AKAI Professional新製品「MPC XL」リリース、発売のお知らせ
AKAI Professional新製品「MPC XL」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2026年1月21日（水）
価格：オープンプライス
市場想定売価：449,800円（税込）
Akai Professional MPC XLはスタジオの強力な中心機材として、ビートメイキングと音楽制作に必要な比類なき技術、スピード、入出力を提供し、プロデューサーがスタジオの能力を最大限に引き上げることを可能にします。
完全なるスタジオの中心機材
すべてのスタンドアロン音楽制作システムのフラッグシップであるMPC XLは、オールインワンのスタジオハブとなります。フルアルバムのプロデュースから、外部ハード機器の操作、スタジオのセットアップのコントロールまでこの強力な機材一つで実現可能です―コンピューターは必要ありません。
強力な処理能力
第2世代8コアプロセッサと16GBのRAMを搭載したMPC XLは、従来のMPCの4倍の処理速度を実現します。複数のプラグイン・インストゥルメントの読み込みや、 複雑なセッションを実行でき、途切れることなくプロジェクトをナビゲートします。
クリエイティブな表現を実現する進化
3Dセンシング技術を備えたMPCeパッドは、ビートメイキングやプロダクションに新たな次元の表現をもたらします。各パッドは4つのクオドラントを備えており、X/Yコントロール、サウンドのモーフィング、ループ、レイヤリング、モジュレーションにより、これまでにないダイナミックな演奏体験を可能にします。
あらゆるワークフローに対応した精密なコントロール
10.1インチHDマルチジェスチャータッチスクリーン（傾斜機能付き）は、楽曲のすべての要素を簡単に表示・アクセスできます。MPC XLには16個のQ-Linkノブを搭載し、それぞれに独自のOLEDディスプレイを備え、ミキシング、編集、サウンドデザインの視覚的なフィードバックを明確に提供します。XLチャンネルコマンドは、専用のOLEDとノブを備え、レベル、センド、出力、録音時のパラメータに即座にアクセスでき、迅速かつ直感的な操作を可能にします。アサイン可能なパフォーマンス・タッチストリップは、FX、ノートリピート、フェーダーなどを触感的に操作可能です。
高度なシーケンスツール
新たに搭載された16個のファンクション機能付きRGBステップシーケンサー専用ボタンは、アイデアの構築、編集、演奏が可能です。複雑なビートの制作、外部シンセのシーケンス、クリップのアレンジメントなどのワークフロー全体をコントロールできます。
豊富な接続性
プロフェッショナルグレードの接続性でスタジオ全体のシステムに接続：マイクプリアンプとファントム電源付きのデュアルXLR/TRSコンボ入力、ギターやキーボード向けの専用インストゥルメント入力、ルーティングとミキシング用の8系統の個別ライン出力、そして合計16チャンネルのCVを提供する8つのステレオ1/8インチCV/Gate出力。USB-Cは24チャンネルのオーディオインターフェース、32チャンネルのMIDI、およびスマートデバイスからのシームレスなサンプリングを実現します。
あなたとともに成長するストレージとセットアップ
256GBの内蔵SSDにより、プロジェクト、サンプル、プラグイン・インストゥルメント、プリセットの保存に十分なスペースを確保。コンピュータ不要で主要なMPC XL機能すべてに即座に対応する1対1のファンクションボタンがあり、メニューを探る必要なく制作に集中できます。
インスピレーションを与える豊富なサウンド
プレミアムなプラグイン・インストゥルメント、エフェクト、充実したサンプルライブラリですぐに制作を始めることができます。MPC XLに付属するソフトウェアパッケージは、ビートメーカー、プロデューサー、フィンガードラマー、パフォーマー、シンセサイザー奏者、ソングライターの誰もがインスピレーションを得られる充実したツールボックスを提供します。
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
