有限会社忠兼総本社

【プレスリリース】

日本初※「イノシシ油100％」という新常識

獣害対策から生まれた、佐賀発・次世代スキンケア

忠兼総本社、東京ギフトショー初出展で「BOTANYU CREAM」初公開

有限会社忠兼総本社（代表：百田忠兼、所在地：佐賀県佐賀市）は、2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に初出展します。

本展示会にて、日本で初めて※イノシシ油を100％使用したスキンケアクリーム「BOTANYU CREAM」を初公開します。

「BOTANYU CREAM」は、人の皮脂に極めて近い性質を持つとされるイノシシ油に着目し、原料そのものの特性を活かすため、余計な成分を加えず100％イノシシ油のみで製品化したスキンケアクリームです。

自然素材への関心が高まる中、国産・動物由来原料を活用した新たなスキンケアの選択肢として提案します。

※自社調べ（2026年1月時点）

■ 製品の特徴

「BOTANYU CREAM」は、佐賀県産イノシシ油100％を使用したスキンケアクリームです。

従来の馬油よりも人の皮脂組成に近いといわれるイノシシ油は、肌への浸透性が高く、自然でやさしい使用感が特長です。

肌なじみが良く、ベタつきを抑えたテクスチャーで、乾燥肌や敏感肌の方にも使いやすく、季節を問わず顔・身体・手足など全身に使用できる万能保湿クリームとして開発しました。

■ サステナブルな取り組み

本製品は、佐賀県内で捕獲されたイノシシを原料として活用することで、地域課題となっている獣害対策と資源循環に貢献しています。

イノシシ革製品やペット用ケア用品なども展開する同社ならではの、地域資源を余すことなく活用したサステナブルなものづくりの一環です。

出展概要】

展示会名：第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

日程：2026年2月4日（水）～2月6日（金）

場所：東京ビッグサイト

展示内容：イノシシ油100％クリーム「BOTANYU」、イノシシ革製品、犬猫用ケア用品

【会社概要】

忠兼総本社（有限会社 忠兼総本社）は、佐賀県佐賀市に拠点を置く動物油脂の専門メーカーです。馬油やぼたん油、シカ脂などの動物由来原料を使ったスキンケア製品の製造・販売を手がけ、30年以上にわたり高品質なものづくりを続けてきました。自社工場での搾油から加工まで一貫して行い、小ロットの受託加工にも対応しています。

会社名有限会社 忠兼総本社

所在地〒849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬2339-6

代表者百田 忠兼

電話番号0120-92-0022

事業内容 動物油脂（馬油・ぼたん油・シカ脂・エミュー油等）の製造・販売、化粧品製造、受託加工（搾油・脱色・脱臭）

許可番号 化粧品製造業許可番号：41CZ008001／化粧品製造販売許可番号：41COX0002

Webサイトhttps://www.tadakane.com

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社 忠兼総本社

担当：百田

TEL：080-2147-9621

E-mail：tadakane@gmail.com

■ 展示会の見どころ

会場では、代表の百田忠兼が「BOTANYU CREAM」の開発背景や、イノシシ油の特性、地域資源を活かした製品づくりの考え方について紹介します。

また、原料となるイノシシ油の精製工程を可視化した展示や、実際に肌へのなじみを体感できるタッチアップ体験コーナーを設け、製品の特長を直感的に理解できる展示構成としています。

■ こんな方に選ばれています

・自然素材・シンプル処方のスキンケアを求める方

・敏感肌や乾燥肌で悩んでいる方

・サステナブルな商品を選びたい方

性別や年代を問わず、幅広いライフスタイルに寄り添う製品です。