世界の持続可能な観光地100選（ GDTOP100 2025） に選出された南信州。 地域DMOとして持続可能な観光地域づくりを推進してきた株式会社南信州観光公社が企画する旅行商品「南信州こだわりの旅」 が、観光庁主催「サステナブルな旅アワード2025」において特別賞を受賞しました。 1/22(木)に東京都千代田区で開催される表彰式には高橋代表取締役社長が出席し、南信州が積み重ねてきた持続可能な観光の取り組みが全国に向けて紹介されます。

南信州こだわりの旅とは？

人の興味は十人十色ではなく“一人十色”という考え方に立ち、知らなかったことや、聞いたことはあったが、深く理解はしていなかったことを知る喜びを求めて、南信州に住む人、産業、暮らしや営み、食、自然、歴史、文化などの中からテーマを設定し、その道に精通した地域に暮らす人が案内役となることで、訪れる人が味わい深くこの地を心に刻む知的欲求の旅の実現を目指しています。

サステナブルな旅アワードとは？

サステナブルな旅アワードは、観光庁が持続可能な観光を推進するために創設した表彰制度で、環境保全や文化継承、地域社会への貢献を重視した旅行商品を評価します。旅行会社や自治体、観光団体などが応募し、有識者が「地域との連携」「資源の保全」「旅行者への学び」など多角的な視点で審査します。このアワードは、旅行者がサステナブルな旅を選びやすくし、地域の価値を未来へつなぐことを目的としています。