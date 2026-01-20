登録者数57万人超YouTuber「とっくん」が水天宮『節分祭』に豆まきナビゲーターとして登場します！
声真似をしながらの料理動画が大人気のYouTuberとっくんが、2026年2月3日に水天宮(東京都中央区)の「節分祭」に登場いたします。
本家 大蛇丸の声優・くじらさんとの共演も注目です！
■ 水天宮「節分祭」とはどんなお祭り？
水天宮は、古くより安産や子授け、水難除けの守護神として広く信仰を集める神社です。
同宮で毎年執り行われる「節分祭」は、節分の日に厄を払い、一年の無病息災と開運を祈願する伝統行事です。
当日のメインイベントである「豆まき」には、例年、その年を代表する芸能人やスポーツ選手、文化人などが特別ゲストとして招聘されています。
福豆拾いはどなたでも無料で参加できることから、毎年多くの参拝者でにぎわい、地域に春を告げる恒例の風物詩として親しまれています。
一般参加のみなさまも舞台から豆まきを行うことが出来、大人3,000円・中学生以下1,000円の参加料で参加できます(事前申し込みが必要)。
世代を超えて楽しめる開運行事ですので、ぜひご家族で、無病息災を共に願いながら、賑やかな節分の思い出作りはいかがでしょうか？
16:10より、くじら・とっくんが出演する室内トークイベント『節分ってなぁに？追儺式の由来』も開催いたします。
意外と知らない節分のルーツを紐解きます。参拝の合間に、伝統の奥深さに触れながら、心温まる二人のトークもお楽しみください。
【節分祭概要】
イベント名 ：節分祭
日 時：2026年2月3日(火)14:00～16:30
場 所：水天宮
東京都中央区日本橋蛎殻町2-4-1
アクセス ：東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」から徒歩で約1分
東京メトロ日比谷線「人形町駅」から徒歩で約6分
都営地下鉄浅草線「人形町駅」から徒歩で約8分
入 場 料 ：無料
豆まき参加料：大人券3,000円 小人券1,000円(中学生以下)
※事前に申し込みをすれば、一般参加者も舞台から豆まきを行うことができます。
出 演 者 ：総合司会 くじら(声優)、平祐奈(俳優)、有馬里佳(水天宮権禰宜)
豆まきナビゲーター とっくん
※特別ゲストも登場予定。
イベント詳細・豆まき参加者の事前予約：https://www.suitengu.or.jp/post/setsubun
お問い合わせ：水天宮社務所 03-3666-7195(午前9:00～午後3:00まで)
■ とっくんプロフィール
声真似をしながらの絶品料理動画が人気のYouTubeクリエイター。声の表現力と視聴者の心に寄り添う親しみやすい動画構成が特徴。アニメ『NARUTO -ナルト-』の大蛇丸の声真似「自分を大蛇丸と信じて止まない一般男性」シリーズで人気を博し、アニメキャラクターへのリスペクトを込めた表現が大きな反響を呼んでいる。
▼YouTube
https://www.youtube.com/@Kuntotu
【株式会社Carry On 会社概要】
会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）
本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F
大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F
創業 ：2021年3月
代表取締役 ：高田 樹
事業内容 ：クリエイターマネジメント
各種プロモーション
EC企画販売事業
イベント事業
SNSコンサルティング
URL ：https://carry0n.co.jp/
【お問い合わせ先】
mail：info@carry0n.co.jp