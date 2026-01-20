「口内も“スキンケア”する時代へ」医薬品研究者が開発した、わずか1mLで広がる新発想オイルマウスウォッシュが福岡から誕生

合同会社CERENOVA医薬品・皮膚透過研究の知見をもとに開発された、CERENOVA オイルマウスウォッシュ。左：50mL（約30回分）、右：100mL（約60回分）。

口の中の乾燥やねばつき、朝の不快感。

年齢や生活環境の変化により、唾液の量や質の変化を感じる人も増えています。

福岡発の新ブランド CERENOVA（セレノヴァ） は、「口内もスキンケアする時代へ」 という発想から誕生しました。

医薬品・スキンケア研究者を中心としたチームにより、わずか1mLで口内全体に広がる新発想のオイルマウスウォッシュを開発。

■ 開発背景

本製品の開発は、開発者自身が長年携わってきた医薬品・スキンケア研究の経験が原点となっています。

皮膚では「保湿」「バリア機能」が重視される一方、口内ケアは洗浄や殺菌が中心であることに違和感を覚えたことが、開発の出発点でした。

「口の中も、肌と同じようにケアできないか」

その問いから、洗い流すのではなく、うるおいを守る発想のマウスウォッシュが生まれました。

夜のリラックスタイムにも取り入れやすい、乾燥しやすい口内をいたわる「洗いすぎない」発想のマウスウォッシュ。

開発ストーリー全文はこちら

https://cerenova.base.shop/blog/2025/12/14/092548

■ 製品の特長

1. わずか1～2mLで口内全体に広がる設計

唾液と混ざることで質感が変化し、なめらかに口内全体へ行き渡ります。

少量でも広がるため、洗いすぎを避けたい方にも配慮した設計です。

従来のオイルプリングのように大量のオイルは不要です。

2. 国産米ぬかオイル × 天然精油

ベースには国産米ぬかオイルを使用。

乾燥しやすい口内にも心地よくなじむ使用感を目指しました。

ローズゼラニウムなどの天然精油が、穏やかな香りとリラックス感のあるケア時間を演出します。

3. 使用後は水と混ざり、そのまま排水口へ

唾液と反応して乳化する独自処方により、使用後はそのまま排水口へ流せます（特許出願中）。

口内に油分が残りにくく、後味の軽さにも配慮しています。

■ すでに広がり始めている導入事例

現在、CERENOVAのオイルマウスウォッシュはデンタルクリニックやサロンで導入が進行中。

「刺激が少ない」、「乾燥が気にならない」といった声が寄せられています。

■ 商品概要

商品名：CERENOVAオイルマウスウォッシュ

内容量：50mL（約30回分）、100mL（約60回分）

発売日：2025年12月20日

製造国：日本

公式オンラインストア：https://cerenova.base.shop/

ブランドサイト：https://cerenova.jp

■ 会社情報

合同会社CERENOVA

所在地：福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F

Instagram：@cerenova.wellness(https://www.instagram.com/cerenova.wellness/)