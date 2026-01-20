『酒処 鍋小屋 2026 supported by ダイショー』横浜赤レンガ倉庫にて2月1日（日）まで開催中！ご当地鍋18種、日本酒100種超が大集結！お笑いライブに縁日、屋台も！

株式会社横浜赤レンガ

横浜赤レンガ倉庫では、2026年1月17日（土）から2月1日（日）までの計16日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて『酒処 鍋小屋 2026 supported by ダイショー』を開催しております。オープン後初めての週末を経てご来場いただいた皆様からは「昭和の日本文化を実物で再現してくれていて、タイムスリップしたみたいで空間自体も楽しい」「海外から来たので日本らしい雰囲気を味わえて嬉しい、細かい装飾まで凝っていて見入ってしまう」などとご好評いただきました。

イベントの様子

＜主な見どころ＞

今年で10回目の開催を迎える本イベントは、昨年開催期間中に約24万人※1の方が横浜赤レンガ倉庫を訪れるなど、国籍・年代問わず多くの方に親しんでいただき、“横浜の冬の風物詩”となっているフードフェスティバルです。

※1 横浜赤レンガ倉庫1・2号館来館者数より算出

今年のテーマは「宴 -utage-」。メインコンテンツでもある、日本全国から集まった18種のご当地鍋と100種類以上の日本酒に加え、テーマにちなんで例年以上にエンタメコンテンツを拡充しています。会場自体も、どこか懐かしいレトロでノスタルジックな雰囲気が漂い、エンタメ要素が満載。タイムスリップしたような感覚でお過ごしいただけます。

■全国各地、18種の“ご当地鍋”と100種超の“日本酒”が一挙に集結！

全国から集まった個性豊かな鍋を一杯サイズで食べ比べできるスタイルでご提供。鍋にぴったりの選りすぐりの“日本酒”とともに、思う存分冬の味覚をお楽しみいただけます。出身地が異なるお客様同士で地元のお鍋をおすすめし合う様子も見受けられました。お客様からは「色々な地域の鍋が食べられて楽しいので、毎年来ている」、「寒いこの時期に様々な鍋や日本酒を楽しむことができて嬉しい、来年も絶対きます」などと熱いコメントをいただきました。

上段左から）

・牛たん麻辣火鍋（宮城県）

・比内地鶏のしずく・秋田きりたんぽ鍋（秋田県）

下段左から）

・越後かに白子味噌鍋（新潟県）

・かもと霜降りひらたけ鍋（長野県）

左から）

・銀撰 真澄（長野県）

・山本 Pure Black ピュアブラック（秋田県）

・鍋島 特別本醸造（佐賀県）

■畳の上で寛ぎ“こたつ”にほっこり...！鍋を作り食す、特に日本の冬文化を満喫できる「作る鍋」エリア

昨年に引き続き、体験型の「作る鍋エリア」が今年も登場。畳の小上がりでこたつに入り、自分好みの鍋づくりを楽しめるほか、今年はTVアニメ放送開始から30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズと横浜エリアがコラボしたイベント「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」と連動し、スペシャルコラボ鍋が初登場。冬ならではの温もりの中で、“作る楽しさ”と“特別感”を同時に味わっていただけます。利用されたお客様からは、「こたつに入って鍋を食べる機会が今はあまりないので、懐かしい気分になる」「こたつに入ってみんなで鍋を囲むと鍋がより美味しく感じる」などの感想をいただきました。

「作る鍋」エリアの様子『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念コラボ鍋「使徒鍋～赤い海仕立て～」 使徒をイメージした食欲そそるトマト担々鍋。■来場者の“推し鍋”No.1は今秋商品化され食卓に！今年初開催の「全国鍋総選挙」

イベント初開催から10回目となる今年は、初の試みとして、来場者の皆さまの投票で“お家でも食べたいご当地鍋”を決定する「全国鍋総選挙」を開催中。見事グランプリに選ばれたご当地鍋は、2026年秋頃に鍋スープでお馴染みの『ダイショー』から新商品として商品化され、全国各地のスーパーで販売予定です。

※予定は変更となる場合がございます

会場では、商品化されることに驚き、仲間と食べた鍋の中から投票に向けて吟味する人が多数！投票を控えたお客様からは「きりたんぽ鍋が好きで毎年来ているので、投票したい。是非商品化してほしい！」「自分のお気に入りの鍋を投票で応援できるのが楽しい」など、ただ鍋を食べるだけではない楽しさや期待感を語っていただきました。

さらに、1月29日（木）にはグランプリに輝いたご当地鍋の発表及び表彰式を実施します。特別ゲストには横浜 DeNA ベイスターズ元監督で昭和を代表する球界スターである中畑 清氏をお招きし、受賞鍋を試食いただきます。

