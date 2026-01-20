受講生限定ウェビナー｜『AIライターとしてのキャリア構築に必須！案件獲得について』

株式会社LIBREX

「AIでのライティングはできるようになったけど、案件獲得がうまくいかない…」と思っている方へ。

今回のウェビナーでは、AIライターとして案件をこなしていくために重要な、

1.案件獲得の流れ

2.プロフィールの作り方

3.獲得後のマインド

について解説します

01/23(金) 21時～

『AIライターとしてのキャリア構築に必須！案件獲得について』

今回はバイテック ライティング講師 木村講師さんが登壇

案件獲得の流れやプロフィール作成のポイントについて、AIライティングのプロ木村講師に解説いただきます。

📚 この講座で学べること

「書ける」だけで終わらず、「選ばれるAIライター」への一歩を踏み出しましょう📝

