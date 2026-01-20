¤â¤¦Îø¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡ÈÁ°À¤¤Îºá¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¾¯½÷¤Îº£À¤¤Ï¤¤¤«¤Ë!? ¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÁ°À¤¤Îºá¤Èº£À¤¤ÎÈ³¡Ù ¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡Ê°Ê²¼C&R¼Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖC&R Creative Studios¡×¤ÎÌ¡²è¡¦¾®ÀâÀ©ºîÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¡²èLABO¡×¤Î¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÁ°À¤¤Îºá¤Èº£À¤¤ÎÈ³¡ÙÂè1´¬¤¬¡¢ËÜÆü1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Îºî²è¤Ï¡¢Æ±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î2DCGÀ©ºîÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¡Ö2DCG PlaNetStudio¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÁ°À¤¤Îºá¤Èº£À¤¤ÎÈ³¡Ù
»ä¤ÏÎø¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤――¡£²ÈÂ²¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¾¯½÷¥«¥ó¥Ê¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÎá¾î¥¹¥Õ¥£¥¢¤Ë¤â²Ä°¦¤¬¤é¤ìÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¡ÈÁ°À¤¤Îºá¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Îø¤ò¤·¤¿ÃËÀ¡¦¥¨¥É¥¦¥£¥ó¤È¥¹¥Õ¥£¥¢¤¬Î¾ÁÛ¤¤¤ÈÃÎ¤ê¡¢¼»ÅÊ¤Ë¶¸¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ²±¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥«¥ó¥Ê¤Ïºá¤Ë¶±¤¨¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òµñÀä¤·¡¢²°Éß¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎºöÎ¬¤ÇÉñÆ§²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¤È¥¹¥Õ¥£¥¢¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿――¡£
ºî²è¡§2DCGPlaNetStudio¡¿¸¶ºî¡§»°Âô¥±¥¤
ÇÛ¿®¸µ¡§ ¥¤¥ó¥«¥íー¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊC&R¼Ò¡Ë
¢§¸¶ºî¥Î¥Ù¥ë¤âÀä»¿ÇÛ¿®Ãæ¡ª¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡Ë
https://www.cmoa.jp/title/1101321909/(https://www.cmoa.jp/title/1101321909/)
¥¤¥ó¥«¥íー¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤·¤¿¡¢½÷À¸þ¤±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥Úー¥¸·¿¥Þ¥ó¥¬¤ª¤è¤Ó¥¿¥ÆÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëC&R¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ìー¥Ù¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
C&R Creative Studios¡ÖÌ¡²èLABO¡× ¡¦¡Ö2DCG PlaNetStudio¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚC&R Creaitive Studios¤È¤Ï¡Û
2002Ç¯¤Ë¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤ËÈ¯Â¤·¤¿±ÇÁü¤äWeb¤Î¤¿¤á¤Î¼ÒÆâ³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ç¯¡¹ÁýÂç¤·¡¢¥²ー¥à¡¦Web¡¦±ÇÁü¡¦XR¡¦CG¡¦Æ°²è¡¦¹¹ð¡¦Ì¡²è¡¦¾®Àâ¡¦·úÃÛ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ç¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊñ³ç¤·ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖC&R Creative Studios¡×¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï2,000Ì¾¤ÇÇ¯´Ö6,000°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://crdg.jp/
¡ÚÌ¡²èLABO¤È¤Ï¡Û
C&R Creative Studios¤ÎÌ¡²è¡¦¾®ÀâÀ©ºîÉôÌç¡ÖÌ¡²èLABO¡×¤Ç¤Ï¡¢ºî²è¡¦Àþ²è¡¦¥¹¥Èー¥êー¡¦¹½À®¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤Êºî²È¤¬Ê¬¶È¤·¤ÆÃ´Åö¤¹¤ëÀ©ºîÂÎÀ©¤È¡¢ÆÈ¼«¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤ëÈÎÇä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÎÌ»ºÃæ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤òÊ£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë·¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖWebtoon¡×¤ä¥«¥éー²½¤Ë¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ø¤âÇÛ¿®¡¦ÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ä½ñÀÒ½ÐÈÇ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://manga.crdg.jp/
¡Ú2DCG PlaNetStudio¤È¤Ï¡Û
C&R Creative Studios ¤Î2DCGÀ©ºîÉôÌç¡Ö2DCG PlaNetStudio¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä£²D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢UI¡¦UX¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¤«¤éÎÌ»ºÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://2d-studio.crdg.jp/
