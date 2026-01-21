TikTokで話題のユニット「夜と私のこと」　3rd Single「ロストワールド」を1/21に配信リリース！“傷と光”をテーマに描く再生のアンセム

株式会社STARBASE「ロストワールド」アートワーク

2025年、SNSを通じて出会ったプロデューサー K4nji とシンガー sheimi によって結成された新ユニット「夜と私のこと」。

繊細でありながら力強く、まっすぐ心に届く彼らの音楽は、SNSアカウント開設直後からTikTokを中心に大きな反響を呼び、若年層を中心に支持を急速に広げている。

1st Single「ナイトパレード」、2nd Single「ライカ」と精力的に作品を発表してきた彼らが、 第3弾シングルとなる「ロストワールド」を1月21日にリリースした。

本作は、傷や迷いを抱えながらも“再び光へ向かう”という心の再生をテーマにした楽曲。 K4nji が手掛ける疾走感あふれるサウンドに、sheimi の“願い”とも言える切実な言葉が溶け込み、 「傷つきながらも希望を抱いて前に進む」という”矛盾”をドラマチックに描き出している。 聴く者の心の奥に静かに、しかし確かに灯りをともすような一曲だ。

ジャケットアートワークはイラストレーター春私宜が担当。 決意を感じるようなタッチのビジュアルが楽曲の世界観と美しく共鳴し、 「夜と私のこと」ならではのストーリー性をより深く印象づける仕上がりとなっている。

各種配信サービス：https://lnk.to/NM_LW

K4njiコメント

「ロストワールド」は、ある夜に sheimi さんから届いた「新しい曲を作りたい」という一本の電話をきっかけに生まれた楽曲です。インスピレーションが湧いた瞬間に必ず素晴らしい楽曲を生み出す彼の言葉だったからこそ、その後すぐに制作を始めました。

完成したトラックは最初どこか「物足りなさ」がありましたが、sheimi さんのデモを聴いた瞬間、その違和感が一気に消えました。足りなかったものは、まさに彼のメロディと歌声だったのです。

何度も対話を重ねながら二人で丁寧に作り上げたこの曲は、「夜と私のこと」が詰まった、特別な一曲になりました。ぜひ多くの方に「ロストワールド」を楽しんでいただけたら嬉しいです。

sheimiコメント

「ロストワールド」を制作をする上で、日常の"痛み"を曲の中で表現することで、楽曲を聞いてくれた人の「痛み止め」になるような作品が作れたらいいなと思っていました。

曲の中で一人の少年が生きて行く中で、痛みと向き合い、歩いて行くようなストーリーを描きました。

少年がその後どうなったのかはわかりません。

その先は聞いてくれた人がそれぞれ見つけてくれると嬉しいです。

●楽曲情報●

【リリース日】2026年1月21日（水）

【アーテイスト名】夜と私のこと

【タイトル】ロストワールド

【レーベル】STARBASE RECORDS

●夜と私のことプロフィール●

sheimi（Vo/Topliner） と K4nji（Producer/Trackmaker） による日韓ユニット。

2025年、SNSを通じて出会った二人が結成。秋田在住のシンガー・sheimiは、切なくも力強い歌声で聴く人の感情を深く揺さぶり、韓国出身のプロデューサー・K4njiは、ジャンルを超えて多彩な音楽を取り入れながら、王道でありながらも中毒性のあるサウンドを生み出す。K4njiが手掛けるドラマティックなトラックと、sheimiのエモーショナルなボーカルが融合することで、「夜と私のこと」は静けさの中に熱を秘めた、唯一無二の音楽世界を描き出している。

【公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/night.and.me/?next=%2F

TikTok：https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1(https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1)

X：https://x.com/night_and_me25

YouTube：https://youtube.com/channel/UC3I4xnA6mv-Qo60ryydsyYA?si=xN4xl-0grH3_Qt6s