「全国鍋総選挙」イメージ

【「第1回 全国鍋総選挙 in 横浜赤レンガ倉庫」開催概要】

・投票期間：2026年1月17日（土）～1月28日（水）

・投票場所：イベント会場内 ダイショー特設投票ブース

※投票方法等の詳細は特設サイトをご覧ください。

▼表彰式

・開催日時：2026年1月29日（木）14:00～15:00

・開催場所：大型テント内

・特別ゲスト：横浜DeNAベイスターズ元監督 中畑 清氏

横浜DeNAベイスターズ元監督 中畑 清氏■出来上がるまでもが楽しい！ライブ感あふれる屋台グルメに舌鼓する「屋台ブース」

日本の屋台定番グルメ「おでん」や「焼き鳥」「ラーメン」など、目の前で調理が繰り広げられる“ライブ感”をお楽しみいただけます。昨年に続き2年目となる今回は、さらに本物の屋台感をお楽しみいただける空間にアップデート！お客様からは、「本格派の店舗が並んでいて驚いた」「入場無料だから、ランチに食べにくるのも良さそう」などとご好評いただきました。

「屋台ブース」の様子■大人も子どもも一緒にワイワイ大歓喜！昔懐かしくも白熱する「縁日ブース」

毎年人気の「縁日ブース」が、今年はさらにパワーアップ！お祭りで楽しむような“射的”や、昔懐かしい“アーケードゲーム”などが楽しめるほか、キッチンカーでは「りんご飴」「大判焼き」「抹茶クレープ」などの和スイーツもご用意！大人も子どもも一緒に楽しめるにぎやかな縁日空間となり、「射的は大人になってからも楽しめるため、嬉しい」「りんご飴などもあり、お祭りの雰囲気があって心が躍る」などとコメントをいただきました。

「縁日ブース」（射的）の様子キッチンカーグルメ■現役ママとの会話に花が咲く！再ブームの文化を気軽に楽しむ「スナック横丁」

昨年に続き、日替わりで個性豊かな現役ママたちが皆様をお出迎え！人気再燃中のスナック文化を、お鍋の合間やシメの一杯として気軽に体験できます。会場には楽しげな笑い声やカラオケが響き、レトロな温かい空間が広がります。お客様からは「スナックデビューに最適」「お酒が飲めなくても入りやすい」とご好評いただきました。ママ自慢のおもてなしをお楽しみください。

「スナック横丁」の様子

【スナック体験ブース「スナック横丁」概要】

・営業時間：平日 16:00～21:00（L.O.20:30）、 土日 13:00～21:00（L.O.20:30）

※1月20日（火）、29日（木）のみ休業

・料 金：お一人様 1,800円（ドリンク1杯＋乾き物、カラオケ使用料込み）

追加ドリンク：500円～（ソフトドリンクあり）

※混雑時はお席の譲り合いにご協力いただく可能性がございます

■SNSで話題！オンラインの酒ガチャ(R)がリアルになった「クランド 酒ガチャ(R) POP UP STORE」

SNSで話題の「酒ガチャ(R)」を体験できるポップアップストアがイベント会場に登場。通常はオンライン上のみのサービスを、リアルなカプセルトイマシンでお楽しみいただける貴重な場となります。日本酒などの本物のお酒、お酒のミニボトルチャーム、オリジナルグッズなどが当たる酒ガチャ(R)をご用意しています。当たるお酒のラインアップには、1本55,000円の一般販売していない30年熟成させた日本酒「天琥 -tenko- 30年」など、レアなものもあるため見逃せません。

「クランド 酒ガチャ(R) POP UP STORE」

▼プラン一覧

日本酒ガチャ(R)（3,000円）：日本酒好きのための、日本酒だけが当たる酒ガチャ(R)

プレミアム酒ガチャ(R)（5,000円）：定価1本6,800円以上のプレミアムなお酒だけが当たる酒ガチャ(R)

ボトルチャームガチャ（600円）：人気銘柄のミニボトルチャームが当たる酒ガチャ(R)

オリジナルグッズガチャ（無料※）：オリジナルおちょこやステッカーなどが当たる酒ガチャ(R)

※クランド公式LINEの友だち登録で1回体験可能

■例年よりもパワーアップ！宴を彩る、日にち限定エンタメコンテンツ

今年のイベントテーマ「宴 -utage-」にちなみ、日にち限定のエンタメコンテンツもご用意しています。長期でお楽しみいただける全国鍋総選挙、屋台ブース、縁日ブース、スナック横丁と合わせてお楽しみください。お客様からは「エンタメが充実しているため、お酒が飲めなくても楽しめる」「入場無料だから限定のステージコンテンツ目当てで複数回遊びに来たい」とコメントいただきました。

●地元・横浜の企業をはじめ10社が集結する「企業対抗カラオケ大会」

昨年、初開催して会場を盛り上げた「企業対抗カラオケ大会」が今年も開催！横浜に拠点を置く地元企業を中心に10社が参加し、横浜を代表する観光スポット・横浜赤レンガ倉庫を舞台に、企業プライドをかけた“のど自慢”対決が繰り広げられました。

