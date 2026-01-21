[¥Ç¥¸¥¿¥ë·à¾ì¡¦¤«¤á¤ª¤«¤Î»êÊõ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë] 1·î31Æü13:30 ¤«¤é17:00/ 2·î 1Æü 11:00¤«¤é16:45¡Ï»²²ÃÌµÎÁ¡¡¥¬¥ì¥ê¥¢¤«¤á¤ª¤«
¡¡[¤³¤Î2Æü´Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¾¸Í»þÂå¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó³¨»Õ±ß»³±þµó¤ÎºîÉÊ¤ÈÎ¤µ¢¤êÊ©Áü¤ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü¤Ç´®Ç½!!️
±þµóºîÉÊ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´Õ¾Þ²ñ¡¡Èþ½Ñ¤È°ÛÊ¸²½¤Î¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é±þµóºîÉÊ¤ÎÊ¥¸»¡¦¼Ì¼ÂÎÏ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
1·î31Æü(ÅÚ)14;00¤«¤é15:30
±ÇÁü¡¡¡Ö±ß»³±þµó¡¡ー18À¤µªµþÅÔ²èÃÅ¤Î³×¿·¼Ô¤«¤éµð¾¢¤Ø¡× ¡¡»³²¼ÍµÆó¡¡ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¡¡Èþ½Ñ»Ë²È
¡¡¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¡¾¾°æÍøÉ×¡¡ µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¶µ¼ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ù¥êー¥Þ¥¥³¡¡¸½ÂåÆüËÜ²è²È¡¡¤Î¤Ó¤Ê¤Ó¤¢ー¤È¼çºË
ÃæÆ»¾µÀÙ¡¡ ¡¡ ¶â¹ä»û½»¿¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ÂÆ£âÃ¸ã¡¡¡¡ µþÅÔÈþ½Ñ¹©·ÝÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Ê¹Ô¡¡¡¡µµ»³µ®Ìé¡¡¡¡ÇÐÍ¥¡¦MC¡¦¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡¶áÀ¤³¨²èÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¤Æ«·Ý¤ä¸½Âå¥¢ー¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É»ëÅÀ¤Ç±þµó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
¡¡ ±ß»³±þµó¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ëÅÚ´ôºÑÈþ¤¬¶â¹ä»û¤Î±ß»³±þµó¤ÎÇÈÞ¹¿Þ¤òÌÏ¼Ì¤·¤¿²¨³¨¤¬µµ²¬»Ô¼ÄÄ®¤ÎÇ¡°Õ»û¤Ë
¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¡¤É¤Ã¤Á¤¬±þµó? ÅÚ´ôºÑÈþ? ¤ÎºîÉÊÅö¤Æ¥¯¥¤¥º¤â¼Â»Ü
- ¤³¤ì¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬±þµó? ÅÚ´ôºÑÈþ?
¤«¤Ä¤Æµµ²¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê©Áü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤í¤¦¡¡
¡¡³«ºÅÆâÍÆ
¸ÅÂå¡¢Ã°ÇÈÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿µµ²¬¤Ë¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ê©Áü¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸½ºßµþÅÔ»Ô¹âÍº¤Î¹â»³»û½êÂ¢¤ÎÌô»ÕÇ¡ÍèºÁÁü¤È¸½ºßÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û½êÂ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¸÷Êî»§¤ÈÅìµþéº½ÑÂç³ØÂç³ØÈþ½Ñ´Û½êÂ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹·î¸÷Êî»§¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æµµ²¬»ÔµÜÁ°Ä®¤Î¶âÎØ»û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤ÆÌµ¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤½¤ÎÆü¸÷Êî»§¤È·î¸÷Êî»§¤ÎÌÏ¹ïÁü¤òº£²ó¼ÂÊªÅ¸¼¨¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û½êÂ¢¤Î°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÎ©Áü(¹ñ¡¦½ÅÊ¸)¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°°Ä®¤Î¸µÌÀ±¡¤Ë¤Þ¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎCT²èÁü¤Ê¤É¤â¾å±Ç¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£Æü»þ¡¡2·î¡¡1Æü(Æü) ¸á¸å1»þ30Ê¬～¸á¸å4»þ30Ê¬¡¡¡¡¡¡
£±. ±éÂê¡Öµµ²¬¤È¸ÅÂå¤ÎÊ©Áü¡×
¡¡¡¡¡¡ÃÝ²¼Ëú»Ò¡¡µþÅÔ¹ñÎ©ÇîÊª´Û³Ø·ÝÉô¶µ°é¼¼¡¡¼çÇ¤¸¦µæ°÷
£². ±éÂê¡ÖÆàÎÉ»þÂå¤Î´¥¼¿µ»Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ/ÌÚ¿´´¥¼¿ÁüÆü¸÷Êî»§Áü(Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´Û½êÂ¢)µÚ¤Ó·î¸÷Êî»§Áü(Åìµþéº½ÑÂç³ØÈþ½Ñ´Û½êÂ¢)¤ÎÌÏ¹ïÀ©ºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Çòß·ÍÛ¼£(Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡Èþ½Ñ¸¦µæ²ÊÊ¸²½ºâÊÝÂ¸³ØÀì¹¶ÊÝÂ¸½¤ÉüÄ¦¹ï¸¦µæ¼¼)¹Ö»Õ
£³. ÂÐÃÌ¡¡¡ÖÊ©Áü¤ò¸ì¤ë¡×¡¡ÃÝ²¼Ëú»Ò¡ßÇòß·ÍÛ¼£¡¡¤ä¤½¤ÎÌô»ÕÇ¡ÍèºÁÁü¤ÎÏÆ»ø¤Ç¤¢¤ëÆü¸÷Êî»§¤È·î¸÷Êî»§¡¡¡¡¡¡¡¡
https://kyoto-kosanji.jp/treasure/11/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶âÎØ»ûµìÂ¢¡¡¹â»³»ûÌô»ÕÇ¡ÍèºÁÁü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ì¿¿¾Ò²ðµþÅÔ¹ñÎ©ÇîÊª´Û´óÂ÷¡¡
¡¡·î¸÷Êî»§ÌÏ¹ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çòß·ÍÛ¼£À©ºî
¡¡Æü¸÷Êî»§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çòß·ÍÛ¼£À©ºî
¸µÌÀ±¡µìÂ¢¡¡¹ñ¡¦½ÅÊ¸ °¤ÌïÂËÇ¡ÍèÎ©Áü ¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û½êÂ¢
°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÎ©Áü¡¡XÀþ¥¹¥¥ã¥ó²èÁü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¼Ì¿¿Äó¶¡
- »öÁ°ÅÐÏ¿¤ä»²²Ã¿½¹þ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
- »²²ÃÈñ¡¡[ÌµÎÁ]
