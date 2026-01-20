ERPC、Solana 向け VPS 全リージョンにおけるネットワーク基盤を刷新。実運用で結果に影響する通信条件を前提に、L2/L3 構成と帯域利用を見直し

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、提供中の Solana 向け VPS 製品について、全リージョンを対象にネットワーク基盤の更新を実施しました。

今回の更新では、仮想化基盤上のネットワーク構成を、実運用における通信条件を前提として見直しています。ホスト側で VLAN、bond、LACP、ルーティングの構成を再整理し、複数 NIC を搭載した環境において、帯域と並列性が実際の通信として使われやすい状態を整えました。

本更新は、Solana の実運用において日常的に発生するトランザクション送信、ブロックおよび Shreds の検知、状態更新の追従、ストリーム購読、大量データ転送、同時接続数の変動といった条件が重なった状況において、通信条件が結果へ影響し続ける前提で行っています。

今回のネットワーク基盤更新が改善する局面

今回の更新では、ホスト側の L2/L3 構成を整理し、複数 NIC を搭載した環境において帯域と並列性が実運用で使われやすい状態を整えました。これにより、継続的な高トラフィックや大量転送、同時接続が重なる局面で、通信条件が崩れにくい状態が形成されています。

一部のノードで観測されていたジッターについても改善が確認されています。現在ご利用中の VPS において通信の揺らぎや不安定さを感じる場合は、サポートチケットにてお問い合わせください。個別に状況を確認し、対応いたします。

本更新は、すでに全リージョンの VPS に適用済みです。

ベアメタルサーバーと VPS が使い分けられてきた理由

計算性能のみを基準にした場合、仮想化によるオーバーヘッドが存在しないベアメタルサーバーが高い性能を発揮しやすいことは、これまでの実運用でも確認されてきました。CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークを物理的に専有できる構成は、条件が揃った場合に最も高い性能を引き出しやすい環境です。

一方で、Solana の実運用では、すべての用途が常に大規模な物理サーバーを必要とするわけではありません。送信、検知、ストリーム処理、バックエンド処理、監視、インデクシングといった役割ごとに必要な計算資源やネットワーク帯域は異なり、中規模以下のリソースで十分に成立するケースも多く存在します。このような用途では、適正なサイズに分割された VPS を用いる方が、余剰リソースを抱えずに済み、運用とコストの両面で扱いやすくなります。

また、単一の大きなサーバーに役割を集約する構成が、常に実運用で安定した結果を生むとは限りません。役割を分割し、複数のインスタンスに配置することで、負荷が集中する局面を分散しやすくなり、障害が発生した場合の影響範囲も限定しやすくなります。更新や検証を段階的に進めやすい点も、実運用では重要な要素です。このような背景から、多くの Solana 用途において VPS は現実的な選択肢として使われてきました。

VPS およびクラウド VM に固有の構造的な課題と解決策となる ERPC の 高品質 VPS

VPS や一般的なクラウド VM には、構造に起因する制約があります。多重仮想化や過度なオーバーコミットが行われる環境では、CPU、メモリ、ディスク I/O、ネットワークといったリソースが同一ホスト上で共有され、想定外のオーバーヘッドや性能のばらつきが発生しやすくなります。

このような環境では、同一ホスト上の他利用者の負荷によって性能が影響を受ける、いわゆる近隣利用者による干渉が発生します。Solana の実運用では、検知と送信が短い周期で繰り返され、ストリーム処理や周辺処理も連続して走り続けます。そのため、短時間のレイテンシ増加や帯域の揺らぎであっても、結果へ影響が及びやすい特性があります。

汎用クラウド環境では、ネットワークが制御・監視・分離の仕組みによって多層化され、通信経路が長くなりやすい点も無視できません。さらに、クラウド外への通信は高額になりやすく、Solana の実運用で一般的に発生する数十 TB 規模の通信量が、運用コストの制約として顕在化するケースもあります。

ERPC の VPS は、こうした実運用現場における不満や要件を前提として設計されており、大きなネットワーク帯域を安定して利用できる構成を備えた、Solana ワークロードに適した高品質な VPS 環境を提供しています。

金融ネットワークの進化と、Solana ネットワークで観測されている変化

金融取引の世界では、情報がどれだけ速く届くかが、そのまま結果に影響します。高頻度取引が本格化して以降、価格情報や注文がわずかに早く届くかどうかが、利益と損失を分ける状況が続いてきました。

