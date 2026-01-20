【横浜】話題の生ドーナツ専門店1日300個限定の贅沢。生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」にて待望の新フレーバー登場＆ハラル認証取得でさらに進化！

株式会社Food Seed1月19日より、これまでのラインナップに代わり、和と洋の魅力を詰め込んだ待望の新メニューが登場します。

♦1月19日(月)解禁！個性が光る「新フレーバー3種」

株式会社Food Seedが運営する、とろける食感で話題の生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」では「1日300個限定」「賞味期限はわずか24時間」という徹底したこだわりはそのままに、個性豊かな3種類の新フレーバーを季節の移ろいとともに登場させます。

1/19よりご案内は下記6種類です。

【エクレア】Eclair

590円(税込)

～至福のエクレア体験～

ドーナツで味わう、至福のエクレア体験。

ほろ苦いもちもちのココア生地に、自慢の特製

カスタードをたっぷりと。

仕上げにかけた少しビターなチョコが全体を

キリッと引き締め、まるで上質なエクレア

のような贅沢な満足感をお届けします。

An Eclair Reimagined: The Ultimate Bliss.

Bittersweet, chewy cocoa dough filled with

our signature custard. Finished with a

touch of dark chocolate for a crisp, refined

flavor, it delivers the luxurious satisfaction

of a fine eclair.

【きなこ】Soybean Flour

550円(税込)

～きなこ好きに捧ぐ王道～

きなこ好きに捧ぐ、ふんわり香る和の王道。

特製カスタードときなこが織りなす、絶妙な⻩金バランス。中にはクリーム、外にはふんわりと纏わせたきなこ。ひと口ごとに芳醇な香ばしさが口いっぱいに広がる、まさに「きなこ好き」のための正解です。

For the Kinako Soul: The Heart of

Japanese Flavor. A golden balance of

special custard and roasted soybean flour.

Creamy on the inside and dusted with

kinako on the outside, its rich, toasted

aroma is the definitive answer for every

kinako lover.

【黒ゴマ】Black Sesami

550円(税込)

～和洋折衷の品格～

香ばしさが際立つ、和洋折衷の品格。

濃厚な練りゴマを贅沢にブレンドした

特製クリームが、もちもちの生地から

溢れ出します。散りばめた黒ゴマの

弾ける食感と凛とした風味。

和の趣と洋の華やかさが響き合う、

どこまでも上品で奥深い美味しさです。

Fragrant Sophistication: A Modern

Japanese Classic. Rich black sesame

cream overflows from our signature chewy

dough. With a popping texture and bold

aroma, this elegant fusion of East and

West offers a deep, refined deliciousness.

【ブリュレ】Brulee

490円(税込)

～人気No.1～

揺るぎない人気No.1

丁寧に仕上げられたキャラメリゼのパリッ

とした心地よい食感と、たっぷりと詰まった

特製カスタードクリームの濃厚なコク。

ひと口ごとに感じる「パリッ＆とろっ」。

クレームブリュレのような贅沢なハーモニーを

お楽しみください。

The Creme Brulee Experience.

Our undisputed No. 1. This decadent fresh

donut is generously filled with our special

house-made custard cream and finished

with a crispy, caramelized sugar crust.

It delivers the satisfying 'crack' and rich

flavor of a creme brulee in every glorious

bite.

【ラズベリー】Raspberry

590円(税込)

～めざましテレビでも紹介された人気商品～

華やぐ⽢酸っぱさ、絶妙な調和。

ラズベリーの香り弾ける⽢酸っぱく華やかな

特製カスタードクリームをたっぷり詰めました。

トッピングの爽やかなグレーズが、ラズベリー

の明るい酸味と優しい⽢さをひとつにまとめ

繊細で絶妙なバランスを生み出します。

Bright, Sweet, and Beautifully Balanced.

A fresh donut bursting with a vibrant,

tangy-sweet raspberry custard cream.

The bright, refreshing acidity and gentle

sweetness of the topping glaze create a

delicate and irresistible balance.

【ピスタチオ】Pistachio

590円(税込)

～贅沢ナッツの極上ご褒美～

希少なイラン産ピスタチオ「スーパーグリーン」

を使った濃厚な特製クリームがぎっしり。

口に入れた瞬間に広がる、奥深く芳醇な香りと

本格的なピスタチオのコクをご堪能ください。

違いのわかるお客様のための、極上の逸品です。

A Luxurious, Nutty Indulgence.

Packed with a rich cream made from rare

Iranian "Super Green" pistachios. Savor the

deep, aromatic fragrance and profound

richness of authentic pistachio flavor. An

exquisite treat for the discerning palate.

♦すべてのお客様へ安心を。「ハラル認証」取得

一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーション

当店は、一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーションより「ハラル認証（オールフード・ハラール）」を取得いたしました。

増加するムスリム旅行者の方々にも、日本のスイーツを安心してお楽しみいただきたい。その想いから、食材の仕入れ、管理、調理工程のすべてを厳格に見直しました。店内の全メニューがハラル対応となっております。

「多文化共生」の実現を目指して 従来のファンのお客様はもちろん、多様な文化的背景を持つすべての方々へ。POTERI BAKERYは、食を通じて笑顔の輪を広げてまいります。

横浜から世界へ。ハラル認証店舗として英語メニューも対応

◆店舗情報

店舗名： POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店

所在地： 神奈川県横浜市西区南幸1-2-3 共立ビルB1F

アクセス： 横浜駅西口もしくは北口から徒歩1分

営業時間： 12:00～21:00

公式Instagram： https://www.instagram.com/poteribakery_yokohama/

Google：https://share.google/lfZzYAUHrxnwVaLAO

食べログ：https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14100831/

※関連記事

食べログマガジンに掲載されました。

掲載記事はコチラ→https://magazine.tabelog.com/articles/481749