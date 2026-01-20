タケト単独ライブツアー開催決定！ゾゾッとTOWN大ライブ2026ツアー~30周年50歳~

吉本興業株式会社

YouTubeチャンネル「タケトのゾゾッとTOWN」によるライブイベント『ゾゾッとTOWN大ライブ2026ツアー ～30周年50歳～』の開催が決定しました。

本公演は、タケトの芸歴30周年・50歳を記念して開催される全国ツアーとなり、2026年3月から4月にかけて、東京・大阪・福岡の3か所で開催します。本ライブは、“ゾゾッと”する要素も盛り込んだ、ここでしか体験できない盛り沢山の内容を予定しています。

YouTubeチャンネルをご覧いただいている“町民”の皆様はもちろん、初めて「ゾゾッとTOWN」に触れる方にもお楽しみいただける内容となっています。怪しくもクセになる“ゾゾっとワールド”を、ぜひ劇場でご体感ください。

1月22日(木)20:00より、FANYチケットにて先行受付開始です。

本人コメント

芸歴30年、50歳という節目の年、ツアーに出させていただきます！

配信なしのライブでしか出来ないギリギリを超えた先の内容をお届けしますので、

ぜひゾゾッとしに来て下さい！

「ゾゾッとTOWN大ライブ2026ツアー ~30周年50歳~」公演概要

＜日時・会場＞

■東京・ルミネtheよしもと

日程：3月20日(金)

時間：開場19:00／開演19:30／終演21:30

■福岡・よしもと福岡 大和証券劇場

日程：4月10日(金)

時間：開場18:30／開演19:00／終演21:00

■大阪・なんばグランド花月

日程：4月17日(金)

時間：開場18:30／開演19:00／終演21:00

＜出演＞タケト※他出演者決まり次第順次発表

＜料金＞前売り：5,500円／当日：6,000円

【チケット販売スケジュール】

●先行受付（FANY・チケットぴあ・ローソンチケット）

受付期間：1月22日(木)20:00～1月26日(月)11:00

当落発表：1月27日(火)18:00

※ルミネ公演はFANYチケットのみで販売

●一般発売（FANYチケット・チケットぴあ・ローソンチケット）

受付開始：1月28日(水)10:00

※ルミネ公演はFANYチケットのみで販売

【チケットURL】

https://r.ticket.fany.lol/zozottotown2026