『VR（仮想現実）/AR（拡張現実）/MR（複合現実）の光学系技術』の市場予測・分析、技術解説を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年1月21日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「VR/AR/MRの光学系技術 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年1月14日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「VR/AR/MRの光学系技術 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Optics for Virtual, Augmented and Mixed Reality 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 331
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/optics-for-virtual-augmented-and-mixed-reality/1145
本調査レポートでは、市場、技術、有力企業を分析しながら、VR（仮想現実）/AR（拡張現実）/MR（複合現実）デバイスの光学系を解説します。個々の光学系技術を徹底解説し、空間コンピューティングにおける2026年から2036年までの普及を予測しており、VR/AR/MRヘッドセット市場全体の10年間予測も併せてご覧いただけます。VR/AR/MRヘッドセット市場が2036年までに226億ドル規模に成長する見通しであるなど、機会が拡大していることを明らかにしています。
「VR/AR/MRの光学系技術 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ 光学系技術別AR/VRヘッドセットの10年間市場予測
■ AR/MR/VRヘッドセットと市場紹介（スマートグラスやAIグラスを含む）
■ XR（エクステンデッド・リアリティ）ヘッドセット光学系の紹介
■ 主なAR/MR向け光学系技術：
- 導波路（表面レリーフ回折導波路、ホログラフィック回折導波路、反射型導波路/幾何学的導波路など）と、これら技術の製造技術に関する解説
- その他コンバイナ技術（フリースペース型ホログラフィック光学素子コンバイナ、バードバス方式コンバイナ、自由曲面ミラーコンバイナなど）
- 各技術の技術ベンチマーク評価、企業状況、SWOT分析
■ 導波路の処方度数補正と封止（3Dプリントレンズや焦点可変液晶レンズなど）
■ AR用光学系設計者を対象する光学シミュレーションソフトウェアの提供
■ VRの主要光学系技術：
- フレネルレンズ（ハイブリッドフレネルレンズやマルチエレメントフレネルレンズを含む）、非球面レンズ
- 偏光を用いたパンケーキレンズと競合技術
- 適合的眼球離反運動の不一致を補正するための幾何学的位相レンズアレイ（メタサーフェス製造技術も解説）
- 各技術の技術ベンチマーク評価とSWOT分析
■ 50社以上の企業概要
「VR/AR/MRの光学系技術 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ AR（拡張現実）/MR（複合現実）/VR（仮想現実）ヘッドセット市場紹介
- 主要トレンド分析、予測される大手企業の市場参入、中国企業を含む競合状況の評価など
■ XRデバイスの光学要件紹介
- デバイスのカテゴリー間の違いなど
■ 10種類を超える光コンバイナ・レンズ技術
- 技術的背景、期待されるイノベーション、重要なプレーヤー分析、エコシステム概要、SWOT分析
■ 市場の予測・分析：(以下項目の数量・収益の10年間市場予測（実績データとナラティブに基づく）)
- ヘッドセット市場全体（MR対応デバイスを含むVR、MR対応デバイスを含むAR）
- AR用コンバイナ（10種類の技術別、ARデバイスは狭視野角と広視野角で区分）
- VR用レンズ（4種類の技術別）
■ 上記光学系技術に対する商業的・技術的要因に基づくベンチマーク評価と、狭視野角・広視野角のARデバイスとVRヘッドセットを対象とする用途適合性の定量的評価
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/optics-for-virtual-augmented-and-mixed-reality/1145
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