この要求に対応するため、金融ネットワークでは長い時間をかけて改善が積み重ねられてきました。

取引所の近くにデータセンターを配置し、通信距離を短くすること。専用線や相互接続を増やし、遅延や揺らぎを抑えること。ピーク時や市場が最も荒れる時間帯でも、通信条件が崩れないように運用を積み重ねること。

こうした改善は、一度の設計で完結するものではなく、実運用の中で問題が見つかるたびに修正され、何年もかけて積み上げられてきました。

この過程で重要になっていったのは、「どこが金融市場として大きいか」ではなく、「どこにシステムを置くと、全体として結果が安定するか」という視点でした。

金融市場の中心としてはニューヨークが圧倒的に大きく、現在でもその事実は変わりません。一方で、電子取引が主流になり、全米への価格伝播や注文伝達の速さと安定性が求められるようになると、システム配置の最適地点は必ずしもニューヨークそのものではなくなっていきました。

アメリカ全体を見渡したとき、ニューヨークは東海岸に位置しています。東海岸との通信では有利ですが、西海岸や中西部まで含めて考えると、通信距離の最大値が大きくなります。

この「最大遅延」を抑えるため、アメリカ大陸の中央に近いシカゴにシステムを置き、そこから全米へ均等に近い距離で通信する構成が選ばれるようになりました。

その結果、金融市場の中心はニューヨークにありながら、低遅延取引を支えるデータセンターやネットワーク基盤はシカゴに集積し、ニューヨークとシカゴを結ぶ専用線が継続的に強化されてきました。

これは偶然ではなく、結果を安定させるために選ばれてきた配置です。

Solana ネットワークでも、非常によく似た流れが観測されています。

Solana Labs がサンフランシスコとニューヨークに拠点を構えていたことから、ネットワーク初期の段階では、それらの地域周辺にバリデータが多く配置されていました。

しかし、実運用が進み、トランザクション送信、ブロックや Shreds の検知、状態更新の追従といった処理が結果に直結するようになると、配置の判断基準が変わっていきました。

開発拠点との距離よりも、ネットワーク構造、到達性、他のバリデータとの位置関係が、実際のパフォーマンスに強く影響するようになったためです。

その結果、Solana ネットワークにおいても、バリデータや関連インフラは、より結果が出やすいネットワークの中心へと徐々に移動していきました。

そして現在、アメリカ大陸最大のバリデータステーク集積データセンターはシカゴとなっています。

ヨーロッパにおける Solana バリデータの集積と、その背景

ヨーロッパにおける Solana バリデータの分布では、フランクフルトが最も多く、次いでアムステルダムが続いています。 ロンドンは第3位ですが、規模としてはフランクフルトとアムステルダムに大きく差をつけられています。

フランクフルトとアムステルダムは欧州大陸内に位置し、東西南北への到達性を確保しやすい条件を持っています。国際トラフィックやインターネットエクスチェンジ、相互接続が長年にわたって積み上がってきた結果、複数方向への経路を短く確保しやすく、通信条件が特定の方向に偏りにくい構造が形成されています。

ロンドンは金融市場と通信インフラの両面で重要な都市です。一方で、欧州大陸との通信には海底区間が含まれる位置関係にあります。この違いは、欧州全域への到達性や経路設計の前提条件に影響します。

このように、ヨーロッパにおける現在のバリデータ集積も、各都市の役割や規模ではなく、通信条件がどこで安定しやすいかという実運用上の要件が重なった結果として形成されています。

提供中のリージョン

ERPC では、Solana の実運用においてネットワーク距離や到達性が結果に影響する前提から、グローバルに VPS を提供しています。

リージョン対応は単なる拠点拡張ではなく、ユーザーが実際の利用環境や接続元、開発環境など用途に応じて、適切な配置を選択できるようにするためのものです。

これらの VPS は、同一リージョン内に配置された ERPC の Solana インフラ（RPC、Geyser gRPC など）と同じネットワーク内で接続されており、外部インターネットを経由しないゼロ距離での通信が可能な構成となっています。

現在、以下のリージョンで Solana 向け VPS を提供しています。

- Frankfurt (FRA)- Amsterdam (AMS)- London (LON)- New York (NY)- Chicago (CHI)- Salt Lake City (SLC)- Tokyo (TY)- Singapore (SGP)

各リージョンの在庫状況、構成の相談、フリートライアルの開始、契約に関する問い合わせについては、Validators DAO 公式 Discord にて案内しています。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja