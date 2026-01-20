アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」さっぽろ雪まつり、先行上映会の詳細を解禁！
累計発行部数100万部を突破、月刊コミックゼノン（コアミックス）にて好評連載中の「オタクに優しいギャルはいない!?」。本作品はオタクな男子高校生・瀬尾卓也が、クールな天音 慶と陽気な伊地知琴子の魅力ＭＡＸなギャル二人と、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディです。
今回は「さっぽろ雪まつり」と先行上映会の詳細を公開します！
2026年4月より始まるアニメ放送もお楽しみに！
先行上映会
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルと先行上映会～
日時：2026年3月15日（日）16:00開場16:30開演／18:00終演予定
場所：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
（〒135-0091 東京都港区台場１丁目７－１ アクアシティ お台場 1F）
出演：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優
三田監督／川辺プロデューサー／松田りおん（キャラクターデザイン・総作画監督）
料金：\3,000（1回のお申込みにつき2枚まで）
先行予約（抽選）：2026年1月20日（火）20:00～1月26日（月）23:59まで
一般発売（先着）：2026年2月15日（日）10:00～3月14日（土）23:59まで
チケット受付：https://eplus.jp/otagal/
※チケット代金のほか、プレイガイドサービス料220円、ならびに発券時に各種手数料（振込手数料330円
※クレジットカード決済は無料、システム利用料220円、発券手数料165円）が別途かかります
※特別興行の為、ムビチケほか前売鑑賞券、各種割引サービスおよび無料招待券は、ご使用いただけません。
※FLEXOUNDシートも一律の料金となります
※未就学児入場不可
さっぽろ雪まつり
イベント名：2026さっぽろ雪まつり（第76回）
期間：2026年2月4日（水）～11日（水・祝）
さっぽろ雪まつり公式サイト： https://www.snowfes.com/
天音と伊地知の雪像を展示いたします！
設置場所：北海道札幌市中央区大通西11丁目（大通公園）
ステージイベント決定！
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルと雪まつり～
出演：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優
日時：2026年2月8日（日）15:00～
会場：北海道札幌市中央区大通西11丁目（大通公園）「オタクに優しいギャルはいない！？」雪像付近
※天候によっては実施できない可能性がございます。
※日時、出演者、内容は予告なく変更となる可能性がございます。
アニメ情報
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」
2026年4月よりテレビ朝日系列全国ネット水曜IMAnimation W（イマニメーション ダブル）、BS朝日にて放送開始
原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな（「月刊コミックゼノン」連載／コアミックス）
監督：三田 新
シリーズ構成：犬飼和彦
キャラクターデザイン／総作画監督：松田りおん
音楽：佐藤 航
キャスト：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優 ほか
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ
アカウント情報
公式サイト：https://otagal.jp
公式X：https://x.com/otagal_official
公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official
推奨ハッシュタグ：#オタギャル
(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会
原作情報
「オタクに優しいギャルはいない!?」 原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな
「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて好評連載中！
コミックス第1巻～11巻大好評発売中!