【 「鍋小屋うた合戦 supported by JOYSOUND」概要 】

・開催日時：2026年1月20日（火）18:30～20:00

・開催場所：大型テント内

・観 覧 料 ：無料

●お鍋とお酒と笑いで盛り上がる“宴”のひとときを！日にち限定「お笑いライブ」開催

お笑いライブは、今年のテーマ「宴 -utage-」をまさに体現する特別企画！熱々のご当地鍋や全国各地の日本酒を片手に、笑いあふれるステージと観客の歓声が響き合う、食とエンタメが融合した最高の“宴のひととき”が誕生します。会場全体が笑顔と活気に包まれ、鍋を囲む楽しさやお酒の美味しさを、ここでしか味わえない冬ならではの特別な時間として体感ください。

【 「よしもとお笑いライブ in 横浜赤レンガ倉庫」概要 】

・開催日時：2026年1月29日（木）19:00～（予定)

・開催場所：大型テント内

・観 覧 料：無料

・出演者：ジョイマン/ですよ。/アホマイルド坂本（MC）

ジョイマン / ですよ。 /アホマイルド坂本（MC）

■食べ比べや呑み比べしたい人におすすめ！毎年人気の「ちょい鍋・ちょい呑みチケット」

毎年ご好評いただいている、日本酒のチケットとオリジナルお猪口がセットになった「ちょい呑みチケット」のほか、「全国鍋総選挙」にエントリーしている鍋の食べ比べができる「ちょい鍋チケット」も販売します。気軽に食べ呑み比べができるチケットです。お客様からは、「様々な日本酒を飲み比べしながら味や産地の違いを楽しめるのが良い、お鍋と合うので昼から飲みたくなる」「（ちょい鍋チケットで）選んだ3種から全国鍋総選挙に投票したい、様々なご当地の味を知ることができて嬉しい」とご好評いただきました。

チケット＆お猪口

＜横浜赤レンガ倉庫1・2号館内施策＞

イベント会場で熱々の鍋やお酒を楽しむだけでなく、今年は横浜赤レンガ倉庫1・2号館内でも“冬の宴”を満喫いただける施策を実施します。イベント会場と連動した多彩なコンテンツで館内でも本イベントならではの賑わいを体感できます。イベント会場と館内を巡りながら、鍋とお酒、ショッピングやグルメ体験を組み合わせた、特別な“宴”のひとときをお楽しみください。

■施策１.：お買物券が当たる！「スクラッチキャンペーン」

イベント会場で「ちょい鍋チケット」または「ちょい呑みチケット」をご購入のお客様にスクラッチカードをお渡し。当たった金額に応じて横浜赤レンガ倉庫1・2号館内の対象店舗でお買い物をお楽しみいただけます。イベント会場での鍋体験と連動して、館内のグルメ・ショッピングも“冬の宴”の一部として楽しめるキャンペーンです。

※2号館3階「SHOGUN BURGER」、2号館2階「KENELE STAND」のみ対象外

■施策２.：2軒目におすすめ！バリエーション豊かな「おすすめフード＋お酒」を販売

横浜赤レンガ倉庫2号館1階にあるフードコート各店で、「おすすめフード＋お酒」を販売！イベント会場でのお鍋とお酒を楽しむだけでなく、館内でもお酒とおつまみを味わいながら、横浜赤レンガ倉庫全体を巡る“宴の余韻”を満喫できます。

●崎陽軒

赤レンガハイと昔ながらのシウマイ5個

横浜名物の崎陽軒のシウマイと、赤ワインをソーダで割ったほんのり甘酸っぱさを感じるおすすめの組み合わせをぜひご賞味ください。

●こめらく みんなで、お茶漬け日和。

こめらくの最強ちょい呑みセット

ミニしゃけいくら×レモンサワー

こめらく人気No.1のしゃけいくらで一杯。旨みと酸味の最強コンビ！最後は熱々のお茶漬けで〆る、至福のちょい呑みセット。

●KUA`AINA

ポテチキちょい飲みセット

大人気KUA`AINAのフレンチフライとサクサクジューシーなフライドチキンにタルタルソース付き。のど越しの良い生ビールによく合います！この機会に至福の一杯をお召し上がりください。

＜『酒処 鍋小屋 2026 supported by ダイショー』開催概要＞イベントキービジュアル

・期間 ：2026年1月17日（土）～2月1日（日） 計16日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります。

・会場 ：横浜赤レンガ倉庫イベント広場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

・営業時間 ：平日 12:00～21:00（L.O. 20:30）、土日 11:00～21:00（L.O. 20:30）

・入場料 ：無料

※飲食・物販代等は別途

・主催 ：横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

・後援 ：横浜市

・特別協賛 ：株式会社ダイショー

・協 賛 ：協和薬品株式会社

・協力 ：株式会社エクシング

・特設サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/168

※【注意】本リリースに記載されている内容は、変更となる可能性がございます。

※画像は1月17日（土）開催初日の様子と、一部イメージです。

※価格はすべて税込です。

