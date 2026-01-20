アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」さっぽろ雪まつり、先行上映会の詳細を解禁！

株式会社ADKエモーションズ

累計発行部数100万部を突破、月刊コミックゼノン（コアミックス）にて好評連載中の「オタクに優しいギャルはいない!?」。本作品はオタクな男子高校生・瀬尾卓也が、クールな天音 慶と陽気な伊地知琴子の魅力ＭＡＸなギャル二人と、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディです。

今回は「さっぽろ雪まつり」と先行上映会の詳細を公開します！

2026年4月より始まるアニメ放送もお楽しみに！

先行上映会

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルと先行上映会～

日時：2026年3月15日（日）16:00開場16:30開演／18:00終演予定

場所：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

（〒135-0091 東京都港区台場１丁目７－１ アクアシティ お台場 1F）

出演：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優

三田監督／川辺プロデューサー／松田りおん（キャラクターデザイン・総作画監督）

料金：\3,000（1回のお申込みにつき2枚まで）

先行予約（抽選）：2026年1月20日（火）20:00～1月26日（月）23:59まで

一般発売（先着）：2026年2月15日（日）10:00～3月14日（土）23:59まで

チケット受付：https://eplus.jp/otagal/

※チケット代金のほか、プレイガイドサービス料220円、ならびに発券時に各種手数料（振込手数料330円

※クレジットカード決済は無料、システム利用料220円、発券手数料165円）が別途かかります

※特別興行の為、ムビチケほか前売鑑賞券、各種割引サービスおよび無料招待券は、ご使用いただけません。

※FLEXOUNDシートも一律の料金となります

※未就学児入場不可

さっぽろ雪まつり

イベント名：2026さっぽろ雪まつり（第76回）

期間：2026年2月4日（水）～11日（水・祝）

さっぽろ雪まつり公式サイト： https://www.snowfes.com/

天音と伊地知の雪像を展示いたします！

設置場所：北海道札幌市中央区大通西11丁目（大通公園）

ステージイベント決定！

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルと雪まつり～

出演：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優

日時：2026年2月8日（日）15:00～

会場：北海道札幌市中央区大通西11丁目（大通公園）「オタクに優しいギャルはいない！？」雪像付近

※天候によっては実施できない可能性がございます。

※日時、出演者、内容は予告なく変更となる可能性がございます。

アニメ情報

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」

2026年4月よりテレビ朝日系列全国ネット水曜IMAnimation W（イマニメーション ダブル）、BS朝日にて放送開始

原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな（「月刊コミックゼノン」連載／コアミックス）

監督：三田 新

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン／総作画監督：松田りおん

音楽：佐藤 航

キャスト：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優 ほか

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ

アカウント情報

公式サイト：https://otagal.jp

公式X：https://x.com/otagal_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official

推奨ハッシュタグ：#オタギャル

(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会

原作情報

「オタクに優しいギャルはいない!?」 原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな

「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて好評連載中！

コミックス第1巻～11巻大好評発売中!

試し読みはこちら：https://comic-zenon.com/episode/3269754496560134267