【ルイ・ヴィトン】自分らしく居られる心地よい空間、創造性、そして女性らしさへの賛歌、ジェニファー・コネリーが体現する2026春夏ウィメンズ・キャンペーン

ルイ・ヴィトンは、メゾンのアンバサダー ジェニファー・コネリーを起用した、詩的で絵画のような2026春夏ウィメンズ・キャンペーンを発表。

キャス・バードが撮影した本キャンペーンは、ウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールによる2026春夏コレクションの真髄を、まさに捉えたと言えるでしょう。ルーヴル美術館にあるフランス王妃アンヌ・ドートリッシュの夏のアパルトマンを舞台に発表された同コレクションは、アール・ドゥ・ヴィーヴル(豊かなライフスタイル)、居心地のよいプライベートな空間での無限の自由を讃えたもの。ニコラ・ジェスキエールが、住居を単なる住まいではなく暮らしによって形作られる空間として捉えることにより、遊び心をもって従来の「室内着」の概念を覆す、自由と創造性に満ちたコレクションとなっています。

本コレクションの本質を体現しているのが、自分だけの安らぎの空間を満たす柔らかな光に包まれたジェニファー・コネリーの姿。愛読書に没頭し、静かに思索にふける彼女が身にまとうコレクションのアイテムは、洗練された質感と流れるようなドレープがまるでもう1つの肌であるかのように馴染んでおり、その1つ1つが、心地よさと紛れもない女性らしさを呼び起こします。プリーツや折り目が施されたドレープカーテンのように、ホワイトとピンクの流れるようなシルエットが美しい、数々のランジェリーからインスパイアされた衣服とアンサンブルを優雅に着こなすジェニファー。また、ホワイトのアンサンブルは、女性らしい空間の柔らかさと静けさを象徴する、ふんわりとしたベッドリネンの心地よさを彷彿させます。さらに、メゾンの緻密なサヴォアフェール(匠の技)を讃える花のフリンジ刺繍や、ニコラ・ジェスキエールによるアートディレクションを体現する建築的なフォルムも見逃せません。

伝説的なバッグ「スピーディ」を、デイリーに使いやすいフェミニンなデザインへと進化させたバッグ「エクスプレス」は、街を行き交う人の日常に寄り添うパートナーとして映えるローズ・アトミックやヴァニーユをはじめとするカラフルな色彩で展開。他にも、トラベルアクセサリーの「ポシェット・コスメティック」から着想を得ながらバッグ「アルマ」の系譜を継ぐものとしてデザインされたバッグ「スクワイア」は、モノグラムのフェミニンなバッグへとアップデートされ、「ノエ トランク」はコーナー部分にトランクのパーツを取入れるなど、新たなシルエットからアイコニックなモデルの再解釈までラインナップが豊かに広がります。

「LVキューブ」ジュエリー・コレクションは、ガストン-ルイ・ヴィトンが考案した歴史的なパテキゲームをインスピレーションの源とし、アイコニックなダミエ・パターンを織り交ぜながら、重ね着けの可能性を広げる新たなシルバージュエリーを展開。そして、遊び心とエレガンスの絶妙なバランスでフットウェアを再解釈し、現代のミューズという概念を体現する「LV スニーカリーナ」は、履き心地のよさと、足元で優雅に映えるデザインを兼ね備えています。カラフルな色合いから、シンプルなホワイトやブラウン、ブラックまで、「ヘイヴン」ミュールと調和する豊富なカラーバリエーションが揃います。

創造性、居心地のよい空間、そして女性らしさが融合する世界へと心を誘うルイ・ヴィトン 2026春夏ウィメンズ・コレクションは、プリントメディアに続き、2月20日(金)よりストアおよびルイ・ヴィトン公式のソーシャルプラットフォームにて展開予定。

PHOTO CREDIT: LOUIS VUITTON

