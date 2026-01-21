株式会社クラブコスメチックス（本社・大阪市 代表取締役社長：中山ユカリ）は、シリーズ累計出荷数2000万個＊を突破したすっぴんシリーズより、「クラブ すっぴんUVシールド パクト」を2026年3月9日より数量限定で発売いたします。＊2015年1月～2025年9月メーカー出荷実績(旧品を含む)より算出全国のドラッグストア・バラエティショップ・量販店・Amazon等で販売いたします。（一部店舗では取り扱いのない場合がございます）

＜開発背景＞

https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/

日やけ止めは毎日の必需品ですが、「手が汚れるのがイヤ」「メイク後の塗り直しが難しい」「化粧崩れが心配」――そんな声に応えて誕生したのが、パフで塗る多機能な日やけ止めです。高い紫外線カット効果はもちろん、化粧下地として毛穴の凹凸をカバーし、メイクの上からもサッと塗り直せる便利なコンパクトタイプ。ハート型のぷにパフで、手を汚さず簡単にオンできます。また、フィルター成分※1とたっぷりの保湿成分を配合し、敏感肌にも使える処方設計です。「UV対策＋化粧下地＋塗り直し」――この1つで、あなたの肌を守りながら美しく整えます。

＜商品概要＞

クラブ すっぴんUVシールド パクトシトラスミックスティーの香り価格：1, 650円(税込)SPF50+／PA++++

＜商品特長＞

「UV対策＋化粧下地＋塗り直し」に便利なクリームタイプの日やけ止め。ハート型のぷにパフ付で手を汚さず、簡単＆きれいな仕上がりを長時間キープします。

①国内最高値の強力UVカット効果

・SPF50＋ PA++++ で紫外線を強力にカットします。

②素肌をきれいに見せる

・毛穴フラットパウダー※2 配合で、毛穴の凹凸をカバーし、つるんとなめらか肌に整えます。

③クリアなお肌を長時間キープ

・スキンフィット成分※3 配合で、お肌にぴたっと密着し皮脂を吸着ロック！メイク崩れやくすみを防ぎます。

④すっぴんでいるよりお肌にやさしい

・フィルター成分※1 配合。お肌にヴェールをまとい、花粉から守ります※4

・敏感肌でも使える。やさしさを追求した処方設計（スティンギングテスト・敏感肌パッチテスト済＊） ＊すべての方に皮膚刺激が起こらないというわけではありません。・充実の保湿成分配合

＜使用用途＞

化粧水や乳液等のスキンケアでお肌を整えた後、付属のパフに適量をとり、軽くお肌をなでるようにしてお顔全体にご使用ください。日中の塗り直しやメイクの上から使用する場合は、パフに適量をとり、タッピングしながらなじませてください。紫外線防止効果を保つため、２～３時間ごとに塗り直しをおすすめします。

※1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、アルギン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、オウゴン根エキス(全て被膜剤) ※2 ポリメチルシルセスキオキサン（基剤）※3 マイカ、ヒドロキシアパタイト、酸化亜鉛、ジメチコン（全て基剤）※4 被膜効果によりお肌への付着を防ぐ※5 乳酸桿菌

すっぴんシリーズについて

クラブすっぴんシリーズは素肌をもっときれいに見せる、24時間いつでも使えるスキンケア発想のシリーズ。ひと塗りで肌悩みをカバーし透明感のある理想的な素肌を演出します。すっぴんをきれいに見せることはもちろん、素肌を休ませる・すっぴんをポジティブに楽しむ・自分の素肌に自信を持つ…、これまで以上に日々の生活に寄り添い、前向きな気持ちで過ごしていただけるように、すっぴんシリーズが応援いたします。

◆ブランド公式ブランドサイト：https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/Instagram：https://www.instagram.com/club_suppin/X： https://x.com/clubcosmetics◆会社概要〇会社名：株式会社クラブコスメチックス〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp◆お客様からのお問合せ先株式会社クラブコスメチックスフリーダイヤル：0120-16-0077