中央光学出版株式会社、研究開発DXを加速する次世代AIエージェント「Eureka」を展示
中央光学出版株式会社（所在地：江東区、代表取締役社長：矢野宏）は、2026年1月28日（水）～30日（金）に東京ビッグサイトで開催される「nano tech 2026 第25回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に出展します。
当社は【データ駆動】研究開発DXゾーン（小間番号：3W-G23）にて、シンガポール発のユニコーン企業PatSnap社が提供する研究開発者向けAIエージェント「PatSnap Eureka」を紹介いたします。Eurekaは、知財・研究開発・素材開発・創薬など、膨大で複雑なデータを扱う分野に特化した次世代AIエージェントです。従来のワークフローを劇的に効率化し、専門家がイノベーション創出に集中できる環境を提供します。
【Eurekaの特長】
・圧倒的な精度と信頼性
20分野・20億件以上の高品質データを4段階のパイプラインで処理し、誤情報を最小化。
ベンチマークテストではハルシネーション率17.5%を達成し、Claude 3比で約60%改善。
・研究開発DXを加速
膨大な時間と労力を要していた情報収集・分析をわずか数秒で完了。
IPチームや研究開発チームに、より信頼できる洞察を提供。
・幅広い適用領域
知財戦略、素材開発、創薬など、データ駆動型の研究開発に最適。
【展示会概要】
展示会名：nano tech 2026 第25回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
会期：2026年1月29日（水）～31日（金）
会場：東京ビッグサイト 西1.3ホール&アトリウム
出展エリア：【データ駆動】研究開発DXゾーン
小間番号：3W-G23
【来場者へのメッセージ】
研究開発のスピードと精度を飛躍的に高める「Eureka」を、ぜひ会場で体験してください。
当社ブースでは、スタッフが実機によるデモンストレーションを行わせていただきます。
【『プレスリリースを見た』で記念水筒プレゼント！】
当社では、創立50周年を記念し、本プレスリリースをご覧いただいた皆さまへの感謝を込めて、当社ブースにお越しいただいた際に「プレスリリースを見た」とお声がけいただいた方へ、50周年記念オリジナル水筒をプレゼントいたします。
数量には限りがございますので、ぜひお早めに当社ブースまでお立ち寄りください。
【お問い合わせ先】
中央光学出版株式会社
東京営業部
TEL：03-6721-5561
E-mail：tokyo-sales.co.jp
Webサイト：https://www.cks.co.jp
配信元企業：中央光学出版株式会社
