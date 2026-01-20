『THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～ Nightmare Remix』キービジュアル解禁！

株式会社キョードーメディアス

2025年7月に初演し、大好評を博した『THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～』。早くも3月の再演に期待が高まる中、小林芳雄役・古川流唯も登場した新しいキービジュアルが完成いたしました！

原作・脚本・演出は前作から松多壱岱が続投。劇場スケールも拡大、演出はよりダークに、よりドラマティックに進化します。

キャストは、明智小五郎役・菅井義久（甘党男子）、小林芳雄役・古川流唯、シャーロック・ホームズ役・瀬戸啓太、ジョン・H・ワトソン役・一之瀬優、エルキュール・ポワロ役・黒木文貴、アーサー・ヘイスティングス役・碕理人、ファントム役・森田晋平、白雪姫役・工藤大夢、

アルフレッド・イングルソープ役・桐田伶音、ジゴマ役・宮尾颯、モントレゾール役・中川将平（UNiFY）、ヘンリー・ジキル役・丸山正吾、エドワード・ハイド役・図師光博、オリバー・モリス役・RAY（UNiFY）、バートラム・スネイダー役・添田翔太、ジェームズ・モリアーティ役・成松慶彦、セバスチャン・モラン役・千葉瑞己、そして怪人二十面相役・沖野晃司、黒蜥蜴役・縣豪紀。

日替わりゲストも登場し、ライブパートも加わった、観る者の五感を震わせる体感型ステージへ！！

『コミカライズ』も決定し、新たな設定へバージョンアップ！

探偵とヴィラン、光と闇が交錯するTHE VILLAINSの世界へ。

――これは、物語そのものが覚醒する“Nightmare Remix”

チケットは1月20日より四次先行受付中！詳しくは公式サイト（https://thevillains-stage.com/）にて！

【STORY】

--闇と霧が支配する都市〈ダークフェル〉。

そこでは“ヴィラン”と呼ばれる異能者たちが、スペルコードと呼ばれる術式を操り、次々と事件を引き起こしていた。

彼らは、禁書（きんしょ）と呼ばれる“封じられた物語”から生まれし存在。

怪人二十面相がその中心となり、『物語からうまれし者・テイルボーン』の器となる『選ばれしもの』を選別し、さらっていた。

そんな中、ホームズの宿敵、モリアーティ教授、その右腕、モラン大佐も姿を見せる。

ダークフェル市長ジキルが呼び寄せたのは、名探偵、明智小五郎とその助手、小林少年。

そして引き寄せられるように、シャーロック・ホームズ、エルキュール・ポワロ――も集まってきた。

彼らもまた、異なる物語から現れた『物語からうまれし者・テイルボーン』であった。

探偵とヴィラン、そして彼らはなぜ集められたのか……その真相とは？

すべてが交錯する“ダークフェルの悪夢”が、いま再び幕を上げる。

【公演概要】

タイトル：THE VILLAINS～ダークフェルの悪夢～Nightmare Remix

原作・脚本・演出：松多壱岱

出演：

明智小五郎：菅井義久（甘党男子）

小林芳雄：古川流唯

シャーロック・ホームズ：瀬戸啓太

ジョン・H・ワトソン：一之瀬優

エルキュール・ポワロ：黒木文貴

アーサー・ヘイスティングス：碕理人

ファントム：森田晋平

白雪姫：工藤大夢

アルフレッド・イングルソープ：桐田伶音

ジゴマ：宮尾颯

モントレゾール：中川将平（UNiFY）

ヘンリー・ジキル：丸山正吾

エドワード・ハイド：図師光博

オリバー・モリス：RAY（UNiFY）

バートラム・スネイダー：添田翔太

ジェームズ・モリアーティ：成松慶彦

セバスチャン・モラン：千葉瑞己

怪人二十面相：沖野晃司

黒蜥蜴：縣豪紀

ゴシック・シャドウズ：澤田圭佑、後藤真、中野貴文、加納義広、瀬戸口希哉

＜日替わりゲストスケジュール＞

3月12日（木）18：00公演：山口託矢

3月13日（金）13：00公演：前野修一

3月13日（金）18：00公演：前野修一

3月14日（土）13：00公演：松原凛

3月14日（土）18：00公演：岩佐祐樹

3月15日（日）12：00公演：春斗

3月15日（日）16：30公演：松原凛

公演期間：2026年3月12日（木）～3月15日（日）

※各公演終演後ライブあり

※〇・・・終演後ライブOP曲の写真・動画撮影OK日

※★・・・アフタートーク開催日

※アフタートーク

＜3月13日（金）13:00公演＞

沖野晃司、縣豪紀・成松慶彦・千葉瑞己・中川将平（UNiFY）・RAY （UNiFY）

MC：工藤大夢・宮尾颯

＜3月13日（金）18:00公演＞

菅井義久（甘党男子）・古川流唯・瀬戸啓太・一之瀬優・黒木文貴・碕理人

MC：森田晋平・桐田伶音

会場：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-12-10 こくみん共済 coop 会館

料金（税込）：好評発売中

SS席：13,000円／S席11,000円／A席9,900円

リピーター特典：

3回のご来場：クリアファイル

7回のご来場：CVブロマイドセット（複製サイン入り）

公式HP：https://thevillains-stage.com/

公式X：https://x.com/villains_stage

お問い合わせ：thevillains.stage@gmail.com

主催：THE VILLAINS製作委員会

提携公演：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ

宣伝：キョードーメディアス