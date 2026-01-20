日本橋 千疋屋総本店から「クイーンストロベリーフェア」のご案内

株式会社千疋屋総本店

香川県産　クイーンストロベリー


香川県で栽培されるクイーンストロベリーの真紅に輝く美しさは、冬の贅沢そのもの。


千疋屋でしか味わえない特別な苺です。 高設栽培で太陽をたっぷり浴び、しっかりと赤く熟した果実は、甘みと酸味のバランスが絶妙。 ハウスの中で箱入り娘のように大切に育まれたクイーンストロベリーをひと口頬張れば、ジューシーな美味しさが口いっぱいに広がります。



千疋屋総本店で取り扱いをスタートしてから今年で25周年。生産者の方たちと共に育み、味わいを追求してきた、こだわりの結晶です。


クイーンストロベリー桐箱入

販売期間：2025年12月初旬～2026年3月末予定


販売価格：税込10,800円


※1箱：18粒もしくは15粒






クイーンストロベリーショートケーキ

販売期間：2026年1月9日（金）～2026年2月下旬予定


販売価格：税込1,242円






クイーンストロベリータルトフラン

販売期間：2026年1月14日（水）～2026年1月27日（火）


販売価格：税込1,188円






クイーンストロベリープリン

販売期間：2026年1月28日（水）～2026年2月下旬予定


販売価格：税込918円






クイーンストロベリーデコレーションショート　5号

販売期間：2026年1月14日（水）～2026年2月下旬予定


販売価格：税込9,180円






フルーツパーラー　クイーンストロベリーフェア メニュー

クイーンストロベリーパフェ


販売期間：2025年12月26日（金）～


販売価格：税込3,960円


真紅に輝くクイーンストロベリーをティアラのように飾りたてた華やかなパフェ。グラスのなかにはクイーンストロベリーシャーベット、バニラアイスクリームが入っております。当店らしいひと品をご堪能くださいませ。
※麻布台ヒルズ店ではグラスの仕様が異なります。



まるごとクイーンストロベリー


販売期間：2025年12月26日（金）～


販売価格：税込3,080円


クイーンストロベリーそのものの味わいを楽しみたい方におすすめのプレートです。お好みでホイップクリーム、バニラアイスクリーム、ストロベリーソースとご一緒にどうぞ。
※新宿高島屋店ではご提供しておりません。


※麻布台ヒルズ店では器の仕様が異なります。



クイーンストロベリージュース


販売期間：2025年12月26日（金）～


販売価格：税込2,915円


クイーンストロベリーの甘みと酸味のバランスの良さをお楽しみください。
※新宿高島屋店、麻布台ヒルズ店ではグラスの仕様が異なります。






〇お取り扱い店舗（果物）


日本橋本店、日本橋高島屋店、玉川高島屋店、新宿高島屋店、横浜高島屋店、柏高島屋店、浦和伊勢丹店、松屋銀座店、KITTE丸の内店



〇お取り扱い店舗（洋生菓子）


日本橋本店、日本橋高島屋店、玉川高島屋店、新宿高島屋店、横浜高島屋店、柏高島屋店、新宿伊勢丹店、浦和伊勢丹店、銀座三越店、松屋銀座店、西武池袋店、KITTE丸の内店、アトレ目黒店、麻布台ヒルズ店



〇お取り扱い店舗（フルーツパーラーメニュー）


日本橋本店、日本橋高島屋店、新宿高島屋店、KITTE丸の内店、麻布台ヒルズ店



※果物の入荷状況により、販売期間を変更する場合がございます。


※売り切れ等により、取り扱いが無い場合もございます。


※ご予約は、店舗までお問い合わせください。


※画像はイメージです。


日本橋　千疋屋総本店
日本橋　千疋屋総本店

1834年（天保5年）創業、今年で190周年を迎えた日本最古の果物専門店となります。以来、京橋千疋屋、銀座千疋屋と暖簾分けをして、現在では日本橋本店をはじめ都内近郊に16店舗を構えております。「一つ上の豊かさを」をブランドのアイデンティティとして掲げ、果物を通じてお客様の食生活を豊かにしたいという新たな使命感を持って取り組んでいます。　

http://www.sembikiya.co.jp

配信担当者
株式会社千疋屋総本店　本社営業本部　清水
TEL：03-5202-7034