【Meta Heroes、世界的なAIコミュニティ「AI Salon」にて登壇が決定

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年1月26日（月）にSTATION Ai（愛知県名古屋市）にて開催されるグローバルAIコミュニティイベント「AI Salon Nagoya」に、当社が運営するDX教育施設「Hero Egg」の店長・横田愛美とプロデューサー・近藤にこるが登壇することをお知らせいたします。

本イベントはTechGALAのサイドイベントとして開催され、シリコンバレー発のAIコミュニティが名古屋に初上陸する注目の場です。当社はピッチプレゼンテーションに選出され、次世代教育のモデルについて世界に向けて発信します。

登壇の背景：世界基準のAIコミュニティでの挑戦

「AI Salon」は、AIに特化した創業者、開発者、投資家をつなぐグローバルコミュニティです。Blitzscaling Venturesのジェネラルパートナーであるジェフリー・アボット氏によって設立され、日本ではJETRO（日本貿易振興機構）等の支援を受け展開されています。 今回、この世界的なコミュニティが日本最大規模のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」にて名古屋初開催を迎えます。 グローバルな視点でAIの社会実装が議論されるこの場において、当社の展開するDX教育施設「Hero Egg」の取り組みが評価され、ピッチ＆プレゼンテーション枠での登壇が決定いたしました。

プレゼンテーションの注目ポイント

当社は2025年、大阪・関西万博にて大規模イベントを成功させ、延べ14,622名を動員しました。この実績を支えたのは、既存の枠組みにとらわれない若きリーダーたちの力です。 本イベントでは、実際に施設運営の最前線に立つ店長の横田愛美と、プロデューサーとして数々の企画を手掛ける近藤にこるが登壇します。 単なる教育施設の紹介にとどまらず、「AIネイティブ世代がどのようにテクノロジーを学び、社会実装していくのか」、そして「大阪・なんばから始まったHero Eggのモデルがいかにしてグローバルな課題解決につながるのか」を、投資家やエンジニアが集う熱気ある会場でプレゼンテーションします。

2026年は活動の場を東海エリア、そして世界へと広げていきます。 「AI Salon」というグローバルな舞台での登壇を通じ、Meta Heroesは「教育×AI×地方創生」の新たなスタンダードを確立し、世界中の誰もがヒーローになれる社会の実現に向けて加速してまいります。

登壇イベント詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/292_1_4907f8d34036d81c08ecb30ff6c12423.jpg?v=202601210921 ]

登壇者紹介

横田 愛美

株式会社MetaHeroes Hero Egg店長

DX教育施設「Hero Egg」の責任者として、店舗運営およびコミュニティマネジメントを統括。子どもから大人までが共に学ぶ環境づくりを推進し、来場者がテクノロジーを通じて「創る楽しさ」を見つけるサポートを行っている。

近藤 にこる

Hero Egg プロデューサー

STAPS 2024春 特別賞受賞。循環型教育ワークショップ『ButterflyBase』で文部科学大臣賞を受賞。万博にて『GLOBAL HERO SUMMIT』をプロデュースし、Forbes JAPANにも掲載されるなど、若きリーダーとして注目を集める。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。 楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

お問い合わせ先：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：https://meta-heroes.co.jp

X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/metaheroes_100

公式LINEアカウント：https://lin.ee/K9vdyLx