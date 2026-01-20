医療法人ＯＳＨＩＭＵＲＡ ＭＥＤＩＣＡＬ

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック（所在地：愛知県名古屋市、院長：押村侑希）は、名古屋の歴史文化を身近に感じられる地域イベント「なごや英傑 聖地巡礼」において、犬千代（前田利家）ルート上に設置された電柱広告への協力を行っています。

本取り組みは、名古屋にゆかりのある歴史人物や地域資源を活用し、街歩きを通じて地域の魅力を再発見してもらうことを目的とした企画に賛同したものです。

地域の歴史を「日常の風景」の中で感じてもらうために

犬千代（前田利家）ルートMAP ルート上の3か所に当院の電柱広告があります。ぜひ探してみてください。

「なごや英傑 聖地巡礼」は、織田信長、豊臣秀吉、前田利家など、名古屋ゆかりの英傑たちの足跡をたどることで、歴史や文化をより身近に感じてもらうことを目的とした地域連携イベントです。

犬千代（前田利家）ルートは、名古屋市中川区・中村区周辺を含むエリアを巡るルートで、地域住民にとっても日常的に利用される道路や街並みが含まれています。

当院では、このルート上に設置される電柱広告への協力を通じて、地域の歴史や文化が、日々の生活の延長線上で自然に目に入る環境づくりに貢献したいと考えました。

設置された電柱広告 初代院長のトリビア付きです

医療だけでなく、地域の未来を支える存在でありたい

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニックは、昭和56年（1981年）の開業以来、名古屋市中川区を拠点に、地域に根ざした歯科医療を提供してきました。

当院が大切にしているのは、治療を行う場としての役割だけではなく、

子どもたちが育ち、家族が暮らし、地域文化が受け継がれていく環境そのものを支える存在であることです。

歴史や文化に触れる機会は、子どもたちが自分の住む街に誇りを持つきっかけにもなります。今回の取り組みも、そうした地域づくりの一助になればとの想いから協力しています。

地域活動を通じて、つながりを大切にする歯科医院へ

当院ではこれまでも、地域行事や教育・子育てに関わる取り組みへの協力を通じて、地域とのつながりを大切にしてきました。

今回の「なごや英傑 聖地巡礼」への協力もその一環であり、今後も医療の枠を超えて、地域とともに歩む活動を継続していく予定です。

地域とともに歩む歯科医院が当院の信条おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニックは、昭和56年（1981年）開業、40年以上の歴史をもつ歯科医院として、愛知県名古屋市で小児矯正を軸とした総合歯科医療を提供しています。歯並びだけでなく、呼吸・姿勢・口腔機能など成長全体を見据えた診療を重視し、子どもから大人まで安心して通える環境づくりに取り組んでいます。医療の質と患者体験の両立を追求し、歯科医療の新しいあり方を発信しています。



【おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック公式HP】

https://oshimura-dc.com/