【にじさんじ】甲斐田晴2nd Mini Album「WEATHER」2026年4月15日(水)発売決定！さらに初のワンマンライブも開催決定！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバー「甲斐田晴」の2026年1月20日(火) のYouTube生配信にて、待望の2nd Mini Album「WEATHER」(読み：ウェザー)の発売と、初となるワンマンライブの開催決定を発表いたしました。
ミニアルバム発売、ワンマンライブ開催決定！さらにアーティストビジュアルを初公開！
今回のミニアルバムは「天気」をコンセプトに制作しており、「快晴」や「雨」など様々な天気や空模様をモチーフに、バラエティに富んだ新曲全6曲を収録。「晴」という名前を持つ、甲斐田晴だからこそ表現できるミニアルバムに仕上がっています。
初回限定盤Aには、特典ディスクとして2025年6月にデジタルリリースされた甲斐田晴プロデュースのフルアルバム「MAGIC」収録の全12曲をリマスタリングして収録！初回限定盤Bには封入特典として、オリジナルデザインのラゲッジタグが同梱。また、3形態共通特典(初回生産分)として、2026年7月29日(水)に開催される初のワンマンライブ「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」のチケット先行抽選シリアルコードが封入されています。
さらに今回の発表と同時に、アルバム・ライブともに甲斐田晴のアーティストビジュアルを初公開！
今後、ミニアルバムについての詳細や、初のワンマンライブに関する続報にもご期待ください。
2026年4月15日(水) 甲斐田晴 2nd Mini Album「WEATHER」情報
商品概要
■タイトル：甲斐田晴 2nd Mini Album「WEATHER」
■発売日：2026年4月15日(水)
■初回限定盤A
品番：ACN-10063
価格：6,600円(税込)
仕様：CD2枚組
Disc1：「WEATHER」新曲6曲
Disc2：「MAGIC」既存曲12曲
※2025年6月にデジタルリリースしたアルバム「MAGIC」収録曲をリマスタリングして収録
封入特典：「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)
■初回限定盤B
品番：ACN-10065
価格：4,730円(税込)
仕様：CD＋グッズ(ラゲッジタグ)
Disc1：「WEATHER」新曲6曲
封入特典：「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)
■通常盤
品番：ACN-10066
価格：2,200円(税込)
仕様：CD
Disc1：「WEATHER」新曲6曲
封入特典：「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)
「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」チケット先行抽選シリアルコード情報
3形態共通の封入特典(初回生産分のみ)として、「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」のチケット先行抽選シリアルコードを封入！
▼「WEATHER」シリアル先行抽選期間
2026年4月15日(水)12:00～2026年5月19日(火)23:59
※どの形態・どの店舗でご購入いただいてもチケット先行抽選シリアルコードは封入されます。ただし、デジタル版をご購入された場合、チケット先行抽選シリアルコードは付与されません。予めご注意ください。
※抽選期間は変更となる可能性があります。
2nd Mini Album「WEATHER」店舗別オリジナル特典情報
▼にじさんじオフィシャルストア
有償特典：アクリルジオラマ
無償特典：複製直筆コメント入りポストカード(形態別絵柄)
■ご予約
https://shop.nijisanji.jp/TAG_877
▼Amazon.co.jp
メガジャケ
■ご予約
https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GCJBKM6K|B0GCH86DDV|B0GCH8M2PT|B0GCH8BP48|B0GCJCGTWZ|B0GCJPMWR1|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GCJBKM6K%7CB0GCH86DDV%7CB0GCH8M2PT%7CB0GCH8BP48%7CB0GCJCGTWZ%7CB0GCJPMWR1%7C)
▼楽天ブックス
A4クリアファイル
■ご予約
https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4580851142228+4580851142235+4580851142242&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4580851142228+4580851142235+4580851142242&f=O)
▼タワーレコード
プロフィールカード(サイズ：約横59mm×縦86mm)
■ご予約
https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=7462196
▼アニメイト
ステッカー(サイズ：約横60mm×縦80mm)
■ご予約
初回限定盤A：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3364366/
初回限定盤B：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3364367/
通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3364368/
▼HMV
L判ブロマイド
■ご予約
https://www.hmv.co.jp/news/article/251225164/
▼Sony Music Shop
クリアしおり(サイズ：約横50mm×縦150mm)
■ご予約
https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010066&cd=77720938(https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010066&cd=77720938)
▼ゲーマーズ
アクリルキーホルダー(サイズ：約横72mm×縦75mm)
■ご予約
初回限定盤A：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10863575/
初回限定盤B：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10863576/
通常盤：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10863577/
▼セブンネットショッピング
角丸スクエア缶バッジ(サイズ：約37mm角)
■ご予約
https://7net.omni7.jp/search/?keyword=haru-kaida20260415&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=haru-kaida20260415&searchKeywordFlg=1)
※各形態のジャケット写真や特典絵柄の詳細に関しては後日発表いたします。
※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求めください。
※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。
2nd Mini Album「WEATHER」リリースイベント情報
◼︎リミスタ：甲斐田晴 2nd Mini Album『WEATHER』発売記念 1on1オンライントーク会
甲斐田晴 2nd Mini Album『WEATHER』の発売を記念して、2026年3月28日(土)にオンライントーク会の開催が決定いたしました。
リミスタにて対象商品をご購入いただいたお客様の中から抽選で、「リミトーク」アプリを通じて1対1でビデオ通話ができるオンライントーク会にご参加いただけます。
外出先でもご自宅からでも、日本全国どこにいても参加できる1対1のトークイベントとなっていますのでこの機会にぜひご参加ください。
・2026年3月28日(土)開催イベントの詳細
https://limista.com/projects/7039
「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」開催概要
甲斐田晴の集大成を、此処に。1stライブ開催決定！
▼開催日時
2026年7月29日(水)
OPEN 17:30／START 18:30
▼会場
東京国際フォーラム ホールA
▼特設サイト
https://www.nijisanji.jp/events/kaida_sokuseki
新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
【甲斐田晴 プロフィール】
■ライバー名
甲斐田晴(Kaida Haru)
■プロフィール
皇都でも著名な、「魔」の研究者。屋敷で研究に没頭しており、その姿を知る者は少ない。
切れ者だが怠け者でもあるため、 興味のないことには関わろうとしない。
■主なリンク先一覧
甲斐田晴 YouTube CH：https://www.youtube.com/@KaidaHaru
甲斐田晴 X：https://x.com/Kaida_Haru
にじさんじ公式HP 甲斐田晴(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/haru-kaida
にじさんじストア 甲斐田晴 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1112
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