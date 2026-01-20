【初心者向け】Webアプリ開発の基礎を4日間で体系的に学ぶ！2/3（火）～「Django入門オンライン講座」（無料・全4回）
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年2月3日（火）より全4回にわたり、初心者の方々を対象に、無料の「Webアプリ開発の基礎を4日間で体系的に学ぶ Django入門オンライン講座(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170754/?rls)」を開催します。
講師を務めるのは、株式会社コムセント（Web制作会社）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事されている関口和真氏。基本の流れからデータベース、フォーム、編集処理まで順を追って学んでいきます。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。
▼お申し込み前にご確認ください
※当オンライン講座の対象・レベル・環境などの注意点です。ご確認の上お申し込みください。
・対象レベル：Python入門を受講したまたは理解している方
・HTMLのある程度の理解があること、ファイル操作やフォルダー操作ができることを前提条件とします。
・Pythonはバージョン3系列の時点最新版を対象とします。
・Djangoは最新版を対象とします。
・ハンズオン形式で実施します。実習には、以下の環境が必要となります。
-VisualStudioCode＋拡張機能
-Python本体（3.12想定）
-SQLite3
-PCは、Windows10以上、macOS バージョン11以上が推奨
※受講初日までに上記のソフトについてインストールマニュアルをお送りしますので、ご自身で準備いただく必要があります。
講義で作成したプログラムは復習用に配布します。
アーカイブの配信はございませんので予めご了承ください。
＜こんな方にオススメ！＞
・Pythonを使ってWebアプリ開発を始めたい方
・Djangoを体系的に学びたい初心者の方
・実務でDjangoを使う可能性があり、基礎から理解しておきたい方
Webアプリ開発の基礎を4日間で体系的に学ぶ Django入門オンライン講座
■日時・テーマ・内容
1回目：Djangoの流れを掴む（URL → View → Template）
日時：2月3日（火）19：00～21：00
・Djangoの役割と MVT との関係性
・URL ルーティング（URLconf）
・画面表示を行う基本的な View と Template
・共通レイアウトの使い方（テンプレート継承）
2回目：データベースの扱い
日時：2月10日（火）19：00～21：00
・Model と ORM の基本概念
・Migration の仕組みとメリット
・データベースへのデータ登録
・一覧画面への出力（QuerySet の活用）
3回目：フォームによる登録処理
日時：2月17日（火）19：00～21：00
・Django Form の使い方
・バリデーションの考え方
・CSRF 対策などセキュリティの基本
・エラー表示と UI のポイント
・処理後のリダイレクト
4回目：詳細表示と編集機能
2月24日（火）19：00～21：00
・URL パラメータの利用（pk など）
・Update 処理の流れ
・詳細ページを作る
・登録済みデータの編集方法（ModelForm など）
※適時休憩をはさみます。
※講義内容は予定です。当日の受講者の進捗等によって変更になる場合があります。
■場所
オンライン開催
■登壇者
関口和真（せきぐち・かずま）
株式会社コムセント取締役 CTO
サイトデザイン、HTMLのコーディング、JavaScript・PHP等を利用したプログラム開発、iOS・Android向けアプリの作成、Webサーバの実装、運用などトータルでWebサイトの作成を行う。テクノロジーを理解し、デザインやコーディング、サーバ運用やサービス運用のアドバイスをトータルで行える点が強み。株式会社コムセント（Web制作会社）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事。ECサイトのカスタマイズ、フルスクラッチによるWebシステム開発、映像配信システムや映像配信、配信用スマートフォンアプリ作成を主に手がける。大学・専門学校にて、Web制作の授業を担当（非常勤）。イベントやセミナーの登壇経験も豊富。 Dreamweaver等の著書も。
■参加費
無料
■定員
60名
▼詳細・お申し込みはこちら
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170754/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170754/?rls)
※締切：2026年2月3日（火） 21：00
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局 「PHP基礎オンライン講座」担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
