【CASETiFY】G-DRAGON、CASETiFY初のグローバルブランドiCONに就任

Casetagram Limited

革新的デザインと話題のコラボレーションで知られるグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY (ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」は本日1月20日(火)、音楽とファッションの両分野で唯一無二の存在感を放つ、G-DRAGONをブランド初の「グローバルiCON」に起用したことを発表しました。

今回の発表は、CASETiFYの創設15周年を記念するアニバーサリーイヤーの幕開けを飾るものであり、年間を通じた特別な企画やパートナーシップの方向性を示すものです。また、本コラボレーションは、ブランドとアーティスト双方にとって重要な節目となり、文化的影響力とクリエイティビティを融合させる新たなステージの始まりを告げるものとなります。

G-DRAGONは音楽シーンにとどまらず、アートやファッションの分野でも確固たる評価を築いてきました。世界的に認められた感性と唯一無二のスタイルを武器に、韓国のみならず、グローバルなファッションシーンにおいても際立つ存在感を放っています。ラグジュアリーブランドとのコラボレーションや、自身のブランド「PEACEMINUSONE」で培った豊富なデザイン経験は、ジャンルを横断したクリエイティブな影響力を示しています。こうした既存の枠にとらわれず、クリエイティブの限界に挑戦し続ける姿勢は、クリエイティビティの可能性を広げるブランドであるCASETiFYと強く共鳴しています。

CASETiFYのグローバルiCONとして、G-DRAGONは単なる広告出演に留まらず、ブランドの姿勢を体現し、今年のクリエイティブの方向性を形作る存在となります。ファッションとアートの多分野で世界的に認知される彼は、テックアクセサリーの枠を超えたあらゆるプロダクトを通じてCASETiFYのユーザーやファンとつながり、ブランドの15周年を祝う特別な取り組みに大きな影響をもたらします。

「G-DRAGONをCASETiFY初のグローバルiCONとして迎えることは、当社の15周年を迎えるにあたり、力強いメッセージとなります。

彼は私たちのブランドの認知をさらに広げるだけでなく、クリエイティブの方向性そのものにも大きな影響を与え、テクノロジーこそが現代における自己表現の中核を担うキャンバスという私たちの信念を、改めて世に示してくれる存在です。」

CASETiFY共同設立者/CEO ウェス・ウン

15周年を記念した本キャンペーンは、「CHROMATIC: FORMS & HUES」というコンセプトのもと展開され、FORMS(形)とHUES(色)の力強い芸術的二面性を表現しています。2026年1月26日(月)に発売される「CHROMATIC: FORMS」コレクションではウェーブ シリコンケースをアルミニウム素材で進化させたプレミアムモデル「メタル ウェーブケース」など、大胆でアバンギャルドなスタイルが特徴的なアイテムを展開。さらに新作のメタルキーチャームをはじめ、2-in-1 メタルクロスボディチェーン、カスタマイズが可能なメタルチャームキューブなど、厳選されたメタリックアクセサリーも登場します。

同日発売の「CHROMATIC: HUES」コレクションでは、ブランドを象徴するウェーブシリコンケースに、鮮やかな5つの新色が加わります。この鮮烈なカラーバリエーションは、力強いクリエイティビティを象徴し、多様で大胆な個性の表現を後押しするようデザインされたものです。これら二つのコレクションの展開は、2026年に向けたCASETiFYのデザイン哲学を最大限に体現するものとなっています。

「CHROMATIC:FORMS」コレクション「CHROMATIC:HUES」コレクション

本コレクションは、2026年1月26日(月)日本時間11時より、CASETiFY公式オンラインストアにて販売を開始いたします。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店*、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店では、各店舗のオープン時間よりご購入いただけます。

*池袋PARCO店は1月27日(火)のリニューアルオープンより販売開始となります。



コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。

「CHROMATIC」コレクション

●商品内容：

スマホケース 、テックアクセサリーほか

●価格：

スマホケース：7,590円～(税込)

テックアクセサリー：2,970円～(税込)

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：1月26日(月)日本時間11時

実店舗 発売：1月26日(月)各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店*、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

*池袋PARCO店は1月27日(火)のリニューアルオープンより販売開始となります。

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/about-us/casetify-icon/brand-ambassador-announcement

CASETiFYについて

CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。 www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

G-DRAGONについて

G-DRAGONは、K-POPの枠を超えて世界の現代カルチャーに多大な影響を与えてきた、時代を象徴するアーティストです。「KING OF K-POP」と称され、パイオニア的存在であるグループBIGBANGのメインラッパー、ソングライター、リーダーとして活躍。卓越した作曲センスで数々の世界的ヒットを生み出してきました。

音楽活動にとどまらず、ハイファッション、ストリートカルチャー、現代アートを自在に横断する文化的アイコンとしても高く評価されています。セルフプロデュースとブランディングを体現するそのキャリアは、世界から注目を集めており、既成概念を打ち破る表現を通して、今なお自己表現の可能性を切り拓き続けています。