客と仕組み化に特化した「アシナミSNS」を監修。

詳細情報

開催日：2026年2月25日（水）15:00～16:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO4doGkbX8Nlc9m6xSlPTczBnUX3DlBYPApRlG78ZnYdmllw/viewform)