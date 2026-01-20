受講生限定ウェビナー｜『AIライターとしてのキャリア構築に必須！案件獲得について』
株式会社LIBREX
■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先
■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/22_1_ceda6ed8f5f6891429d3b16c1cef2eb5.jpg?v=202601210921 ]
「AIでのライティングはできるようになったけど、案件獲得がうまくいかない…」と思っている方へ。
今回のウェビナーでは、AIライターとして案件をこなしていくために重要な、
1.案件獲得の流れ
2.プロフィールの作り方
3.獲得後のマインド
について解説します
01/23(金) 21時～
『AIライターとしてのキャリア構築に必須！案件獲得について』
今回はバイテック ライティング講師 木村講師さんが登壇
案件獲得の流れやプロフィール作成のポイントについて、AIライティングのプロ木村講師に解説いただきます。
📚 この講座で学べること
1.案件獲得の流れ
2.プロフィールの作り方
3.獲得後のマインド
「書ける」だけで終わらず、「選ばれるAIライター」への一歩を踏み出しましょう📝
【本件に関するお問い合わせ先】
■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先
株式会社Librex 広報担当：高嶋
電話番号：03-4400-6693
メールアドレス：customer-success@bytech.jp
■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先
バイテック生成AIオンラインスクール 事務局
電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）
メールアドレス：customer-success@bytech.jp
公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/
企業情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/22_1_ceda6ed8f5f6891429d3b16c1cef2eb5.jpg?v=202601210921 ]