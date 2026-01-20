【Champion for RHC】Championとのコラボ企画よりダブルジップフーディが登場。RHC womenおすすめの1WEEK STYLINGをお届け！

株式会社リトルリーグ

このたび2月7日（土）よりチャンピオンに別注したダブルジップフーディがRHC ロンハーマン各店・ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」・京都店「R」にて発売いたします。※オンラインストアでは1月31日（土）より先行発売

いいバランス。春のはじまりから頼れる、ダブルジップフーディ。

Champion for RHC

季節の変わり目に重宝するダブルジップフーディをデイリーかつファッショナブルに楽しめるよう、ワードローブに心強いアイボリー・グレー・ブラックの3色展開します。着丈を程よく短くしコンパクトなシルエットに仕上げました。また、ポケット部分にさりげなく施された「R」ロゴがポイントです。シンプルなデザインだからこそ、カジュアルからキレイめなスタイリングまで様々なコーディネートに取り入れて、春のオシャレをお楽しみください。

RHC womenがおすすめする、ジップフーディで春のはじまりにぴったりな「1WEEK STYLING」をご紹介！

ダブルジップフーディー / IVORYMONDAY

「1週間のはじまりは、ハッピーカラーをmix」

慌ただしくはじまる月曜日には、オシャレなのにラフさがあるスタイリングが味方になる。

TUESDAY

「雨の日こそスカートを取り入れてご機嫌ファッション」

あの人、今日はちょっと違う雰囲気。雨模様の日こそ、新しいスタイリングに挑戦をして、ハッピーな一日に。

ダブルジップフーディー / BLACKダブルジップフーディー / BLACKWEDNESDAY

「ひとワザ効かせた大人のリラックスコーデ」

リラックスな装いに大人な雰囲気をプラスしてくれるブラックカラーで、こなれ感を楽しんで。

THURSDAY

「ジップフーディ＆デニムで王道スタイル」

ベーシックだけど目を惹く、フーディを主役にしたコーディネートには、デニムパンツがおすすめです。

ダブルジップフーディー / GRAYダブルジップフーディー / IVORYFRIDAY

「華やぎワンピースと合わせて、オシャレ上級者に。」

一週間がんばった金曜日には、いつもより華やかさをスタイリングにプラスして、自分へのご褒美を。

SATURDAY

「レディライクなディテールで、いち早く春コーデを楽しんで」

動きやすくて、それでいてオシャレで上品・・・カジュアルに華やかさとトレンド感を合わせて、褒められ度アップ。

ダブルジップフーディー / GRAYダブルジップフーディー / IVORYSUNDAY

「週末はカジュアルモードに。大人のワンマイルコーデ。」

休日は、自然体で大人な着こなしに。ほっと一息つけるところにお散歩へ。

タフさとデザイン性を兼ね備えたChampion for RHCの特別なダブルジップフーディは、シンプルなデザインだからこそ「私らしい」さまざまなスタイリングを楽しめます 。

ぜひこの機会に、"Champion for RHC"と"私の" 1WEEK STYLINGもお楽しみくださいませ。

※1WEEK STYLINGで使用アイテムは、オンラインストアよりご確認をいただけます。

1WEEK STYLING :https://ronherman.jp/feature/105

Champion for RHC

■Bouble Zip Hooded Sweatshirt

カラー：IVORY / GRAY / BLACK

サイズ：S / M

価格：\20,900

発売日：2月7日（土）

※公式オンラインストアでは、1月31日（土）より先行発売いたします。

展開店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店、船橋店、名古屋店、熊本店 / ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」/オンラインストア（同日正午より発売）

お客様お問い合わせ：0120-983-781

LOOK BOOK :https://ronherman.jp/item?goods_class=1&goods_group_id=57&order_by=1Instagram :https://www.instagram.com/rhcronhermanjp/