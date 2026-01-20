登録者数57万人超YouTuber「とっくん」が水天宮『節分祭』に豆まきナビゲーターとして登場します！

株式会社Carry On

声真似をしながらの料理動画が大人気のYouTuberとっくんが、2026年2月3日に水天宮(東京都中央区)の「節分祭」に登場いたします。

本家 大蛇丸の声優・くじらさんとの共演も注目です！

■ 水天宮「節分祭」とはどんなお祭り？

水天宮は、古くより安産や子授け、水難除けの守護神として広く信仰を集める神社です。

同宮で毎年執り行われる「節分祭」は、節分の日に厄を払い、一年の無病息災と開運を祈願する伝統行事です。

当日のメインイベントである「豆まき」には、例年、その年を代表する芸能人やスポーツ選手、文化人などが特別ゲストとして招聘されています。

福豆拾いはどなたでも無料で参加できることから、毎年多くの参拝者でにぎわい、地域に春を告げる恒例の風物詩として親しまれています。

一般参加のみなさまも舞台から豆まきを行うことが出来、大人3,000円・中学生以下1,000円の参加料で参加できます(事前申し込みが必要)。

世代を超えて楽しめる開運行事ですので、ぜひご家族で、無病息災を共に願いながら、賑やかな節分の思い出作りはいかがでしょうか？

16:10より、くじら・とっくんが出演する室内トークイベント『節分ってなぁに？追儺式の由来』も開催いたします。

意外と知らない節分のルーツを紐解きます。参拝の合間に、伝統の奥深さに触れながら、心温まる二人のトークもお楽しみください。

【節分祭概要】

イベント名 ：節分祭

日 時：2026年2月3日(火)14:00～16:30

場 所：水天宮

東京都中央区日本橋蛎殻町2-4-1

アクセス ：東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」から徒歩で約1分

東京メトロ日比谷線「人形町駅」から徒歩で約6分

都営地下鉄浅草線「人形町駅」から徒歩で約8分

入 場 料 ：無料

豆まき参加料：大人券3,000円 小人券1,000円(中学生以下)

※事前に申し込みをすれば、一般参加者も舞台から豆まきを行うことができます。

出 演 者 ：総合司会 くじら(声優)、平祐奈(俳優)、有馬里佳(水天宮権禰宜)

豆まきナビゲーター とっくん

※特別ゲストも登場予定。

イベント詳細・豆まき参加者の事前予約：https://www.suitengu.or.jp/post/setsubun

お問い合わせ：水天宮社務所 03-3666-7195(午前9:00～午後3:00まで)

■ とっくんプロフィール

声真似をしながらの絶品料理動画が人気のYouTubeクリエイター。声の表現力と視聴者の心に寄り添う親しみやすい動画構成が特徴。アニメ『NARUTO -ナルト-』の大蛇丸の声真似「自分を大蛇丸と信じて止まない一般男性」シリーズで人気を博し、アニメキャラクターへのリスペクトを込めた表現が大きな反響を呼んでいる。

▼YouTube

https://www.youtube.com/@Kuntotu

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp