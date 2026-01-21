富山市では、デジタル技術やデータの利活用によって、市民目線の困りごとや地域の課題を解決するスマートシティ事業を創出するため、産学官連携組織「富山市スマートシティ推進プラットフォーム（通称ＳＣＲＵＭ－Ｔ）」を令和５年１１月に設立しました。

令和７年１２月末現在、県内外の２７０を越える企業・団体等が登録されています。

企業同士のマッチングを促進する定期的な交流会の開催や、市民や行政のニーズをダイレクトに把握できるリビングラボの活用等によって、多くの企業や団体が連携し、オープンイノベーションにより市民ニーズに即したサービスを創出することを目指しています。

令和８年２月５日（木）には年１度のオフライン交流の場であるＳＣＲＵＭ－Ｔ総会を開催いたします。会員登録の上、是非ご参加ください。

【会員登録】 https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/smartcity/register/

【ＳＣＲＵＭ－Ｔ総会】 https://peatix.com/event/4719378/view





