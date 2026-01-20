イチニ株式会社は、ショート動画が最短1分で作れる新サービス「カンタン動画作成ツール」をリリース！【選挙ドットコム】

イチニ株式会社

日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高畑卓、以下「イチニ」）は、2026年1月20日（火）に政治家が手軽に情報発信するための動画作成を支援するボネクタの新サービス「カンタン動画作成ツール」をリリースいたしました。

▼詳しくはこちら

https://vonnector.jp/senkyo/moviegen/

■ 政治・選挙関連動画のメインストリームは「短尺動画」へ

参院選では短尺動画の再生数は12億回以上に！

2025年の参院選において、YouTubeにおける選挙情報の消費スタイルが「短尺動画」へ劇的にシフトしました。下記資料は、視聴者がじっくりと腰を据えて見る長尺動画やライブ配信よりも、スキマ時間で手軽に視聴できる短いコンテンツを通じて選挙情報に触れている現状を裏付けています。

長尺の街頭演説や政見放送をそのまま見るのではなく、要点を数分以内にまとめた「切り抜き動画」は視聴のメインストリームになっていると考えられ、またYouTubeショート等の短尺動画はレコメンド機能による拡散力が強く、特定の政党を支持していない層（無党派層や若年層）の画面にも届きやすいため、再生数が伸びやすい特性があります。

情報収集のタイパ（タイムパフォーマンス）重視の有権者が効率的に各候補者の主張や人となりを知ろうとする、現代的な情報収集スタイルが反映されています。

YouTubeはもはや「動画置き場」ではなく、短尺動画を主軸とした「情報拡散のプラットフォーム」として機能していると言えます。

候補者や政党にとって、短尺動画の攻略が選挙戦略の成否を分ける重要なファクターとなっているとも考えられる一方で、「自分で動画が作っても、なんだかイマイチ…」「業者に頼みたいけど、値段が高くて…」といった多くの声が寄せられています。

そこでイチニでは、政治家がカンタンに、そしてもっと手軽に動画で発信ができるようにするため、「カンタン動画作成ツール」を開始しました。

■「カンタン動画作成ツール」概要

本サービスは、「ボネクタ」の会員のみがご利用いただくことができるサービスです。

デザイナー監修のテンプレートで、最短1分で有権者に響くショート動画を作成できます。

参考となるサンプル動画も多数ご用意しております

移動中や事務所、自宅等の合間時間にサッと撮影した画像一枚から、簡単にショート動画を作成する事ができます。ネットが苦手な方でもカンタン操作で毎日ショート動画を作成出来るようなツールです。

- 名称：カンタン動画作成ツール- ツール利用料：月額10,000円（税込）→今だけ無料（2026年3月末まで）※ボネクタ利用料に追加で上記金額がかかります※ボネクタの機能や料金についてはこちら(https://vonnector.jp/senkyo/)をご覧下さい- サービス内容：ショート動画の作成、ダウンロード

▼ツール利用申し込みはこちら

https://form.run/@vonnector-ver2-Pre-registration(https://form.run/@vonnector-ver2-Pre-registration)

「ボネクタ」会員の方もツール利用をご希望の方はお申し込みをお願い致します。

※本サービスは、「ボネクタ」会員のみが使えるツールです。非会員の方はご利用いただけません。

※本サービスは、2026年4月正式リリース予定。正式リリース時には再申し込みが必要です。

※本サービスは、選挙運動の支援を目的としたものではありません。

※本サービスのご利用にあたっては、公職選挙法その他関係法令の遵守をお願いいたします。

当社は法令適合性についての保証は行っておりません。

今後も「ボネクタ」の機能充実にご期待ください。

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4,100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo