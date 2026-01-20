【JAPAN EC 大賞 2025 受賞企業決定】EC通販のプロ1,000人が選んだ受賞企業5社が決定しました！

一般社団法人日本通販CRM協会

一般社団法人 日本通販CRM協会（本社：東京都品川区、代表理事：向 徹）は、ECのプロ達が選出する「JAPAN EC 大賞 2025」の受賞企業5社を決定しました。

このアワードでは、EC事業者と、業界を代表するインダストリーリーダーが投票を行い、【部門賞】として「ヘルスケア部門」「ビューティー・コスメ部門」「食品部門」「ライフスタイル・ホームグッズ部門」「アパレル・ファッション部門」の5部門の受賞企業を選出。さらに、全部門の投票総数が一番多かった企業には【総合大賞】が贈られます。

受賞企業は、2026年1月27日(火)、神田明神文化交流館で開かれる【JAPAN EC 大賞 2025 表彰式・賀詞交換会】にて表彰が行われます。受賞企業は以下です。

【受賞企業】

〈総合大賞〉

株式会社TENTIAL

株式会社ファンケル

オルビス株式会社

株式会社ZENB JAPAN

株式会社中川政七商店

株式会社TENTIAL

■表彰式・賀詞交換会について

受賞企業様を始め、「JAPAN EC 大賞」を支えるインダストリーリーダー、CRM協会 特別顧問、会員企業様など、約80名様ほどで行います。

開 催 ：2026年1月27日(火) 16:00～

内 容 ：表彰式・懇親会・各賞受賞企業様ディスカッションを予定

会 場 ：神田明神文化交流館 EDOCCO STUDIO 地下1階イベントホール https://edocco-studio.com/access/

※メディアの皆様へ

取材をご希望になる場合は下記へお問い合わせください。

一般社団法人 日本通販CRM協会 事務局

TEL：03-6450-1321 メール：jimukyoku@japan-crm.org

■開催意図

EC市場は、売上高・参入企業数とも年々右肩上がりに増加傾向にあります。しかしながら市場成長とともに法改正、競合増加、広告費高騰など多くの課題も山積しています。

日本のEC・通販業界が世界に誇れる代表的な産業となるため、大小に関わらず顧客に深く長く愛される本物の企業を業界のプロ1,000人が選び、日本のEC・CRMの代表的企業を創出していくことで、消費者からもより愛され信頼される業界を創っていきます。

▼JAPAN EC 大賞 HP：https://award.japan-crm.org/(https://award.japan-crm.org/)

■日本通販CRM協会について

日本通販CRM協会は、「JCRMを通じて日本のEC・通販業界を世界に誇れる代表的な産業にする」という理念のもと、2015年に設立された日本で唯一のEC・通販に特化したCRM専門協会です。

発足10周年を迎えた本会の活動を通して、これからの未来も、日本が誇る顧客関係値構築（JCRM）を実践する企業を増やし、世界から称賛して頂ける業界の文化を創造していきます。

【ミッション】JCRMを通じて、企業の発展に貢献する

【ビジョン】 JCRMに賛同する仲間が集まるダイバーシティコミュニティをつくる

【バリュー 】Give＆Give/共創共栄/想いやり・ベンチャーシップ（新しい事業や技術で成長や拡大を目指す企業、またはその活動）・グローバルシチズンシップ（地球規模の課題に取り組むために必要な知識やスキル、価値観、態度を養成することを目的）

■活動について

EC通販に関わる会社様が事例を持ち寄り「リアルなCRM」を学ぶ場として、定例セミナーや、会員様同士の交流会、各種委員会、経営塾など年間多くのイベントを行っております。



■団体概要

会社名：一般社団法人 日本通販CRM協会

所在地：東京都品川区西五反田2丁目30-4 BR五反田ビル8階（株式会社E-Grant内）

代表者：向 徹

設 立：2015年1月15日

U R L ：https://japan-crm.org/

内 容：業界発展／貢献のために、EC通販・CRMに関するイベントを企画・運営

■お問い合わせ先

一般社団法人 日本通販CRM協会 事務局 小笠原・西田

TEL：03-6450-1321（受付時間：10時～18時）

メールアドレス：jimukyoku@japan-crm.org