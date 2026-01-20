uka cat studyの売り上げの一部を特定非営利活動法人アルマ（ALMA：Animal Life Matters Association） へ寄付完了
この度、トータルビューティーカンパニーuka(本社：東京都港区、代表取締役CEO：渡邉弘幸)は、uka cat studyの売り上げの一部を特定非営利活動法人アルマ（ALMA：Animal Life Matters Association）へ寄付させていただきました。
ネコの鳴き声の語呂合わせからネコの日である2025年2月22日に発売した第２弾のuka cat study。 みんなが愛するペットたちのためにもっと何かできないだろうかという想いからスタートしました。
この度、お預かりしていた寄付金を、uka CEO 渡邉弘幸より、特定非営利活動法人 アルマの代表代理である鈴木了子氏と鈴木崇之氏にお渡しさせていただきました。
みなさまからいただいた寄付金は、アルマの保護犬と保護猫のワクチン接種（狂犬病ワクチン、混合ワクチン、猫混合ワクチン）や環境整備、養育のために使用されます。
アルマ（ALMA：Animal Life Matters Association）プロフィール
関東圏の動物愛護センターから処分される犬猫を引取／保護して、
新しい飼い主様へ譲渡する活動を行っています。
日本国内で年間殺処分される犬猫の頭数は、年間約18万頭（2011年）から、約9000頭（2025年）に減少しました。
啓発活動や民度の向上により、飼い犬・飼い猫の避妊去勢が進んだこと、
愛護センターや保健所が、殺処分ではなく、生かして譲渡することに大きくシフトしたこと、
また、多くの愛護ボランティアの貢献により、愛護センターや保健所から保護引取りが進んだことによります。
しかしながら、多頭飼育崩壊は後を絶たず、劣悪な環境の中で苦しんでいる犬猫はたくさんいます。
犬や猫の販売目的で出産させられている繁殖場も無くなることはありません。
昨今は、高齢者の孤独死で取り残される犬猫や、入院や施設に入るための放棄相談も後を絶ちません。
まだまだ、犬猫たちの置かれている現状はとても厳しいものです。
この現状を変えていきたい。
苦しい環境下にいる全ての犬猫を生かせる施設へ。
犬猫を飼うなら、このような飼育放棄された犬猫を選ぶ選択へ。
先進諸国の動物シェルター（ティアハイム）のような施設が、この日本にもたくさん出来る日が訪れること。
夢ではなく現実へ。
この気持ちを忘れることなく、活動を続けています
